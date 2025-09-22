Elán vydal nový singl Zavolaj mi! Název stejnojmenné písně inspirovala Rážova slova

Na příští rok skupina připravuje koncerty s bývalými členy pod názvem Elán & kamarádi u příležitosti 45 let od vydání debutového alba Osmý světadíl.
Zavolaj mi! je třetí singl od návratu skupiny na koncertní pódia v roce 2024. První singl Znova sa ma dotkni, uvedený v květnu 2024, má k dnešnímu dni na YouTube více než tři miliony zhlédnutí. Druhý singl se jmenuje Zlodejka a byl uvedený v červenci 2024. Autorem nového singlu Zavolaj mi! je klávesista Ľubo Horňák, text napsal Juraj Soviar.
"Hlavní myšlenku textu mi během jednoho přátelského setkání řekl Jožo Ráž: Zavolaj mi, keď bude lepšie… A to mi úplně stačilo. Druhý den jsem mu poslal hotový text. Svět skutečně balancuje na okraji strašlivé propasti, a proto jsme udělali tuhle píseň. Proč mají například kvůli několika nenasytným miliony lidí hladovět? I v obrovské beznaději se naštěstí vždycky skrývá naděje, a právě o to nám jde," uvedl textař Soviar.
Nejbližší koncert Elánu bude 16. října v Brně, následuje vystoupení 18. října v Ostravě a 24. a 25. října dva koncerty v Košicích. Vyprodat dva koncerty v kryté košické Steel Aréně se zatím kromě Elánu nepodařilo žádné slovenské ani zahraniční kapele.
Koncertní program Elán & kamarádi kapela představí 23. května 2026 na amfiteátru Zobor v Nitře a 6. června příštího roku v pražském Edenu s koncertní kapacitou 36 000 lidí. Jako host v Praze vystoupí například zakládající člen Elánu Juraj Farkaš. "Bude to rockový koncert, už máme scénář, ale musíme to nacvičit," podotkl kytarista Jano Baláž.
Fotbalový stadion v Edenu se v minulosti několikrát stal místem velkých koncertů nejenom zahraničních, ale i českých hudebních hvězd. Vystoupili zde například Marek Ztracený, skupiny Kabát a Lucie či Ben Cristovao. Příští rok na něm dvakrát zazpívá i Ewa Farna. Helena Vondráčková se tam chystá oslavit 19. června 2027 své 80. narozeniny koncertem s podtitulem Velko sladko mámivá show.
V Praze Elán vystoupil letos v únoru v O2 areně na koncertu nazvaném Elán Rock Symphony, který se uskutečnil na počest bývalého člena Vaša Patejdla. Slovenský zpěvák, klávesista a textař, spoluzakladatel skupiny Elán, zemřel 19. srpna 2023 po krátké a těžké nemoci ve věku 68 let.
Elán vznikl v roce 1968. Vydal 15 studiových alb, pět anglických alb i řadu kompilací, za jejichž prodeje získal 25 platinových desek. Mezi největší hity skupiny patří např. písně Láska moja, Neviem byť sám, Kočka, Aj keď bez peňazí, Zaľúbil sa chlapec, Amnestia na neveru, Nie sme zlí, Tanečnice z Lúčnice, Sestrička z Kramárov nebo Stužková. Poslední studiové album Najvyšší čas vydal Elán v roce 2019. Skupina v 80. letech patřila k nejpopulárnějším formacím v tehdejším Československu. Koncert Elánu na Letné v roce 2003 navštívilo na 80 000 fanoušků.