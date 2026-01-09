"Ráno jsem napsal píseň a až pak jsem se probral.“ David Stypka zemřel před pěti lety

Zpěvák a skladatel David Stypka, který zemřel 10. ledna 2021 ve věku 41 let, se hudbě věnoval od mládí, ale skutečně se prosadil až dlouho po třicítce. Muzikant úzce spjatý s moravskoslezskou hudební scénou se proslavil třeba hitem Dobré ráno milá, který nazpíval s Ewou Farnou.
Jeho slibně rozjetou kariéru předčasně ukončila vážná nemoc. V roce 2019 lékaři Stypkovi diagnostikovali rakovinu slinivky, kterou nakonec zkomplikovalo i onemocnění covidem.
Stypka se po maturitě na gymnáziu věnoval mnoha profesím: byl novinářem v regionálním tisku, zkoušel obchod se svíčkami nebo prodej na festivalech, nakonec se našel v povolání grafika a sazeče. Stále se vedle toho věnoval hudbě, dlouho ale trvalo, než skutečně prorazil. Cestu mu otevřel internetový projekt Wake Up Songs. "Ráno jsem vstal, napsal píseň, hned ji umístil na YouTube, a pak až jsem si dal kafe a probral se. Tudy vedla cesta ke kapele," vzpomínal.
Širší veřejnosti se představil až v sedmatřiceti letech, když se svou kapelou Bandjeez vydal první album u velké nahrávací společnosti. "Nejvíce mě těší fakt, že se nám podařilo nějakým vedením osudu udělat veselo-smutnou desku a že takový ten smutek a zmar, který je v písničkách zakotvený, neovlivňuje vyznění desky, na které je nakonec spousta naděje," řekl tehdy ČTK Stypka k albu s názvem neboj., kterému předcházelo čtyřpísňové EP Jericho.
Deska neboj. patřila k nejúspěšnějším nahrávkám roku 2017, i díky duetu s Ewou Farnou, a odborníci Stypkovi předpovídali velkou budoucnost. Spolupracoval například se zpěvačkou Kateřinou Marií Tichou, na jejíž album Sami dodal refrén k písni V Paříži a hostuje ve skladbě Divoká. "On je hrozně šikovný autor a zpěvák. Potkali jsme se v roce 2016, když jeho skupina Bandjeez hrála jako předkapela před Jelenem," řekla Tichá.
V roce 2019 lékaři diagnostikovali Stypkovi rakovinu, s níž se snažil bojovat. Napsal a připravil všechny písničky pro album Dýchej, těsně před natáčením ale zemřel. Rozpracovanou nahrávku za něj dokončili jeho spoluhráči z kapely Bandjeez společně s producentem Martinem Ledvinou. V dubnu 2022 získal Stypka za desku posmrtně tři ceny České hudební akademie Anděl. Uspěl v kategoriích Album, Sólový interpret a jeho píseň Farmářům se stala skladbou roku.
