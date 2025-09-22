Hudba

Elán vydal nový singl Zavolaj mi! Název stejnojmenné písně inspirovala Rážova slova

před 4 hodinami
Slovenská poprocková kapela Elán vydala nový singl Zavolaj mi! a chystá další koncerty. Vrcholem bude vystoupení 6. června 2026 v pražské fotbalové aréně Eden. Do konce roku Elán vystoupí v Brně, Ostravě a Košicích s programem Elán 70 – Oslavy pokračují.
Slovenská skupiny Elán: zleva Juraj Soviar, Ján Baláž, Juraj Farkaš, zpěvák Jožo Ráž a Števo Bugala na stadionu Eden, 22. září 2025, Praha.
Slovenská skupiny Elán: zleva Juraj Soviar, Ján Baláž, Juraj Farkaš, zpěvák Jožo Ráž a Števo Bugala na stadionu Eden, 22. září 2025, Praha. | Foto: Profimedia.cz

Na příští rok skupina připravuje koncerty s bývalými členy pod názvem Elán & kamarádi u příležitosti 45 let od vydání debutového alba Osmý světadíl.

Zavolaj mi! je třetí singl od návratu skupiny na koncertní pódia v roce 2024. První singl Znova sa ma dotkni, uvedený v květnu 2024, má k dnešnímu dni na YouTube více než tři miliony zhlédnutí. Druhý singl se jmenuje Zlodejka a byl uvedený v červenci 2024. Autorem nového singlu Zavolaj mi! je klávesista Ľubo Horňák, text napsal Juraj Soviar.

"Hlavní myšlenku textu mi během jednoho přátelského setkání řekl Jožo Ráž: Zavolaj mi, keď bude lepšie… A to mi úplně stačilo. Druhý den jsem mu poslal hotový text. Svět skutečně balancuje na okraji strašlivé propasti, a proto jsme udělali tuhle píseň. Proč mají například kvůli několika nenasytným miliony lidí hladovět? I v obrovské beznaději se naštěstí vždycky skrývá naděje, a právě o to nám jde," uvedl textař Soviar.

Nejbližší koncert Elánu bude 16. října v Brně, následuje vystoupení 18. října v Ostravě a 24. a 25. října dva koncerty v Košicích. Vyprodat dva koncerty v kryté košické Steel Aréně se zatím kromě Elánu nepodařilo žádné slovenské ani zahraniční kapele.

Koncertní program Elán & kamarádi kapela představí 23. května 2026 na amfiteátru Zobor v Nitře a 6. června příštího roku v pražském Edenu s koncertní kapacitou 36 000 lidí. Jako host v Praze vystoupí například zakládající člen Elánu Juraj Farkaš. "Bude to rockový koncert, už máme scénář, ale musíme to nacvičit," podotkl kytarista Jano Baláž.

Fotbalový stadion v Edenu se v minulosti několikrát stal místem velkých koncertů nejenom zahraničních, ale i českých hudebních hvězd. Vystoupili zde například Marek Ztracený, skupiny Kabát a Lucie či Ben Cristovao. Příští rok na něm dvakrát zazpívá i Ewa Farna. Helena Vondráčková se tam chystá oslavit 19. června 2027 své 80. narozeniny koncertem s podtitulem Velko sladko mámivá show.

