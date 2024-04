Kočičí milovnici krabic omylem zabalili do balíku. Cestovala přes tisíc kilometrů

Téměř týden strávila kočka Galeana na cestách v balíku, který její majitelé z amerického státu Utah poslali zpět do firmy Amazon v Kalifornii. Domácí šelma podle její majitelky Carrie Clarkové miluje krabice a nepozorovaně skočila do velkého balíku, který pak její majitelé zapečetili a odeslali do stovky kilometrů vzdáleného státu. Galeanu osvobodil až pracovník Amazonu a už je zpět s rodinou.

Když Galeana tento měsíc zmizela ze svého domova v Utahu, vyvolalo to rozsáhlou pátrací akci. Objevil ji až v Kalifornii pracovník společnosti zabývající se internetovým prodejem v jednom z vrácených balíků, kde byly kromě omylem odeslaného zvířete i pracovní boty. Odnesl ji na veterinární stanici, tam prověřili mikročip zvířete, zjistili kontakt na Clarkovou a ozvali se jí. "Zpočátku jsem veterinářce nevěřila a myslela jsem, že je to vtip," řekla americké stanici KSL TV majitelka Galeany. S manželem se pak vypravila do více než 1600 kilometrů vzdálené Kalifornie, aby si domácího mazlíčka odvezli zpět domů. "Bylo to úžasné shledání. Galena se okamžitě přestala třást a v mém náručí se uvolnila," uvedla Clarková. Při veterinárním vyšetření se ukázalo, že zdravotní stav kočky je navzdory několika dnům stráveným na cestě v krabici bez jídla a vody dobrý. Naštěstí pro ni byl jeden ze spojů krabice otevřený, takže mohla dýchat, a díky dobrým povětrnostním podmínkám nezmrzla ani se nepřehřála. Clarková v médiích vyzvala všechny majitele domácích zvířat, aby své mazlíčky čipovali a "třikrát" kontrolovali odesílané balíky.