Hudební cena Mercury se obrací k ženám a popu. Uspět mohou Dua Lipa nebo Charli XCX

Víc žen než mužů je nominováno na prestižní anglickou hudební cenu Mercury Prize. Stalo se tak poprvé v její devětadvacetileté historii.

Jak píše britská BBC, která nominace oznámila ve svém pořadu, sošku mohou získat například zpěvačky Charli XCX za projekt fúzující pop s elektronickou hudbou How I'm Feeling Now, natočený v průběhu šesti týdnů strávených v karanténě, nebo Dua Lipa za nedávné popové album Future Nostalgia.

"Nikdy jsem si nemyslela, že by mě tohle mohlo potkat. Možná jsem si prostě nemyslela, že jsem na to dost cool," uvedla Dua Lipa, čtyřiadvacetiletá Angličanka, která pochází z rodiny etnických kosovských Albánců a na desce zužitkovala vlivy taneční hudby od 70. do 90. let minulého století.

"Pro mě to album bylo jako terapie," ohlíží se Charli XCX za deskou, jež vznikla v době nouzového stavu. "Bylo to hodně emocionální. Když byl vyhlášený nouzový stav, rozhodla jsem se, že nemůžu jen tak sedět na místě, a rozhodla jsem se něco vytvořit. Těší mě, že můj kouteček s experimentální hudbou dosáhl takového ocenění," dodala.

Na seznamu je celkem sedm interpretek nebo kapel, v jejichž popředí stojí ženy. Se svým druhým, silně rytmickým albem Seeking Thrills může uspět londýnská producentka, zpěvačka a někdejší fotbalistka Georgia Barnes.

Písničkářka Laura Marling byla nominována za desku Song For Our Daughter, kterou inspirovala kniha nedávno zesnulé básnířky Mayi Angelou, skotská skladatelka s průpravou z Královské hudební akademie Anna Meredith zase za loňskou nahrávku Fibs.

Také letos mohou Mercury Prize obdržet rapeři. Stejně jako vloni, kdy sošku obdržel Dave, se do nominací dostali jeho kolegové z žánru grime Stormzy a Kano, jejichž nahrávky se zabývají zkušenostmi Angličanů černé pleti a bezprávím, jemuž čelí.

Na podobné téma své nominované album Dark Matter natočil osmadvacetiletý anglický jazzový bubeník a producent Moses Boyd, spojující tamní jazzovou tradici s karibskými a západoafrickými rytmy.

Nominaci dále získali zpěvák a kytarista Michael Kiwanuka, sestava Porridge Radio vedená kytaristkou Danou Margolin, band Sports Team nebo indie kapela z Newcastlu nazvaná Lanterns On The Lake, vedená zpěvačkou Hazel Wilde a zabývající se tématy jako životním prostředím, extremismem na internetu nebo závislostí na sociálních sítích.

Porotci naopak na užší seznam nezařadili novinky kapely The 1975, zpěvačky a tanečnice FKA Twigs nebo Harryho Stylese, konstatuje BBC.

Podle ní letošní nominace na Mercury Prize odrážejí vývoj v popové hudbě, které se přitom pořadatelé vyhýbali od 90. let minulého století, kdy nominace získávaly skupiny jako Take That nebo Spice Girls. Naposledy Mercury Prize z popových interpretů dostala roku 1994 taneční hudební skupina M People za nahrávku Elegant Slumming.

Hudební kritik britského Guardianu Alexis Petridis poznamenal, že mezi nominacemi chybí větší překvapení, "album, které by doteď utíkalo širší pozornosti", jak bývalo na Mercury Prize pravidlem. "Alespoň jedna taková nominace by potěšila," konstatuje Petridis, podle nějž méně známé kapely od účasti v soutěži možná odrazuje nutnost uhradit vstupní poplatek ve výši 200 liber, necelých 6000 korun.

Co se zastoupení žen týče, v minulosti jich na Mercury Prize bylo nominováno nejvíc pět naráz.

Letošní vítězové budou oznámeni 24. září, ceremoniál se koná v londýnské sportovní hale Hammersmith Apollo. Vítěz získá 25 tisíc liber, což je v přepočtu zhruba 722 tisíc korun.