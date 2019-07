Šanci na zisk Bookerovy ceny má 13 autorů včetně Rushdieho a Atwoodové

Širší seznam 13 jmen byl zveřejněn dnes v Londýně, šestice finalistů bude známa 3. září a vítěz 14. října.

Devětasedmdesátiletá Margaret Atwoodová byla nominována za román The Testaments. Toto pokračování populárního Příběhu služebnice, podle nějž vznikl stejnojmenný seriál, vyjde v září a odehrává se 15 let po událostech z původního románu. Bližší podrobnosti ani porotci Bookerovy ceny sdělit nesmějí, vše týkající se knihy podléhá přísnému embargu. Organizátoři soutěže se tak omezili na konstatování, že jde o prózu "strašidelnou a radostnou" zároveň.

Kanadská autorka je podle deníku The Guardian mezi nominandy pošesté, cenu získala v roce 2000 za román Slepý vrah.

Atwoodová se utká s dalším laureátem Salmanem Rushdiem, který byl tentokrát zařazen za román Quichotte, inspirovaný klasickým Cervantesovým dílem. Odehrává se v současných USA a vypráví o obchodním cestujícím. Na pultech se Quichotte objeví v září.

Indicko-britský spisovatel už Bookerovu cenu obdržel roku 1981 za román Děti půlnoci.

Mezi 13 letošními nominovanými je osm žen a pět mužů. Šanci dostat prestižní ocenění mají Angličanka Jeanette Wintersonová za prózu Frankissstein, zabývající se otázkami genderové totožnosti nebo umělé inteligence a volně inspirovanou klasikou Frankensteinem, dále nigerijsko-britská autorka Oyinkan Braithwaiteová za dílo Má sestra je sériový vrah nebo britsko-turecká spisovatelka Elif Şafaková za román nazvaný 10 Minutes 38 Seconds in This Strange World (10 minut 38 vteřin v tomto podivném světě).

Jediným americkým zástupcem je Lucy Ellmannová, autorka prózy Ducks, Newburyport. Tento monolog ženy v domácnosti z amerického státu Ohio je napsán takřka v jediné větě, čítá 1000 stran a vydalo ho malé nezávislé nakladatelství.

Britský list Guardian si všímá, že do širšího výběru se naopak nedostali renomovaní autoři Ian McEwan, Mark Haddon nebo Ali Smithová.

Bookerova cena, spojená s odměnou 50 tisíc liber, což je v přepočtu 1,4 milionu korun, byla založena v roce 1969. Až do roku 2014 ji směli získat jen autoři ze Spojeného království, dnes je otevřená všem píšícím anglicky včetně Američanů, kteří ji obdrželi v letech 2016 i 2017.

Poslední roky byla známa pod názvem Man Bookerova cena, po odchodu generálního partnera se nyní vrátila k původnímu názvu.

Margaret Atwoodová: The Testaments (vydá nakladatelství Vintage, Chatto & Windus)

Kevin Barry: Night Boat to Tangier (Canongate)

Oyinkan Braithwaiteová: My Sister, The Serial Killer (Atlantic Books)

Lucy Ellmannová: Ducks, Newburyport (Galley Beggar Press)

Bernardine Evaristová: Girl, Woman, Other (Hamish Hamilton)

John Lanchester: The Wall (Faber & Faber)

Deborah Levyová: The Man Who Saw Everything (Hamish Hamilton)

Valeria Luiselli: Lost Children Archive (4th Estate)

Chigozie Obioma: An Orchestra of Minorities (Little, Brown)

Max Porter: Lanny (Faber & Faber)

Salman Rushdie: Quichotte (Jonathan Cape)

Elif Shafaková: 10 Minutes 38 Seconds in This Strange World (Viking)

Jeanette Wintersonová: Frankissstein (Jonathan Cape)