Začíná hlasování. Česko mohou na Eurovizi zastupovat Lake Malawi nebo Jakub Ondra

Po loňském úspěchu zpěváka Mikolase Josefa, který se jako teprve druhý Čech dostal do finále, výrazně vzrostl zájem o evropskou písňovou soutěž Eurovize. Své skladby do ní letos přihlásilo dvakrát víc českých interpretů. "Evidujeme přes šedesát skladeb," potvrzuje Jan Potměšil, kreativní producent České televize, která dnes představila užší seznam finalistů.

Mezi osmičkou účastníků národního kola Eurovize jsou Hana Barbara, Tomáš Boček, Andrea Holá, zpěvačka Pam Rabbit, skupina Lake Malawi v čele s Albertem Černým, Barbora Mochowa, Jakub Ondra a Jara Vymer.

Vítěz vzejde z internetového hlasování, které začíná dnes a potrvá do půlnoci 21. ledna. Hlasy lze odevzádat prostřednictvím oficiální aplikace, přičemž poprvé mohou do výběru národních finalistů promluvit hlasující ze zahraničí. Už v národním kole tak ani Češi nemusí hlasovat pouze o českém finalistovi.

"Všechny hlasy zahraničních fanoušků se sečtou a budou mít váhu dalšího mezinárodního porotce. Slibujeme si od toho nejen větší zájem ze strany zahraničních fanoušků, ale také to považujeme za zajímavou zpětnou vazbu pro finalisty samotné," vysvětluje vedoucí české delegace Jan Bors.

Diváky vybraný interpret či skupina bude Česko reprezentovat na letošní Eurovizi, která se uskuteční od 14. do 18. května v izraelském Tel Avivu.

Co do popularity by největší šanci měli mít Lake Malawi. Skupinu před šesti lety založil zpěvák a kytarista Albert Černý poté, co rozpustil svou předešlou kapelu Charlie Straight. Do předloňského roku s ním v Lake Malawi hrál kytarista Patrick Karpentski.

Bývalého bubeníka Pavla Pilcha, jenž přišel z Charlie Straight, již roku 2016 nahradil Antonín Hrabal. Nadále v sestavě působí baskytarista a klávesista Jeroným Šubrt, dnes Lake Malawi vystupují jako trio.

Lake Malawi budou soutěžit se skladbou Friend of a Friend. | Video: Eurovision

Pořadatelství letošního ročníku Eurovize zajistila Izraeli tamní zpěvačka Netta Barzilaiová, která uspěla v loňském lisabonském finále. Podle informací Evropské vysílací unie, známé pod zkratkou EBU, se letos soutěže Eurovize zúčastní 42 zemí. Bez ohledu na výzvy k bojkotu tohoto ročníku Eurovize například ze strany palestinských organizací a některých umělců považuje EBU účast za hojnou.

V novodobé historii se českým zástupcům v soutěži Eurovize s výjimkou loňského šestého místa Mikolase Josefa příliš nedaří. Do finále se jako jediná dostala před lety Gabriela Gunčíková, skončila ale bez jediného bodu od diváků.

Soutěž se v posledních letech neubránila politickým vlivům. Tisícovky Islanďanů vyzvaly v petici k bojkotu Eurovize v Izraeli kvůli smrti desítek Palestinců, kteří se střetli s izraelskými bezpečnostními složkami v Pásmu Gazy při protestech proti otevření amerického velvyslanectví v Jeruzalémě.

Jakub Ondra soutěží se skladbou Space Sushi. | Video: Eurovize

V roce 2017 soutěž v Kyjevě poznamenal zákaz vstupu na pořadatelskou Ukrajinu pro ruskou zpěvačku, Juliji Samojlovovou, protože zpívala také na Ruskem anektovaném Krymu.

V Kyjevě se soutěž konala díky vítězství ukrajinské zpěvačky Jamaly. Její úspěch s písní o deportaci krymských Tatarů sovětským diktátorem Josifem Stalinem někteří kritici označili za politicky motivovanou. Stanovy soutěže přitom zakazují politizaci vystoupení. Organizátor akce, Evropská vysílací unie, ale zastává názor, že píseň neobsahuje politický projev, nýbrž politická fakta.