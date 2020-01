Časopis BBC nominoval album klavíristy Kahánka s Bamberskými symfoniky na desku roku

Album klavírních koncertů Antonína Dvořáka a Bohuslava Martinů, které nahrál pianista Ivo Kahánek s Bamberskými symfoniky pod vedením Jakuba Hrůši, časopis BBC Music Magazine nominoval mezi nejlepší nahrávky roku 2019.

O výsledku mohou rozhodovat čtenáři z celého světa prostřednictvím hlasování na webu magazínu do 19. února.

Album nazvané Dvořák Piano Concertos Martinů již v listopadu nejprodávanější světový časopis se zaměřením na klasickou hudbu ocenil jako nahrávku měsíce.

"Potěšilo mě, že nominaci získali Ivo Kahánek s Jakubem Hrůšou, kteří patří k pravidelným spolupracovníkům České filharmonie," uvádí generální ředitel tohoto orchestru David Mareček. "Je to podobné, jako když se český sportovec probojuje do finále mistrovství světa. Výhodou je, že 'fandit' můžeme od počítače, aniž bychom cestovali do Londýna," dodává.

"Snažili jsme se především o co nejlepší provedení děl našich národních velikánů Antonína Dvořáka a Bohuslava Martinů. Mám radost, že kromě spousty ocenění, které tato nahrávka sklízí, se výsledek našeho snažení projevuje i tak, že česká hudba není ve světě vnímána jen jako cosi exotického na zpestření zaběhnuté dramaturgie, nýbrž se stává respektovanou a vyhledávanou součástí světového repertoáru," komentuje nominaci Kahánek.

"Nesmírná pečlivost, s jakou Kahánek věnuje pozornost dynamickým znaménkům, dává vznik jasně strukturovanému provedení, které se vyznačuje výjimečným citem," napsal o nahrávce Dvořákova Klavírního koncertu g moll recenzent BBC Music Magazine John Allison.

Ke Klavírnímu koncertu č. 4 Inkantace Bohuslava Martinů pak uvedl, že "díky tomu, jak Kahánek zvládl úchvatnou zvukovost tohoto díla, se vše poskládá v jeden souvislý celek".

Oceněné album Dvořák Piano Concertos Martinů v září vydal Supraphon. | Video: Supraphon

Ivo Kahánek je absolutním vítězem soutěže Pražského jara 2004. Má za sebou mnoho úspěšných vystoupení, mimo jiné v londýnské Wigmore Hall s Pavel Haas Quartetem nebo s Berlínskou filharmonií pod vedením Sira Simona Rattla.

V září 2015 byl hlavním protagonistou a kurátorem komorní řady festivalu Dvořákova Praha. V Česku vystupuje pravidelně na mezinárodních festivalech jako Pražské jaro, Smetanova Litomyšl či Dvořákova Praha.

Vloni se představil na několika koncertech České filharmonie pod vedením jejího nového šéfdirigenta Semjona Byčkova.

Britský BBC Music Magazine, který vychází od roku 1992, je jedním z nejprodávanějších a nejuznávanějších světových časopisů o klasické hudbě. Každý měsíc příznivci klasické hudby sledují, kterou z obrovské světové produkce nahrávek recenzenti BBC Music Magazine vyberou v jednotlivých kategoriích a která se dočká ocenění jako Nahrávka měsíce. Ty, které zaujmou nejvíce, jsou pak nominovány na výroční ceny BBC Music Magazine.