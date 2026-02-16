Zemřel hudebník Pavel Klikar. Specializoval se na barokní hudbu a jazz

Ve věku 72 let zemřel hudebník, pedagog a muzikolog Pavel Klikar. Založil Originální pražský synkopický orchestr (OPSO) a také instrumentální sbor Musica Antiqua Praha zaměřený na barokní hudbu. Byl průkopníkem autentické interpretace barokní hudby i klasického jazzu. Klikar zemřel v sobotu, řekl ČTK jeho dlouholetý přítel Ondřej Havelka.
Pavel Klikar se narodil 26. ledna 1954 v Praze. V roce 1974 založil OPSO. Soubor se zaměřoval na autentickou interpretaci jazzové hudby. Klikar hrál především na kornet, melafon a klavír. V 80. letech soubor vystupoval i mimo Československo. Postupně se stal ikonou autentické interpretace klasického jazzu a swingu.
"Pavel Klikar formuloval tři základní principy: k smysluplnému znovuoživení nejstarší kapitoly historie jazzu bylo bezpodmínečně nutné naučit se vnímat, chápat, a nakonec si plně osvojit dobové hudební myšlení. Dále to byla aranžmá, tedy osvojení si dobových aranžérských technik, a konečně používání dobových nástrojů, jejichž charakter a zvukové možnosti jsou výrazně odlišné od nástrojů současných," uvedl Havelka. V roce 2018 předal Klikar vedení souboru Janu Pospíšilovi a Michaelu Chomiszakovi.
V roce 1982 stál u vzniku vokálně-instrumentálního souboru Musica Antiqua Praha zaměřeného na barokní hudbu. Zde hrál na cembalo a varhanní pozitiv (malé přenosné varhany). V 80. a 90. letech získal soubor mezinárodní respekt za historicky poučenou interpretaci barokní hudby.
"Oživoval dobové techniky hry a zpěvu a trval na používání originálních hudebních nástrojů nebo jejich přesných replik. Prosazoval podobu uměleckého díla v souladu se záměrem jeho autora, ale nezapomínal na současné estetické požadavky," uvedl kolega ze sboru Přemysl Vacek. Klikar soubor vedl do roku 1997.
"V dnešní době často slýcháváme v souvislosti s uměním přídomek 'geniální'. Jeho nadužívání je někdy směšné, jindy budí podezření a zdaleka ne vždy výstižně vyjadřuje schopnosti a význam adresáta. Když se však zeptáte jakéhokoli muzikanta, který měl to štěstí spolupracovat s hudebníkem, kapelníkem, muzikologem a pedagogem Pavlem Klikarem, každý z nich, ať už působil v Originálním pražském synkopickém orchestru nebo barokním ansámblu Musica Antiqua Praha vám potvrdí, že to byl člověk a muzikant zcela výjimečný, mimořádný, zkrátka geniální," uvedl Havelka.
Podle Českého rozhlasu "zůstávají Klikarovy práce a nahrávky jako svědectví o tom, že hudba je most mezi epochami a lidmi. Klikarova schopnost propojit vědecký výzkum s radostí z hudby strhávala posluchače a inspirovala interprety, které vedl a povzbuzoval."
V roce 2017 Klikar kandidoval do Senátu, mandát nezískal.
