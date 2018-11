Do Česka přijedou Florence + the Machine. Žádanou kapelu pozvaly ostravské Colours

Florence + The Machine vystoupí v Česku poprvé. | Foto: Colours of Ostrava

Jednou z hlavních hvězd festivalu Colours of Ostrava budou příští rok angličtí Florence + the Machine. Sestava vedená dvaatřicetiletou rusovlasou zpěvačkou Florence Welchovou patřila mezi návštěvníky Colours už roky k nejžádanějším. Do Česka přijede poprvé.

"O vystoupení Florence + The Machine na našem festivalu jsme se snažili dlouho," uvedla ředitelka festivalu Zlata Holušová, podle níž koncerty Welchové předchází skvělá pověst.

Skupinu bývá obtížné žánrově zařadit. Dramaticky prožité písně plné velkých gest někdy zní v až barokně košatých orchestrálních aranžmá, za použití nástrojů jako zvony, varhany či harfy. Žánrově mají blízko ke kombinaci art-rocku, soulu a popu, jakou svého času dělaly písničkářky Tori Amosová nebo Kate Bushová, silně jimi ale pronikají také vlivy alternativy. Kromě toho mají Florence + the Machine rovněž opačný pól představující lyrické klavírní balady. Umělecký obraz skupiny doplňují videoklipy, které často vznikají ve spolupráci s předními choreografy.

Florence + the Machine roku 2007 založili dcera profesorky historie a úspěšného manažera Welchová s kamarádkou z dětství, klávesistkou Isabellou Summersovou. "Společně dokázaly se skupinou Florence and the Machine prorazit v době, kdy umírala síť MySpace, sdružující nezávislé hudebníky, a nahrávací průmysl teprve měly zachvátit války streamovacích služeb," popsaly jejich začátky Hospodářské noviny.

Welchová se debutovou nahrávkou kapely z roku 2009 nazvanou Lungs zařadila po bok další vycházející popové hvězdy, Adele, se kterou ostatně sdílela pomoc producenta Paula Epwortha.

Dva roky nato následovalo album Ceremonials. Třetí nahrávka How Big, How Blue, How Beautiful vyšla roku 2015. "Bude-li mít Evropa v příštích letech hvězdu lavírující mezi čistým mainstreamem a více autorskými momenty, počítejme pro tuhle roli s ryšavou, napřesrok třicetiletou Londýňankou," napsal o desce hudební kritik Pavel Klusák v Lidových novinách.

Letos Florence + the Machine po tříleté pauze poslali na trh čtvrté album nazvané High as Hope, za něž byli poněkolikáté nominováni na britskou Mercury Prize. "Oproti svým předchůdcům je High as Hope rozvláčnější, v drtivé většině se nese v pomalém až středním tempu, a o to víc pak vyčnívají skladby, kdy Florence trochu šlápne na plyn," napsal o desce hudební časopis Headliner.

Festival Colours of Ostrava se příští rok uskuteční ve dnech 17. až 20. července, další již oznámenou hvězdou jsou angličtí The Cure.