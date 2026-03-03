Kapela Elán chce skončit. Její rozlučkový koncert se uskuteční 9. června v Praze

České vystoupení slovenské poprockové kapely Elán nazvaný Elán & kamarádi se uskuteční 9. června v pražské O2 areně. Kapela změnila místo a čas koncertu, který loni původně avizovala na 6. červen na fotbalovém stadionu v Edenu. Za vydavatelskou a pořadatelskou společnost Brainzone o tom informovala Marta Říhová.
Frontman Jožo Ráž v doprovodném videu, které zveřejnil na YouTube, zároveň zmínil konec koncertní kariéry. "Zahrajeme ještě jednou, vzpomínkově a tím to skončí," uvedl jedenasedmdesátiletý Ráž ve videu. Fanoušci možná nabyli dojmu, že znovu startujeme turné, ale tak to není. V roce 2026 odehrajeme avizované koncerty a dál už nic, dodal.
Elán před Prahou vystoupí na Slovensku v Nitře. Na konci srpna, v září a v říjnu pak absolvuje podle webu skupiny ještě tři koncerty, poslední v Bratislavě. Koncerty s bývalými členy skupiny pod názvem Elán & kamarádi u příležitosti 45 let od vydání debutového alba Osmý světadíl přitom skupina oznámila již loni. V říjnu vystoupila v Brně, v Ostravě a v Košicích.
V O2 areně jako hosté vystoupí bývalí členové skupiny, kteří byli součástí její cesty. Účast přislíbili kytaristé Juraj Farkaš, Juraj Burian, Henry Tóth, dále bubeníci Zdeno Baláž, Gabo Szabó, Ďuso Petrus, Juraj Kuchárek a Boris Brna, baskytarista Viktor Hidvéghy, klávesista Fero Turák, houslista Marián Svetlík, violista Juraj Madari a hráči na trubku Samuel Šimek a na trombón Martin Haas.
Elán vznikl v roce 1968. Vydal 15 studiových alb, pět anglických alb i řadu kompilací, za jejichž prodeje získal 25 platinových desek. Mezi největší hity skupiny patří písně Láska moja, Neviem byť sám, Kočka, Aj keď bez peňazí, Zaľúbil sa chlapec, Amnestia na neveru, Nie sme zlí, Tanečnice z Lúčnice, Sestrička z Kramárov nebo Stužková. Poslední studiové album Najvyšší čas vydal Elán v roce 2019. Loni skupina vydala singl Zavolaj mi!
V 80. letech patřil Elán k nejpopulárnějším formacím v tehdejším Československu. Jeho koncert na Letné v roce 2003 navštívilo na 80 000 fanoušků.
