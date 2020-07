Zemřel jeden ze zakladatelů Hradišťanu, primášovi Hamadovi bylo 106 let

Ve věku 106 let zemřel uherskohradišťský primáš lidové hudby František Hamada. Ve středu to oznámil starosta města Stanislav Blaha. Hamada se narodil ve Vídni, avšak od pěti let žil v Uherském Hradišti, kde jeho otec pracoval na poště. Po válce byl František Hamada jedním ze zakladatelů slavného folklorního souboru Hradišťan.

Hamada byl spolužákem Tomáše Bati mladšího, s nímž v polovině 30. let minulého století maturoval ve stejný den na uherskohradišťské obchodní akademii. První housle dostal již v 11 letech, po maturitě hrál v různých seskupeních, s klavíristkou Terkou Rašticovou doprovázel promítání němých filmů v sokolovně. Po skončení vojenské služby se roku 1938 začal zajímat o folklor. Učil se zejména od primášů Slováckého krúžku v Uherském Hradišti Františka Němce a Jaroslava Lakosila, zkoušel s Františkem Vyhlídem. Později se stal primášem cimbálovky krúžku. V roce 1940 ho za účast v odbojové skupině zatklo a na dva roky uvěznilo gestapo, až do konce války pak nehrál. Po osvobození se Hamadovým druhým domovem stala Slovácká búda, kde se tvořily základy Hradišťanu. A Slovácká búda se jmenuje také dokumentární film, který o Hamadovi a zpěvákovi Oldřichu Krejčím z Kyjova natočil režisér Břetislav Rychlík. "Hamada přežil jako odbojář z Obrany národa zatčení, dva roky věznění a mučení gestapem. Spoluzakládal legendární Hradišťan. To, že ve svém věku hraje na housle a primuje cimbálové muzice, je světový unikát a doslova přírodní úkaz," napsal o něm Rychlík před třemi roky v Lidových novinách. Související Stovky lidí se rozloučily se zpěvačkou Jitkou Šuranskou, její stopa přetrvává V roce 1981 pro Hamadu začala éra spolku Hudci Pondělníci, který založil s Josefem Bachanem a Josefem Vrzalou. Slovácký deník roku 2017 popsal, jak primáš ještě ve věku 103 let pravidelně dochází na zkoušky Hudců Pondělníků, s nimiž natočil tři alba. František Hamada byl mimo jiné držitelem Ceny města Uherské Hradiště za rok 2012 nebo medaile hejtmana Zlínského kraje za přínos v oblasti lidové kultury.