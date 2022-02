Stala se hvězdou bez jediného koncertu. Ženou roku podle Billboardu je Olivia Rodrigo

S jediným albem se teprve osmnáctiletá americká zpěvačka Olivia Rodrigo dostala do společnosti popových hvězd Taylor Swift nebo Lady Gaga. Časopis Billboard ji v pátek večer vyhlásil ženou roku. Titul anglicky nazvaný Woman of the Year převezme 2. března na galavečeru cen Billboard Women in Music.

Jak připomíná agentura AP, Olivia Rodrigo na sebe poprvé upozornila vloni v lednu singlem Drivers License o čerstvě nabytém řidičském průkazu a klukovi, který ji opustil kvůli jiné. Píseň se v květnu vedle dalších jako Deja vu nebo Good 4 U objevila také na jejím debutovém, zpovědně laděném albu Sour. Skladby o zlomeném srdci, žárlivosti nebo osobní nejistotě zarezonovaly nejen mezi jejími vrstevníky. Deska přepsala streamovací rekordy a všech 11 songů se umístilo v hitparádě Billboard Hot 100, což se do té doby žádné ženě nepodařilo. Související Wow, venku je to brutální. Osmnáctiletá Olivia Rodrigo je nová hvězda světového popu Titul Woman of the Year udílí časopis od roku 2007, dosud jej obdržely zpěvačky Taylor Swift, Lady Gaga, Billie Eilish, Ariana Grande či naposledy raperka Cardi B. Ceremoniál se koná 2. března v kalifornském sále YouTube Theater, kam se vejde zhruba 6000 lidí, doplňuje agentura AP. "Olivia Rodrigo vystřelila mezi popové hvězdy způsobem, o kterém se bude psát v učebnicích," tvrdí Hannah Karp, šéfredaktorka Billboardu. Podle ní se "takhle velký příběhový a písňový talent na scéně neobjevil už roky". Když ji časopis Billboard poprvé umístil na obálku květnového čísla, osmnáctiletá Olivia Rodrigo se v Los Angeles právě odstěhovala od rodičů. "Oslavila jsem plnoletost, dodělala album a pak si našla vlastní bydlení. Šlo to hodně rychle," shrnula zpěvačka, která se na desce vymezuje proti tomu, jak populární kultura idealizuje dospívání. "Jestli mi ještě jednou někdo řekne ‚Užívej si mládí‘, začnu řvát," zpívá například. Po otci, který se živí jako rodinný terapeut, má filipínské kořeny. Matka, jejíž předci pochází z Německa a Irska, pracuje jako učitelka na základní škole. Olivia Rodrigo odmalička zpívala a hrála na klavír, ve dvanácti přidala kytaru. Poslouchala kapely jako Pearl Jam, The White Stripes nebo Green Day, skládat vlastní písně později začala po vzoru zpěvaček Taylor Swift nebo Lorde. Hit Drivers Licence má jen na YouTube přes 341 milionů zhlédnutí. | Video: Universal Music Výrazněji o sobě dala vědět před třemi lety účinkováním v seriálu High School Musical: The Musical - The Series ve videotéce Disney+. Hrála talentovanou, avšak o sobě pochybující Nini, která vyrůstá se dvěma matkami, snaží se prorazit ve středoškolském muzikálu a urovnat si milostný život. Když producenti potřebovali, aby na konci první řady zazpívala, dozvěděli se, že Olivia Rodrigo sama zkouší psát písně, a tak jí nabídli, aby si song složila sama. To se stalo a klavírní balada All I Want byla první, se kterou Olivia Rodrigo zaznamenala úspěch. Šířila se zejména na platformě TikTok. "Vůbec jsem tehdy TikTok neznala. Nechápala jsem, k čemu je a proč někdo někam nahrává videa, která trvají jen pár vteřin," konstatovala zpěvačka. Související Nechte se očkovat, i když jste mladí. Bílému domu s kampaní pomáhá popová hvězda Druhá řada seriálu už vznikala za přísných hygienických opatření kvůli pandemii koronaviru. Tu třetí videotéka Disney+ uvede letos. Olivia Rodrigo odmaturovala vloni v létě, až po vydání debutové desky. Tou dobou už se její singl Drivers License držel v hitparádě přes půl roku a krátce nato zpěvačka navštívila Bílý dům, kde po boku prezidenta Joea Bidena vyzvala mladé Američany, aby se nechali naočkovat proti nemoci covid-19. Sama za důležitější označuje okamžik, kdy Drivers License v autě poprvé pustila otci. "Pod černými brýlemi bylo vidět, že se mu kutálejí slzy. A to přitom můj táta nikdy nepláče. Tak jsem si říkala, fajn, asi jsem něco fakt dokázala," vzpomíná v Billboardu. Drivers License se nakonec stalo nejúspěšnější písní roku 2021 na platformě Spotify, dnes má přes 1,2 miliardy přehrání. "Zejména v době, kdy si lidé na TikToku mohou oblíbit jedinou skladbu, aniž by si vybudovali trvalejší vztah k interpretovi, jeden virální hit nezaručuje trvající slávu. Olivia Rodrigo jí ale dosáhla," shrnuje Billboard, který vyzdvihuje zpěvaččinu pracovitost a schopnost oslovit vrstevníky intenzivními emocemi. Singl Olivie Rodrigo nazvaný Good 4 U má na YouTube přes 332 milionů zhlédnutí. | Video: Universal Music Desku Sour prostupuje hořkost dospívání. "Teenageři prožívají mnoho věcí poprvé a jiskrněji. Uvědomují si všechny nespravedlnosti světa, nemohou s nimi ale nic dělat. K diskusi je nikdo nezve, k volbám často ještě pár let nemůžou. Všechna tahle naštvanost, ryzí rebelie a intenzivní pocit zrady jsou z nahrávky zřejmé," napsalo o desce Aktuálně.cz. Kvůli pandemii koronaviru se Olivia Rodrigo zároveň stala jednou z prvních zpěvaček, které v pop-music uspěly bez jakýchkoliv koncertů. Od vydání debutového singlu sice několikrát účinkovala naživo v televizních pořadech, před publikem ale poprvé stanula až vloni v říjnu v Texasu. Plnohodnotné turné zahájí letos v dubnu. V průběhu tří měsíců ji čeká skoro 50 koncertů, Česku bude nejblíž 13. a 18. června, kdy vystoupí v Berlíně a Kolíně nad Rýnem.