Kvůli stávce. HBO uvede pokračování The Last of Us a Bílého lotosu až v roce 2025

Třetí řadu populární minisérie Bílý lotos uvidí diváci až v roce 2025. Na čtvrtečním představení programu v New Yorku to oznámila televize HBO. Zatímco první dvě série společenské satiry o zámožných turistech řešících své rodinné potíže na dovolené v zahraničním letovisku se odehrávaly na Havaji a Sicílii, ta třetí se přesune do Thajska.

Trailer z poslední epizody seriálu The Last of Us, který lze zpětně vidět ve videotéce HBO Max. | Video: HBO

Podle serveru Deadline.com se opět takřka kompletně promění herecké obsazení. Dle informací Variety.com by se nicméně alespoň v menší roli měla vrátit Natasha Rothwell, která v první řadě ztvárnila havajskou masérku a manažerku lázní Belindu. Třetí řadu Bílého lotosu opět chystá scenárista a producent Mike White. Původně se plánoval s hrdiny vydat do Japonska, filmové pobídky ve výši 4,4 milionu dolarů, což je více než 101 milionů korun, ho ale přiměly upřednostnit Thajsko a zasadit děj tam, doplňuje časopis Indiewire.com. Podle něj se spekuluje o tom, že příběh má mít tentokrát lehce duchovní rovinu. Související Bílý lotos 2 je o machismu a nevěře. Není tak ostrý, patří ale k nejlepším seriálům V roce 2025 by se k divákům mělo dostat také pokračování dystopického seriálu podle videohry The Last of Us, který se letos stal jedním z nejsledovanějších projektů HBO všech dob a nasbíral 24 nominací na ceny Emmy. Opět na něm pracují Craig Mazin, známý minisérií Černobyl, a autor herní předlohy Neil Druckmann. Přípravy druhé řady však zpozdila letošní stávka hollywoodských scenáristů a herců, přiznává HBO. Totéž neplatí o chystané druhé řadě fantasy Rod draka ze série Hry o trůny, kterou štáb složený převážně z Britů dotočil v létě. Nyní již probíhá postprodukce a televize věří, že seriál uvede "začátkem léta" 2024. Na čtvrteční akci v New Yorku šéf stanice Casey Bloys dokonce promítl novinářům první trailer z Rodu draka 2, který ale zatím nelze vidět online a reportéři museli slíbit, že dopředu nevyzradí jeho obsah. Druhá řada fantasy ságy odehrávající se dávno před událostmi Hry o trůny bude mít tentokrát o dvě epizody méně - osm místo deseti. HBO dále oznámila nový seriál Welcome to Derry, který se má odehrávat v hororovém světě knih spisovatele Stephena Kinga. V neposlední řadě manažeři potvrdili, že se pokračování znovu dočká teenagerský seriál Euforie od Sama Levinsona. V něm účinkovaly hvězdy Zendaya, Sydney Sweeney či Angus Cloud, který letos tragicky zemřel ve věku 25 let. Třetí řadu Euforie diváci uvidí rovněž v roce 2025, potvrdil Casey Bloys.

Pokud jste v článku zaznamenali chybu nebo překlep, dejte nám, prosím, vědět prostřednictvím kontaktního formuláře. Děkujeme!