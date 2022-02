Rusko se kvůli invazi nebude smět zúčastnit soutěže Eurovize

"Rozhodnutí odráží obavu, že ve světle nebývalé krize na Ukrajině by účast ruského zástupce v letošní soutěži mohla poškodit dobré jméno akce," napsala v pátek Evropská vysílací unie.

Když ve čtvrtek oznámila, že Rusové budou do soutěže navzdory invazi na Ukrajinu smět poslat svého zástupce, sklidila kritiku. Finsko nebo Estonsko pohrozily, že v takovém případě účast odřeknou. Vyloučení Ruska žádaly i Ukrajina, Dánsko, Švédsko, Norsko nebo Island.

"Je samozřejmě nepředstavitelné, že by se Estonsko zúčastnilo Eurovize v situaci, kdy tam bude Rusko a ne Ukrajina," uvedl například šéf estonského výboru pro veřejnoprávní média Erik Roose.

Finále Eurovize se letos uskuteční 14. května v italském Turíně, neboť v loňském ročníku uspěla tamní skupina Maneskin. O vítězství se budou ucházet zástupci čtyř desítek zemí včetně Česka, které zastoupí česko-norská kapela We Are Domi zpěvačky Dominiky Haškové.

Napjaté vztahy mezi Ruskem a Ukrajinou byly v populární soutěži Eurovize důvodem kontroverzí už dříve. V roce 2016 zvítězila ukrajinská zpěvačka Jamala se skladbou nazvanou 1944 vyprávějící o deportacích krymských Tatarů z rozkazu sovětského vládce Josifa Stalina. Text písně byl široce vykládán jako kritika ruské anexe ukrajinského Krymu v roce 2014.

Kyjev, který soutěž hostil v roce 2017, pak vstup na ukrajinské území zakázal ruské zpěvačce Juliji Samojlovové. Jako důvod uvedl, že hudebnice bez svolení tamních úřadů navštívila právě okupovaný Krym.

We Are Domi vyhráli národní kolo Eurovize se skladbou Lights Off. | Video: We Are Domi