Na ostravských Colours zazpívá Rosalía. Mileniálka spojuje flamenco se současností

Pětadvacetiletá španělská zpěvačka a tanečnice Rosalía, která spojuje tradiční žánr flamenco s vlivy moderního hiphopu, trapu či elektro-popu, letos zažije svůj český debut. V červenci bude hostem Colours of Ostrava.

Na festivalu, který se uskuteční mezi 17. až 20. červencem v Dolních Vítkovicích, dále vystoupí varhaník Cory Henry, izraelské duo Lola Marsh nebo američtí Nahko and Medicine For The People. Další vlnu účinkujících organizátoři představili dnes okolo poledne.

"Letošní rok na velkých festivalech patří zpěvačce Rosalíi. Vystoupí na Primaveře, v Roskilde, Rock Werchter či na Coachelle. Proto jsem ráda, že se nám ji podařilo domluvit i na Colours of Ostrava," říká ředitelka festivalu Zlata Holušová, podle níž bude vystoupení Rosalíe s početnou výpravou a tanečnicemi pozoruhodné také po vizuální stránce.

Barcelonská rodačka Rosalía nepochází z hudební rodiny, flamenco ale osm let studovala na vysoké škole. První komunitu posluchačů si vybudovala na serveru YouTube, kam nahrávala své pěvecké výstupy.

Koncem roku 2016 se přestěhovala do kalifornského Los Angeles a podepsala smlouvu s vydavatelstvím Universal. U něj debutovala albem písní o smrti Los Ángeles, složeným z tradičních flamenkových písňových tvarů.

Tuto desku Rosalía natočila jen s producentem a kytaristou Raülem Refreem. V rozhovorech kromě tradičních vlivů hovořila o tom, jak silně na ni zapůsobilo, když poslouchala pozdní nahrávky country zpěváka Johnnyho Cashe ze série American Recordings, produkované slavným Rickem Rubinem.

Také zmiňovala, že podstatnou část nahrávání po produkční stránce obstarala sama se svou matkou a sestrou. Mimo jiné proto v souvislosti s Rosalíí hudební kritici píšou o přístupu do-it-yourself, kdysi spojovaným třeba s punkovou muzikou.

Od té doby Rosalía hostovala v několika tanečních hitech, například v tracku Retsu od DJ Sweta nebo singlu Brillo od kolumbijské hvězdy žánru reggaeton J Balvina. Koncem loňského května vydala singl nazvaný Malamente, jehož inovativní klip na YouTube vidělo přes 50 milionů lidí. Kromě toho píseň zaznamenala dalších 50 milionů digitálních streamů.

Za skladbu Malamente nakonec pěvkyně obdržela pět nominací na latinské Grammy, z nichž dvě proměnila.

Rosalíin klip ke skladbě Malamente už na YouTube vidělo 60 milionů lidí. | Video: Sony Music

Následoval klip Pienso en Tu Mirá, doprovázející nový film španělského režiséra Pedra Almodovára nazvaný Bolest a sláva, v němž Rosalía jako herečka účinkuje po boku Penélope Cruzové a Javiera Bardema. Také toto video za první měsíc překročilo počet 15 milionů zhlédnutí. Film začnou česká kina promítat teprve v polovině května.

"Rosalía má hlas starého flamenkového zpěváka a moudrost neodpovídající jejímu věku. Je naprostým opakem umělce stvořeného showbyznysem. Je autentická a originální," řekl ní o režisér Almodóvar.

Koncem loňského roku Rosalía přišla se svým druhým studiovým albem El mal querer, které už zužitkovává její zájem o pop, hiphop, R&B a další moderní žánry. Album produkoval Španěl známý pod pseudonymem El Guincho, který se zaměřuje na elektronickou hudbu.

Rosalía vydáním desky zároveň završila svá studia na katalánské hudební fakultě v Barceloně, která v oboru flamenco přijímá jen jednoho uchazeče ročně a kde si za téma diplomové práce vybrala právě spojení flamenca se současnými městskými vlivy.

Skladba Pienso en Tu Mirá zní také v novém filmu Pedra Almodóvara. | Video: Sony Music

Také na hudebních festivalech jako barcelonském Sónaru začala Rosalía vystupovat v modernějším provedení - teď už nesedí na židli a nezpívá, jako to dělala při svém debutu, nýbrž se s dalšími tanečníky podílí na koncertní show a střídá převleky.

"Skládám, produkuji, aranžuji, hraji na klávesy i basu, dělám vše," popisuje dnes Rosalía, která je vnímána jako silný symbol emancipace a díky spolupráci se sestrou a matkou také obecně jako silná ženská figura ve stále tradičně mužském světě hudebního showbyznysu.

"Rosalía se víc než kterýkoliv jiný umělec ptá, co znamená být mladým Španělem v zemi, která je tažena do dvou směrů naráz a rozdělena sporem mezi regionální totožnost a globalizací," napsal o zpěvačce hudební server Pitchfork, podle nějž může být právě tento spor důvodem, proč si k Rosalíi snadno najdou vztah také posluchači z Velké Británie nebo USA, cítící podobné rozdvojení.

"Slyšet flamenco provázené digitálními efekty v hlase, tanečními beaty, samply túrujících motorek, citacemi Justina Timberlaka nebo Destiny’s Child je pro tradicionalisty silná káva," konstatoval o Rosalíi hudební novinář Pavel Turek v týdeníku Respekt.

Připomněl také, že zpěvačka doma čelí kritice ze stran romských iniciativ, "že si přivlastňuje romskou kulturu, aniž upozorňuje na podmínky, v nichž se menšina ve Španělsku nachází".

Rosalía je přesvědčena, že mladí Španělé už si flamenco "nespojují s něčím starším, je pro ně cool", jak řekla serveru Pitchfork.

"Nikdo jiný tu hudbu nemá. Existuje jen tady, je důležitou součástí naší kultury a toho, jak se projevujeme," dodala.