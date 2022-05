Sting přijede do Česka dvakrát. Kromě Slavkova vystoupí ještě v Praze

Hned dvakrát letos v Česku zazpívá anglický basista Sting. K několikrát odloženému vystoupení ve Slavkově u Brna, které se uskuteční 31. července, nově přidal ještě termín v největší pražské zastřešené O2 areně. Tam se představí 28. října.

Koncert pořádá agentura Live Nation. Vstupenky v cenách od 1490 do 2290 korun budou v prodeji od pátečního dopoledne v sítích Ticketmaster a Ticketportal.

Sedmdesátiletý někdejší frontman kapely The Police, který prodal přes 100 milionů desek a obdržel 17 cen Grammy, stejně jako ve Slavkově představí koncertní program My Songs. Zahrnuje jeho nejpopulárnější písně od Message in a Bottle a Roxanne přes Fields of Gold až po Shape of My Heart. Některé hudebník uvádí v lehce upravených aranžmá.

Sting vloni oslavil jubileum vydáním nového studiového alba The Brige. "Je nejlepší, jaké natočil od 90. let minulého století," napsalo o něm Aktuálně.cz, podle něhož deska kombinuje vynalézavé melodie, špičkové muzikantské výkony a smysluplné texty tak, jak se to naposledy podařilo trojici nahrávek The Soul Cages, Ten Summoner’s Tales a čtvrtstoletí staré Mercury Falling.

Hudebník také v poslední době zaznamenal úspěch, když nazpíval song do emotivního finále animovaného seriálu Netflixu podle počítačové hry Arcane: League of Legends. Ve skladbě nazvané What Could Have Been účinkuje s houslistou Rayem Chenem, na YouTube mají její různé verze přes 20 milionů zhlédnutí.

Sting rovněž krátce oživil svou filmovou kariéru. Ztvárnil starogermánského rytíře v komedii Kaamelott a parodii na sebe sama v seriálu Only Murders in the Building, kde posluchači detektivního podcastu hraní Stevem Martinem, Martinem Shortem a Selenou Gomez sami vyšetřují vraždu a točí o tom podcast. Seriál bude koncem června pokračovat druhou řadou.

Návštěvníci Městského divadla Brno zase v posledních letech mohli vidět Stingův muzikál Poslední loď. Vypráví o loďařích, kteří se musejí vypořádat s útlumem kdysi slavné loděnice ve Wallsendu. Jde o Stingovo rodiště, při psaní muzikálu čerpal z vlastních vzpomínek.

Muzikál měl premiéru na newyorské Broadwayi v roce 2014 a získal dvě nominace na divadelní cenu Tony. "Nezabývá se vrcholným obdobím závodu, který už žije jenom ve vzpomínkách dělníků. V doku kotví zatím ještě nedokončená loď Utopia, údajně neprodejná. Takže zbývá jediná možnost: rozebrat Utopii na šrot, aby se utržilo aspoň něco. Zlomek dosavadních zaměstnanců tím získává časově omezenou a špatně placenou práci, a potom budou loděnice nadobro uzavřeny," napsalo v recenzi inscenace Aktuálně.cz.