Gaydečka: Tvůrci systému na uvolňování opatření se měli víc radit s lidmi z kultury

Producent festivalu Metronome David Gaydečka považuje za problematické, že se tvůrci nového českého modelu uvolňování a zpřísňování opatření označovaného zkratkou PES více neradili s kulturní obcí. Za pozitivní považuje, že se teď pořadatelé mohou připravit na to, jaká situace nastane za měsíc dva nebo dva.

Pětistupňový systém, kterým se bude řídit postupné uvolňování protikoronavirových opatření v Česku, v pátek představil ministr zdravotnictví Jan Blatný jmenovaný za hnutí ANO.

"My jsme nesčetněkrát navázali kontakty, už jsme byli téměř dohodnuti s hlavní hygieničkou Jarmilou Rážovou, pak s bývalým ministrem Adamem Vojtěchem i s bývalým ministrem Romanem Prymulou, že budeme opatření konzultovat, protože uznali, že neznají provoz kulturních akcí," vypočítává David Gaydečka, který je členem festivalové asociace Festas a České asociace festivalů. Kromě placené hudební akce Metronome provozuje ještě gratis přehlídku United Islands of Prague.

"Teď jsme doufali, že na to naváže pan ministr Jan Blatný, ale zase vychází něco, co vzniklo bez konzultací s kulturní obcí. A je to z toho pochopitelně cítit," dodává.

Gaydečka vidí problém například v tom, že velkým obchodním domem mohou v případě prvního stupně modelu projít za den desetitisíce lidí, kdežto festival jako pražský Metronome, jenž se koná na podobně velké ploše na Výstavišti, je limitován pro 1000 sedících nebo 2000 stojících návštěvníků.

Gaydečka také soudí, že provozovny stravovacích služeb při prvním stupni nemají tak přísná opatření jako kulturní akce. "Není to tak rozdílný provoz, snad jen v tom, že v restauraci otvírám ústa a na koncertě uši a oči," podotýká.

Na kulturní produkce diváci budou smět jen v případě, že na pětistupňové stupnici opatření proti šíření koronaviru bude platit první nebo druhý stupeň. I tak ale mají nadále platit přísná omezení co do počtu přítomných diváků a jejich rozdělení do sektorů.

Některá divadla na omezení již dopředu zareagovala přerušením sezony. Například ta, která zřizuje hlavní město Praha, se divákům otevřou nejdříve 1. ledna 2021. Zavřená do té doby zůstanou i v případě, že by otevření ve zbytku letošního roku umožnila vláda. "Za příznivé situace by dříve otevřelo jen Studio Ypsilon," uvedl před časem mluvčí pražského magistrátu Vít Hofman.

Divadla jsou kvůli opatřením, která přijala vláda ve snaze zabránit šíření nového typu koronaviru, pro diváky zavřená od 12. října.

"Pro divadelníky i pro diváky je současná nestabilita ničivá, možných vládních scénářů rozvolňování je tolik, že se ve výsledku nelze dobře připravit na žádný. Proto jsme se s divadly zřizovanými hlavním městem rozhodli vyslat jasný vzkaz a nechat naše divadla zavřená do konce roku," uvedla radní pro kulturu Hana Třeštíková z hnutí Praha sobě.

Vedení pražského Hudebního divadla Karlín zrušilo do března 2021 všechna aktuálně prodávaná představení po novém roce. Vstupenky na představení do konce letoška nebude karlínská scéna rušit jako celek, ale postupně, pokud bude znemožněno, aby se konala.

Nový systém, kterým se má řídit uvolňování protikoronavirových opatření, v pátek představil ministr zdravotnictví Jan Blatný.

Čísla značící riziko začne zveřejňovat od příštího týdne, příští týden by se Česko mohlo posunout maximálně ze čtvrtého stupně do nižšího. Kulturní produkce by se tak zatím veřejnosti nezpřístupnily. "Bude se to hodnotit od středy do středy, během čtvrtku vláda vydá usnesení, které bude platit od pondělí příštího týdne," upřesnil ministr.

Podle čtyř epidemiologických parametrů systém vypočítá riziko na škále nula až 100. Tímto číslem se buď celá Česká republika, nebo každý kraj zařadí do jednoho z pěti pásem, která určují jednotlivá opatření pro většinu oblastí života.

Protiepidemický systém ministr zkráceně nazval PES. Do výpočtu čísla značícího riziko zahrnuje třeba údaj, kolik lidí se v poslední době nakazilo, tedy čtrnáctidenní počty pozitivních na 100 tisíc obyvatel, kolik seniorů se v poslední době nakazilo, zda narůstá počet nakažených a zda je lze účinně a rychle zachytit.

Pro zmírnění nebo zpřísnění opatření bude změna muset trvat několik dní. V případě kulturních akcí by se tak třeba nemělo stát, že si někdo pořídí vstupenku a druhý den se dozví, že na akci jít nesmí.

Pokud bude v určitém čase a místě platit nejmírnější stupeň, ve vnitřním prostředí se smí sejít maximálně 1000 lidí ve dvou sektorech po 500. Venku má platit dvojnásobný počet. Pokud je akce pro stojící diváky, platí v obou případech poloviční čísla.

Při vyhlášení druhého stupně jsou ve všech případech platná poloviční čísla. Pokud bude vyhlášen třetí, čtvrtý nebo pátý stupeň, diváci na kulturní produkci nebudou moci chodit a za určitých podmínek smějí umělci jen zkoušet.

Muzea a galerie, která jsou také zavřená od 14. října, budou pro veřejnost bez omezení přístupná pouze při platném prvním stupni. Při druhém stupni mají tyto instituce omezit kapacitu na 50 procent, při třetím na čtvrtinu kapacity a při čtvrtém a pátém stupni se uzavřou úplně.

Kapacita je však u různých galerií a muzeí různá, tu maximální většinou ani nemají stanovenou.

Hrady, zámky a další památky mohou při prvním stupni pouštět skupiny po maximálně 50 lidech, při druhém stupni nesmějí být skupiny větší než 30 lidí a při třetím stupni mohou na prohlídky jen skupiny do deseti lidí. Při čtvrtém a pátém stupni zůstanou uzavřené. Památky ve správě státu již po říjnovém uzavření ukončily sezonu.

U knihoven plán při prvním stupni počítá jen s organizačními opatřeními, při druhém stupni s omezením počtu osob a s rozestupy mezi nimi. Při třetím stupni se počet osob ještě omezí. Pokud bude vyhlášen čtvrtý stupeň, mají se objednané knihy půjčovat nebo vracet přes okénko. V nejhorším stupni bude možná operace s knihami jen bezkontaktně.