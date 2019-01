Úspěch filmu o kapele Queen nikdo nečekal. Pro Čechy je splněným snem, tvrdí kritici

Milion diváků přišlo do českých kin od loňského listopadu do začátku ledna na životopisný snímek Bohemian Rhapsody o zpěvákovi kapely Queen Freddiem Mercurym. Podle dostupných údajů o návštěvnosti biografů se tak stal nejúspěšnějším filmem uplynulého roku. Publicisti se shodují, že úspěch tkví především v popularitě kapely.

"Čekali jsme, že film bude velmi úspěšný, ale nikoli až tak. Takže překvapeni jsme," řekl už minulý měsíc Hospodářským novinám Aleš Danielis, programový ředitel společnosti CinemArt, která snímek distribuuje.

Úspěch ohromil i kytaristu kapely Queen Briana Maye. "Nikdo nečekal, že to bude takto velké. Říkali jsme si, že by se filmu mohlo dařit. Ale, že to bude rekordní blockbuster (velkorozpočtový komerčně úspěšný titul, pozn. red.), jsme opravdu nečekali," uvedl May pro časopis Newsweek.

Bohemian Rhapsody podle Aleše Danielise vděčí za úspěch tomu, že oslovuje různé generace diváků a také že je výrazně určen pro kina, pro "prožitek v kvalitně ozvučeném plném sále". Snímek do dnešního dne celosvětově utržil přes 740 milionů dolarů.

"Češi rockové generace jsou na Queeny nadržení. Mercury s kapelou patří mezi sny, které se zdejšímu publiku nesplnily: totalita a Freddieho smrt zafungovaly v neblahé kombinaci. Navíc tehdejší hvězdy spojovaly mnohem širší publikum než dnešní: Bohemian Rhapsody je pozdrav z éry, kdy hudební marketing podporoval malý počet superstars. Je to jen showbyznys, ale lidi někdy uklidňuje, když jsou spojení do velké skupiny," myslí si hudební publicista Pavel Klusák.

Skladba Bohemian Rhapsody se koncem roku 2018 stala oficiálně nejstreamovanější písní 20. století. Zásadní podíl na tom má právě film režiséra Bryana Singera. Kompozice z roku 1975 a videoklip, který ji doprovází, měly v prosinci na kontě dohromady 1,6 miliardy streamů, oznámilo vydavatelství Universal Music.

Mimochodem píseň zazněla i při nedávných silvestrovských a novoročních ohňostrojích v některých českých městech, namátkou v Olomouci či Domažlicích.

Sacha Baron Cohen chtěl hrát Mercuryho mnohem odvážněji

Film Bohemian Rhapsody je v Česku poměrně úspěšnější než v zahraničí. Publicista Antonín Tesař spojuje jeho úspěch s popularitou skupiny Queen. "Spousta ohlasů na sociálních sítích vyzdvihuje právě to, že Queen jsou jejich srdcová záležitost. Bohemian Rhapsody je přitom film, který je velmi opatrný, co se týče kontroverznějších stránek osobnosti Freddie Mercuryho. Naopak se snaží kapelu prezentovat v hodně pozitivním světle, až bezmála jako umělce s velkou a progresivní vizí," tvrdí publicista.

Záměr natočit film o jedné z nejslavnější kapel světa byl oznámen v roce 2010. Původním představitelem Mercuryho měl být populární britský komik Sacha Baron Cohen. Ten chtěl, aby se ve filmu objevily i kontroverzní scény z Mercuryho divokého života, s tím však producenti nesouhlasili.

Podle Antonína Tesaře měl kytarista Queen Brian May i další členové kapely především zájem na tom, aby snímek nepoškodil jejich pověst. "Hudební publicisté ve světě upozorňují, že film vznikl v podstatě na základě rozhovoru s žijícími členy kapely a že je to tím pádem pohled na Queen tak, jak ho oni chtějí vidět. Stačí se podívat na to, jak slušňácky a nekonfliktně tam ostatní členové Queen vyjma Mercuryho působí," podotýká Tesař.

