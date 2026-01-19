Springsteen přirovnal imigrační agenty ke gestapu. Věnoval píseň zastřelené Goodové

Americký rocker Bruce Springsteen na koncertě v New Jersey kritizoval zásahy federálních imigračních úřadů napříč Spojenými státy a věnoval píseň památce Renee Goodové, kterou jeden z imigračních agentů zastřelil v Minneapolis.
Springsteen přirovnal chování imigračních agentů k obyvatelům amerických měst k praktikám gestapa, nacistické politické policie, která byla jedním z nástrojů státního teroru v hitlerovském Německu. Píše o tom web stanice NBC News.
Rodák ze státu New Jersey při sobotním vystoupení na festivalu Light of Day Winterfest označil federální agenty, kteří se podílejí na protiimigrační kampani amerického prezidenta Donalda Trumpa, za těžce ozbrojené, maskované federální vojsko, které podniká invazi do amerických měst a používá "taktiky gestapa proti vlastním spoluobčanům".
Hudebník věnoval píseň Promised Land (Země zaslíbená) památce 37leté matky tří dětí Goodové, která se 7. ledna v Minneapolis účastnila dobrovolnické hlídky monitorující působení agentů Úřadu pro imigraci a cla (ICE), když ji jeden z nich zastřelil. Představitelé Trumpovy administrativy tvrdí, že agent střílel v sebeobraně, zatímco místní úřady to s odkazem na videonahrávky a svědectví jednoznačně odmítají.
Springsteen prohlásil, že píseň napsal "jako ódu na možnosti Ameriky" a dodal, že ideály a hodnoty Spojených států jsou podrobeny nebývalé zkoušce. "Pokud si myslíte, že si nezasloužíte být zavražděni za uplatňování svého amerického práva protestovat, vzkažte to tomuto prezidentovi," řekl Springsteen publiku.
"Naneštěstí pro Bruce, jeho chybné politické názory nikoho nezajímají," uvedla podle deníku The New York Times v reakci mluvčí Bílého domu Abigail Jacksonová. Kdyby Springsteen skutečně věřil v sílu zákona, pochopil by podle ní, že přistěhovalci, kteří jsou v USA nelegálně, by měli být deportováni. Rovněž by rozuměl tomu, "že bránění federálním orgánům v jejich operacích je trestný čin a že federální agenti mají právo na sebeobranu, pokud někdo použije své auto jako smrtící zbraň," dodala mluvčí.
Springsteen není první známou osobou, která přirovnala ICE ke gestapu. Připojil se k demokratickému senátorovi Richardu Blumenthalovi či populárnímu podcasterovi Joeu Roganovi.
Gestapo byla neuniformovaná politická policie v nacistickém Německu, která kromě jiného také pomáhala zatýkat Židy a posílat je na smrt do koncentračních táborů. Vyznačovala se krutostí a používáním mučení. Měla za úkol potlačovat jakýkoliv odpor vůči nacistické vládě, včetně šíření protinacistické propagandy, počínání politických aktivistů, komunistů, Židů a dalších nepřátel režimu.
Lavina v rakouských Alpách zabila tři Čechy, záchranáři zahájili vyprošťování
Rakouští záchranáři a alpská policie v pondělí ráno začali vyprošťovat těla tří Čechů, které v sobotu odpoledne zabila lavina v katastru obce Pusterwald ve spolkové zemi Štýrsko. Informovala o tom agentura APA s tím, že v sobotu tuto operaci znemožnilo nepříznivé počasí. Úmrtí tří Čechů v rakouských Alpách potvrdilo české ministerstvo zahraničí.
"Što éto?" Český zadák předvedl v Rusku neskutečnou minelu, skóroval do vlastní brány
Tak to se nevidí. Český hokejista Libor Šulák si dal v ruské KHL neskutečný vlastní gól.
Růst cen nemovistostí bude pokračovat, potraviny ale nezdraží, shodli se experti
Prosincový vývoj výrobních cen naznačuje, že by letos neměly výrazně zdražovat potraviny ani průmyslové zboží. Shodli se na tom analytici oslovení ČTK.
Nejasná budoucnost Petra Fialy: na Hrad ne, do Senátu možná
Expremiér Petr Fiala má po víkendovém kongresu občanských demokratů konečně čas pořádně si začít promýšlet své další angažmá. Poté, co mu odpadlo množství práce spojené s vedením vlády, se nyní „zbavil“ i povinností předsedy ODS. Nyní intenzivně přemýšlí, jestli letos bude kandidovat do Senátu. Rozhodnout by se měl během krátké doby, protože kandidátky se už začínají tvořit.
Inflace v EU v prosinci klesla na 2,3 procenta, v Česku zůstává pátá nejnižší
Meziroční růst spotřebitelských cen v Evropské unii v prosinci zpomalil na 2,3 procenta z listopadového tempa 2,4 procenta. Ve své zprávě to dnes uvedl statistický úřad Eurostat.