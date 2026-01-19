Přeskočit na obsah
Benative
19. 1. Doubravka
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Hudba

Springsteen přirovnal imigrační agenty ke gestapu. Věnoval píseň zastřelené Goodové

ČTK

Americký rocker Bruce Springsteen na koncertě v New Jersey kritizoval zásahy federálních imigračních úřadů napříč Spojenými státy a věnoval píseň památce Renee Goodové, kterou jeden z imigračních agentů zastřelil v Minneapolis.

Springsteen Harrisová mítink
Americký hudebník Bruce Springsteen kritizoval zásahy federálních imigračních úřadů ve Spojených státech amerických. Foto: REUTERS
Reklama

Springsteen přirovnal chování imigračních agentů k obyvatelům amerických měst k praktikám gestapa, nacistické politické policie, která byla jedním z nástrojů státního teroru v hitlerovském Německu. Píše o tom web stanice NBC News.

Rodák ze státu New Jersey při sobotním vystoupení na festivalu Light of Day Winterfest označil federální agenty, kteří se podílejí na protiimigrační kampani amerického prezidenta Donalda Trumpa, za těžce ozbrojené, maskované federální vojsko, které podniká invazi do amerických měst a používá "taktiky gestapa proti vlastním spoluobčanům".

Hudebník věnoval píseň Promised Land (Země zaslíbená) památce 37leté matky tří dětí Goodové, která se 7. ledna v Minneapolis účastnila dobrovolnické hlídky monitorující působení agentů Úřadu pro imigraci a cla (ICE), když ji jeden z nich zastřelil. Představitelé Trumpovy administrativy tvrdí, že agent střílel v sebeobraně, zatímco místní úřady to s odkazem na videonahrávky a svědectví jednoznačně odmítají.

Springsteen prohlásil, že píseň napsal "jako ódu na možnosti Ameriky" a dodal, že ideály a hodnoty Spojených států jsou podrobeny nebývalé zkoušce. "Pokud si myslíte, že si nezasloužíte být zavražděni za uplatňování svého amerického práva protestovat, vzkažte to tomuto prezidentovi," řekl Springsteen publiku.

Reklama
Reklama

"Naneštěstí pro Bruce, jeho chybné politické názory nikoho nezajímají," uvedla podle deníku The New York Times v reakci mluvčí Bílého domu Abigail Jacksonová. Kdyby Springsteen skutečně věřil v sílu zákona, pochopil by podle ní, že přistěhovalci, kteří jsou v USA nelegálně, by měli být deportováni. Rovněž by rozuměl tomu, "že bránění federálním orgánům v jejich operacích je trestný čin a že federální agenti mají právo na sebeobranu, pokud někdo použije své auto jako smrtící zbraň," dodala mluvčí.

Související

Springsteen není první známou osobou, která přirovnala ICE ke gestapu. Připojil se k demokratickému senátorovi Richardu Blumenthalovi či populárnímu podcasterovi Joeu Roganovi.

Gestapo byla neuniformovaná politická policie v nacistickém Německu, která kromě jiného také pomáhala zatýkat Židy a posílat je na smrt do koncentračních táborů. Vyznačovala se krutostí a používáním mučení. Měla za úkol potlačovat jakýkoliv odpor vůči nacistické vládě, včetně šíření protinacistické propagandy, počínání politických aktivistů, komunistů, Židů a dalších nepřátel režimu.

Reklama
Reklama
Mohlo by vás zajímat
Reklama
Reklama
Nejnovější
Rescue workers stand near the site where four skiers were killed in an avalanche in Pongau district
Rescue workers stand near the site where four skiers were killed in an avalanche in Pongau district
Rescue workers stand near the site where four skiers were killed in an avalanche in Pongau district

Lavina v rakouských Alpách zabila tři Čechy, záchranáři zahájili vyprošťování

Rakouští záchranáři a alpská policie v pondělí ráno začali vyprošťovat těla tří Čechů, které v sobotu odpoledne zabila lavina v katastru obce Pusterwald ve spolkové zemi Štýrsko. Informovala o tom agentura APA s tím, že v sobotu tuto operaci znemožnilo nepříznivé počasí. Úmrtí tří Čechů v rakouských Alpách potvrdilo české ministerstvo zahraničí.

Petr Fiala na víkendové kongresu ODS, kde skončil po 12 letech jako předseda ODS
Petr Fiala na víkendové kongresu ODS, kde skončil po 12 letech jako předseda ODS
Petr Fiala na víkendové kongresu ODS, kde skončil po 12 letech jako předseda ODS

Nejasná budoucnost Petra Fialy: na Hrad ne, do Senátu možná

Expremiér Petr Fiala má po víkendovém kongresu občanských demokratů konečně čas pořádně si začít promýšlet své další angažmá. Poté, co mu odpadlo množství práce spojené s vedením vlády, se nyní „zbavil“ i povinností předsedy ODS. Nyní intenzivně přemýšlí, jestli letos bude kandidovat do Senátu. Rozhodnout by se měl během krátké doby, protože kandidátky se už začínají tvořit.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama