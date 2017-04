Lucie: Všechno jsme si už vyříkali. Ve zkušebně spolu trávíme osm hodin denně

před 1 hodinou

Před třemi lety se členové skupiny Lucie usmířili a vyjeli na turné. Tam si uvědomili, že spolu chtějí dál hrát, ale k tomu potřebují nové písničky. Teď je dávají dohromady, vyjdou na desce pojmenované Evolucie na jaře příštího roku. Na podzim pak Lucie odehraje tři velké koncerty v Ostravě, Brně a Praze. V rozhovoru pro Aktuálně.cz mluví více či méně vážně o tom, s kým bude kapela na albu spolupracovat a proč spolu netráví čas mimo muzikantské povinnosti.

Na tiskové konferenci k novému albu jste říkali, že žádné velké žánrové změny nechystáte. Proč tedy název Evolucie?

Robert Kodym: Má to historickou souvislost. Než jsme s muzikou začali, byli jsme Polucie. Pak se z nás stala Prelucie, a když jsme vyletěli do světa, zůstala jenom Lucie.

Michal Dvořák: (k baskytaristovi P. B. Ch.): Když jsi odešel z kapely, byli jsme chvíli i Revolucie.

David Koller: A teď tedy doufáme, že dochází k jisté evoluci.

MD: V souvislosti s věkem je evoluce jasná, ale mění se samozřejmě i technologie, způsob nahrávání… A každý muzikant reflektuje to, v čem se pohybuje.

DK: Jestli se tahle hudební evoluce dotkla i nás, necháme příští rok na posluchačích. A hudebních kriticích. Hlavně na hudebních kriticích.

Robert Kodym přerušuje rozhovor, z kapsy vytahuje předmět ve tvaru kostky a ptá se, jestli víme, co to je.

MD: Zkamenělý dítě?

DK: Kost?

RK: Kel mamuta. Přivezl jsem si ho z Vídně. Ukradl jsem ho v přírodovědném muzeu.

Autorsky se na desce budou podílet Ivan Kral nebo Oskar Petr. Nezvažovali jste taky někoho z mladší generace? Napadá mě třeba slovenská písničkářka Katarzia, která nahrála povedenou coververzi Kollerovy písničky Záchranář.

DK: Jsme teď úplně na začátku, probíráme různé varianty a všechno je možné. Ale děkujeme za podnět.

MD: Lucie vždycky spolupracovala se všemi generacemi, dělali jsme se starším Oskarem Petrem, ale i s mladším Honzou Muchowem (natočil coververzi Šroubů do hlavy, pozn. red.). Gros kapely jsme ale pokaždé byli my čtyři a tak to i zůstane. Teď musíme makat my a pak se uvidí, čím desku ozvláštníme.

Proč chcete na albu spolupracovat se zahraničními producenty?

P. B. Ch.: Hlavní poradní hlas bude mít producent Pavel Karlík, s nímž děláme od začátku. Písnička se zahraničnímu producentovi pošle jen v tom případě, že se shodneme, že je k tomu vhodná. Není to žádné dogma. Spíš to vypadá tak, že každou píseň bude produkovat podle její žánrové povahy někdo jiný.

MD: Když jsme se probírali jmény producentů, které nám navrhla naše agentura, zjistili jsme, že každý má poměrně úzce specifikovaný styl. Ale my jsme docela pestrá kapela: v začátcích náznaky techna, pak jsme zněli trochu jako Sisters Of Mercy, Amerika zase byla píseň s orchestrem… Podle toho tedy budeme vybírat.

Pamatujete si přesně onen moment, kdy jste si řekli, že Lucie potřebuje nové písně?

DK: V roce 2014 se nám původně kratinká šňůra rozrostla na jedenáct nebo dvanáct koncertů. Na několika místech jsme hráli opakovaně a tehdy jsme začali uvažovat o nové desce. Loni jsme si pak během hraní utvrdili, že některé písničky už prostě dál replikovat nemůžeme.

Existuje nějaká píseň, která vás štve, a proto ji neradi hrajete?

RK: Bylo období, kdy jsme nechtěli hrát Šrouby do hlavy. Teď víme, že jsme písni křivdili a byla to od nás velká chyba. Všem fanouškům se omlouváme.

V souvislosti s vaším comebackem se hodně mluvilo o rozepřích v kapele. Dneska už vycházíte přátelsky? Trávíte spolu čas i nad rámec muzikantských povinností?

P. B. Ch.: Uf, dej pokoj se společně stráveným časem!

MD: Na zkouškách trávíme osm hodin denně, takže pak už nemáme chuť povídat si o věcech ještě separátně. Mimo studio se sice vidět můžeme, ale máme ještě jiné povinnosti, rodiny. A člověk taky musí chodit třeba na nákup.

Zůstává v kapele nějaké téma, o kterém se i teď prostě nemluví?

MD: My jsme si už všechno vyříkali v roce 2013. Víte, historicky jsme spolu strávili tolik času jako nikdy s nikým jiným. Když jsme spolu začínali hrát, zkoušeli jsme, jezdili na koncerty, po koncertech spolu pařili, a protože jsme měli málo peněz, spali jsme spolu na pokojích. Než jsme se poprvé rozvedli, udrželi jsme manželství skoro dvacet let. A během té doby jsme probrali fakt úplně všechno.

Každý z nás chtěl tu kapelu dělat podle svého, i proto byly ty rozchody. Teď už se ale známe dobře a jsme tolerantnější, říká hudebník Michal Dvořák. | Video: Daniela Drtinová | 18:52

