Mezinárodní Bookerovu cenu získal Rijneveld za román o dívce, které zemře bratr

Devětadvacetiletý nizozemský spisovatel Marieke Lucas Rijneveld se ve středu večer stal nejmladším držitelem Mezinárodní Bookerovy ceny. Získal ji za svůj debutový, dle porotců "niterný a virtuózní" román The Discomfort of Evening společeně s překladatelkou Michele Hutchisonovou, která text převedla z nizozemštiny do angličtiny.

Rijneveld, který se identifikuje jako žena i muž, u porotců předčil ostatní nominované, Němce Daniela Kehlmanna s románem o Enšpíglovi, Íránku Šokúfe Azarovou nebo Japonku Jōko Ogawaovou. Cenu spojenou s šekem na 50 tisíc liber, což je v přepočtu téměř 1,5 milionu korun, si Rijneveld rozdělí se svou překladatelkou, informuje britský deník Guardian. Marieke Lucas Rijneveld. | Foto: Booker Prize Vítěz měl být původně znám už v polovině května, pořadatelé však udílení odložili kvůli pandemii koronaviru. Rijneveldův román The Discomfort of Evening se odehrává začátkem tisíciletí a vypráví o dívce ze zbožné protestantské rodiny jménem Jas. Ta si jednou pomyslí, že než aby zemřel její králíček, ať raději zemře její bratr - což se pak při bruslení na ledu skutečně stane. Členové rodiny se následně různě vypořádávají se žalem, zatímco Jas propadá čím dál nebezpečnějším fantaziím. Podle New York Times se text dotýká témat jako incestu, násilí na zvířatech nebo psychických poruch. Guardian upozorňuje, že stejně jako Jas také autor knihy Rijneveld vyrůstal ve přísně zbožné rodině na nizozemském venkově a stejně jako hrdince i jemu zemřel bratr, kterého cestou do školy srazil autobus. "Když v rodině někdo zemře, může to jít dvěma způsoby. Buď se všichni semknou, nebo se rodina rozpadne. Já jako dítě viděl, jak se ta naše rozpadá," poznamenal autor. Z knihy se v Nizozemsku, kde vyšla předloni, stal bestseller, od té doby byla přeložena do francouzštiny, němčiny, španělštiny, arabštiny či korejštiny. Rijneveld už dříve publikoval dvě sbírky básní. Studoval pedagogickou fakultu v Utrechtu, pracuje v mlékárenské výrobě. "Farmaření mě ukotvuje. Krávy jsou moji nejlepší přátelé. Rád uklízím ve stájích," řekl v rozhovoru pro Guardian. Každý den vstává brzy a hned po snídani píše. "Se všemi úzkostmi se vypořádávám psaním. Moc lidem o svých tajemstvích neříkám," dodal pro New York Times. Související Maminka na amfetaminech. Američanka s českou stopou píše o mateřství a kariéře Když román zveřejnil, kvůli autobiografické podobnosti o něm "mluvila vesnice", ačkoliv Rijneveldovi rodiče si ho hned nepřečetli. Spisovatel se narodil jako Marieke Rijneveld, prostřední jméno Lucas používá po svém imaginárním kamarádovi z dětství. Mezinárodní Bookerova cena je udělována za knihu přeloženou do angličtiny a vydanou v Británii či Irsku. Poprvé byla ještě jako Man Bookerova cena ohlášena v roce 2005. Odměna ve výši 50 tisíc liber, v přepočtu téměř 1,5 milionu korun, se rovným dílem rozděluje mezi autora a překladatele. Vloni cenu získal překlad románu ománské autorky Džúchy Hársíové. Marieke Lucas Rijneveld čte ze svého románu The Discomfort of Evening. | Video: The Booker Prize