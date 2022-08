Prodával drogy, byl devětkrát postřelen. Do Prahy se vrátí raper 50 Cent

Po dvanácti letech do české metropole míří americký raper 50 Cent. Rodák z newyorské čtvrti Queens se silným životním příběhem vystoupí 18. října v pražské O2 areně. Vstupenky v cenách 1990 až 2390 korun budou v sítích Ticketmaster a Ticketportal k mání od úterního dopoledne, oznámila Sabina Szwarcová z pořádající agentury Bestsport.

Sedmačtyřicetiletý představitel žánru gangsta rap a podnikatel Curtis James Jackson III, jenž celosvětově prodal přes 30 milionů desek a získal cenu Grammy, začínal jako dvanáctiletý prodejem drog. Tehdy, v 80. letech minulého století, se v USA rozšířil trh s drogou crack na bázi kokainu. Drogy prodávala už raperova matka. Zemřela při požáru, když mu bylo osm.

Chlapce vychovávali prarodiče, od čtrnácti se věnoval boxu. "Když jsem zrovna nezabíjel čas ve škole, cvičil jsem, nebo prodával crack na ulici," vzpomínal později. Právě soutěživost v ringu ho později dle vlastních slov přivedla k podobně soutěživému hiphopu.

Ještě předtím ho ale zatkla policie, když se do školy pokusil pronést zbraně a peníze z prodeje drog. Znovu byl zatčen roku 1994 za prodej kokainu policistovi v civilu a potřetí hned tři týdny nato, kdy u něj policisté udělali domovní prohlídku. Následně byl odsouzen ke třem až devíti letům ve vězení, vzhledem k nižšímu věku však skončil jen na půl roku ve výchovném zařízení.

Roku 1996 nastartoval hudební kariéru, pseudonym 50 Cent převzal po Kelvinu Martinovi, skutečném zloději z newyorské čtvrti Brooklyn. První singl vydal roku 1999, jmenoval se How to Rob a parodoval tehdejší hudební celebrity. Rok nato byl před někdejším domem své babičky na Jamajce devětkrát postřelen do tváře, ruky a do nohou. V nemocnici strávil 13 dnů. "Bylo to tak rychlé, že jsem ani neměl příležitost palbu opětovat. Celou dobu jsem se bál," řekl později.

Největší úspěch zaznamenal roku 2003 s debutovou deskou Get Rich or Die Tryin', na které pracoval s raperem Dr. Drem a vydavatelstvím Shady Records založeným Eminemem. Nahrávka obsahující tracky In Da Club nebo 21 Questions se stala nejprodávanějším albem roku v USA.

Od té doby 50 Cent zveřejnil ještě čtyři, to poslední nazvané Animal Ambition pochází z roku 2014. Následně pracoval na novince nazvané Street King Immortal, vloni však přiznal, že od toho upustil a raději začíná vymýšlet jiný projekt.

50 Centův track In Da Club má na YouTube přes 1,5 miliardy přehrání. | Video: Shady Records

S někdejšími spolupracovníky Dr. Drem a Eminemem se letos v únoru sešel při vystoupení v poločase Super Bowlu, tedy finále ligy amerického fotbalu. K trojici se připojili rapeři Snoop Dogg a Kendrick Lamar se soulovou zpěvačkou Mary J. Blige.

Před lety na sebe 50 Cent upozornil "válkou" s jiným známým raperem Kaynem Westem o to, kdo prodá více ze svých nových alb. Souboj 50 Cent prohrál.

Raper rovněž podniká, roku 2006 za přibližně 50 milionů dolarů nakoupil 2,5 procenta podílu ve firmě vyrábějící nápoje Glaceu Vitaminwater. Tu rok nato převzala Coca-Cola a muzikant svůj vklad dvojnásobně zhodnotil. Méně už se mu však dařilo s jeho módní značkou, byznysem se sluchátky, vodkou, energetickými nápoji nebo erotickými pomůckami.

Před sedmi lety 50 Cent ohlásil osobní bankrot. Na úřadu v americkém Hartfordu ve státě Connecticut uvedl, že má majetek odhadovaný na 10 až 50 milionů dolarů a ve stejné výši také dluhy. Pár dní předtím soud uložil raperovi pětimilionovou pokutu. Zaplatit ji měl ženě, jejíž erotické video zveřejnil bez jejího souhlasu.

V Česku dosud 50 Cent vystoupil jedinkrát, v březnu 2010 v pražské Tesla areně. Po koncertu následovala afterparty v klubu na Štvanici. "50 Cent se pustil do velkolepé koncertní šňůry, která nešetří pyroefekty ani projekcemi, na návštěvníky prší imitace dolarových bankovek a z plátna se jim nabízejí lepé děvy," napsalo tehdy Aktuálně.cz.