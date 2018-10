Do Česka se vrátí muzikanti Knopfler, Mayall či Matthews, poprvé přijede Stevens

Pořadatelská agentura Live Nation oznámila několik koncertů na příští rok. Do Česka přijedou kytarista Mark Knopfler, zpěvák Shakin‘ Stevens, bluesman John Mayall nebo hudebník Dave Matthews.

Britský kytarista, zpěvák a skladatel Mark Knopfler zahraje 26. června 2019 v pražské O2 areně se svou kapelou. Důvodem k tomu bude nové album nazvané Down The Road Wherever, které se na pultech ocitne v polovině příštího měsíce. Lístky na koncert mají stát od 1790 do 2590 korun, v síti Ticketportal budou k dostání od příštího pátku 2. listopadu.

Devětašedesátiletý Knopfler, známý především jako kytarista a zpěvák skupiny Dire Straits, míchá prvky rocku, country, folku i blues. V Praze vystupoval již několikrát. Tentokrát ho doprovodí desetičlenná kapela, z níž většina členů s Knopflerem spolupracuje přes dvě desetiletí: klávesista Guy Fletcher, kytarista Richard Bennett, klavírista Jim Cox, hráč na píšťalu a flétnu Mike McGoldrick, houslista a hráč na citeru John McCusker, baskytarista Glenn Worf, perkusista Danny Cummings a bubeník Ian Thomas. Novými posilami budou saxofonista Graeme Blebins a trumpetista Tom Walsh.

Album Down The Road Wherever, jejž bude v Česku distribuovat Universal Music, zahrne 14 nových Knopflerových písní. Inspirovalo je mnoho témat - zpěvákovy rané dny s kapelou Dire Straits v londýnské čtvrti Deptford, pocity zatoulaného fotbalového fanouška v cizím městě, nutkání vrátit se domů i přes sněhovou vánici či pocit člověka dnešní doby, uzavřeného ve své vlastní ulitě. Na turné Knopfler s kapelou zahrají výběr nových písní i dřívější hity, slibuje Petr Novák z pořadatelské agentury Live Nation.

Mark Knopfler dohromady prodal přes 120 milionů alb, jeho písně jako Money For Nothing, Sultans Of Swing, Romeo & Juliet nebo Walk of Life dnes zná celý svět. Dosud vydal devět sólových alb, kromě toho natáčel s písničkářkou Emmylou Harrisovou nebo třeba Bobem Dylanem. Často také skládá pro film, například pro snímky Princezna nevěsta nebo Vrtěti psem. Od roku 1999 je Knopfler držitelem Řádu britského impéria, před šesti lety získal cenu Ivor Novello.

V sedmdesáti poprvé v Česku

Další z oznámených koncertů bude českou premiérou. 22. února příštího roku ve Foru Karlín svůj český debut absolvuje sedmdesátiletý velšský zpěvák a písničkář Shakin' Stevens. Hvězda ostrovní hudby 80. let, kterou inspirovalo vše od country a klasického rocku až po blues, uvede největší hity své kariéry včetně Oh Julie, Marie, Marie nebo This Ole House.

"Zazní hity i některé písně, které jsem živě nehrál téměř dvě desetiletí, připravil jsem nějaké to překvapení, dojde i na skladby jiných umělců, jejichž dílo obdivuji, a v neposlední řadě i novější věci," avizuje zpěvák. Vstupenky na koncert v cenách od 1690 do 2190 korun budou v sítích Ticketmaster a Ticketportal k dispozici od tohoto pátku.

Shakin' Stevens, vlastním jménem Michael Barratt, patří s 33 hitovými singly mezi nejvýznamnější britské umělce. Jeho skladby obsadily přední příčky nejedné světové hitparády, kam se vrátil také předloni s albem Echoes Of Our Times. Inspirováno bylo Stevensovým pátráním po rodinné historii a příběhy o válečném hrdinství, členech Armády spásy či sporech z dolů na měď v anglickém hrabství Cornwallu.

Velšský hudebník se narodil jako nejmladší z jedenácti sourozenců v cardiffské městské části Ely. V šedesátých letech působil v amatérských skupinách. Profesionální kariéru zahájil roku 1968 jako člen kapely Shakin' Stevens and the Sunsets. Ta svou činnost ukončila v roce 1977, následujícího roku vydal Shakin' Stevens první sólové album.

Návrat pětaosmdesátiletého bluesmana

Po dvou letech se do Prahy příští rok vrátí také bluesman John Mayall, jenž počátkem 60. let založil kapelu The Bluesbreakers. Koncert k nové desce nazvané Nobody Told Me se uskuteční 15. března ve Foru Karlín, vstupenky v cenách od 1490 do 1790 korun už jsou nyní k dispozici v sítích Ticketmaster a Ticketportal.

Na Mayallově novém albu má hostovat několik známých kytaristů - Joe Bonamassa, Todd Rundgren, Larry McCray nebo Steven Van Zandt. "Jsem pyšný, že se stali součástí mé poslední nahrávky. Ještě jednou se vydám na cestu, abych dokázal, že blues je stále stejně silné jako kdykoliv předtím," uvedl Mayall, který příští měsíc oslaví pětaosmdesáté narozeniny.

V Praze ho doprovodí kytaristka Carolyn Wonderlandová, basista Greg Rzaba a bubeník Jay Davenport. Do metropole se Mayall vrátí dva roky po vyprodaném vystoupení v Divadle Archa.

Mayall v České republice vystupuje poměrně často. Například v srpnu 2013 zahrál pod širým nebem na festivalu v Trutnově. "Blues zachycuje opravdové emoce, které jsou společné všem lidem. Jeho hudební struktura je jednoduchá, přesto působí navzdory všem jazykovým bariérám," řekl před časem.

Počátkem 60. let Mayall založil kapelu The Bluesbreakers, v níž se vystřídala řada slavných muzikantů. Její nejslavnější éra nastala v roce 1966, když byl jejím kytaristou Eric Clapton - s ním kapela nahrála nejvíce ceněné skladby. Kromě Claptona a jeho pozdějšího spoluhráče z Cream Jacka Bruce skupinou dále prošli Mick Fleetwood či Mick Taylor, pozdější člen Rolling Stones. Pracovitý Mayall vydal přes pět desítek alb a roku 2005 byl vyznamenán Řádem britského impéria.

https://t.co/bVmPCOhSrf John metallic en gary moore — lodo (@lodo48) October 19, 2018

Matthews po třech letech v Evropě

Ve Foru Karlín příští rok 27. března vystoupí také americký kytarista a zpěvák Dave Matthews se svou komerčně úspěšnou kapelou. Půjde o její první evropskou šňůru po tříleté pauze. Vstupenky budou v prodeji v sítích Ticketmaster a Ticketportal od 26. října ráno za jednotnou cenu 1590 korun.

Seskupení Dave Matthews Band, jehož první deska Under the Table and Dreaming vyšla roku 1994, je považováno za jednu z nejlepších amerických koncertních kapel. Matthews svým hlasem zastřešuje mix několika proudů původní americké muziky - rock, folk, jazz, country i soul.

Rodák z Jižní Afriky Matthews začal hrát na kytaru jako devítiletý, svůj band založil roku 1991. Pochvaly se mu dostalo například od Rolling Stones - pětičlenný Matthews Band předskakoval na jejich turné Bridges to Babylon. Matthews se spoluhráči vydali kolem 15 alb, v období 2000 až 2009 se stali nejúspěšnějšími hudebníky dle výnosů z koncertů v Severní Americe.