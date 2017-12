Tohle je Tutilková. Radimu Hladíkovi se podařilo "odemknout" 20 let starou píseň svého otce

před 2 minutami

Video: Radim Hladík Jr. / YouTube

Když vyklízel otcovu pozůstalost, narazil Radim Hladík ml., syn slavného kytaristy, jenž zemřel před rokem, na 20 let starou skladbu. Původně měla být v titulcích povídkového filmu Vladimíra Michálka, nakonec ji ale režisér nepoužil. Hladíkovi se skladbu podařilo "otevřít" až díky programu, který simuloval dvacet let starý počítačový systém. "Rekonstruoval jsem skladbu celou noc, zvuk po zvuku. Ručně jsem to stříhal, sesadil, zmáčkl play a ono to hrálo jako tehdy," vzpomíná Hladík mladší. Původní automatické bubny a basu Adama Stivína v písni, jíž zůstal pracovní název Titulková, nakonec přehrála rytmika Hladíkova Blue Effectu. Klávesami přispěl někdejší spoluhráč Pavel Bohatý.