Také kritik Klusák kritizuje producentský záměr: "Tenhle snímek ukázal, že je možné vytvořit megaúspěšný film z prostředí popu. Ale také ukázal, že je obtížné, aby takový film byl zároveň pravdivý, aby nebyl jen pohádka nebo koktejl pohodových klišé. Udělat film o Queen, ve kterém není vidět nahota, kokain, skutečné deprese a pověstně nekorektní jednání, to je svým způsobem umění. Ale producentův záměr byl nepochybně vysoustružit hladce přijatelný tvar."

Malek jako žhavý kandidát na Oscara

Bubeník Queen Roger Taylor se nechal slyšet, že původní verze vysněná komikem Sachou Baronem Cohenem se neshodovala se záměry kapely, a proto hlavní role Cohenovi nakonec svěřena nebyla. Letos pak Taylor agentuře AP sdělil, že si nemyslel, že by Cohen bral roli Mercuryho dostatečně vážně.

Ještě v roce 2013 se spekulovalo, že roli převezme Brit Ben Whishaw nebo představitel Harryho Pottera Daniel Radcliffe. Volba však nakonec padla na Američana egyptského původu Ramiho Maleka. Na jeho výběru se podílel také Mercuryho asistent a osobní kuchař Peter Freestone.

Další člen Queen Roger Taylor na adresu Ramiho Maleka poznamenal, že je zkrátka v každém ohledu úžasný. "Nemohli jsme si vybrat lépe," pěl Taylor pro agenturu AP chválu na 37letého herce. Ten si za svůj výkon vysloužil nominaci na Zlatý glóbus a očekává se, že bude usilovat o Oscara.

Také kritik Antonín Tesař tipuje, že si Malek za roli Mercuryho cenu filmové akademie na konci února odnese. "Malek je určitě hodně pozitivní aspekt filmu. Je to přesvědčivá, autenticky působící 'imitace' toho, jak na veřejnosti vystupoval sám Mercury - čili jinými slovy přesně ten typ herecké exhibice, jaká pravidelně vyhrává herecké Oscary," tvrdí.

Hodiny klavíru, zpěvu i umělý chrup

Malekova příprava na roli přitom nebyla dvakrát snadná. Dodržoval přísnou dietu, cvičil a pro snímek mu byly vytvořeny falešné zuby, paruka i umělý nos, aby se Mercurymu co nejvíce podobal. S umělým chrupem se učil mluvit a napodobovat zpěvákův hlas. Malek nedávno přiznal, že si zubní náhradu po natáčení schoval na památku.

"Hrát Freddieho Mercuryho není jednoduché. Říkáte si: 'Jak se mu můžu jen přiblížit?' A zkusil jsem se do toho prostě pustit tak, jak bych řešil jakoukoliv jinou roli. Když pominu to, co uměl na pódiu, jeho schopnost zpívat a hrát na klavír a spoustu dalších nástrojů, zůstal velmi komplikovaný člověk, který jen hledal sám sebe," prozradil.

Malek se musel naučit hrát na klavír a absolvovat intenzivní lekce zpěvu, nikdy předtím se hudbě nevěnoval. Nakonec je jeho zpěv ve filmu zkombinovaný s hlasem imitátora Marca Martela a originální nahrávkou kapely.

Hity Queen mají ve filmu zásadní roli. "Písničky Queen jsou občas použité mírně nevkusně, hlavně Who Wants to Live Forever poté, co se Mercury dozvěděl, že je HIV pozitivní. Celkově ale je Bohemian Rhapsody profesionálně celkově dobře natočený film, do kterého hudební dramaturgie naprosto plynule zapadá," myslí si Antonín Tesař.

Pavel Klusák k tomu poznamenává, že mu hudební složka "pomohla promítání přežít".

Chybí pohled na Mercuryho mládí i sexuální promiskuitu

Podle kritika Kamila Fily je snímek stejně opulentní jako hudba a klipy této rockové kapely. Jinak ale považuje Bohemian Rhapsody za konvenční. Diváci se ve skutečnosti nedozví nic víc o Mercuryho dětství, mládí nebo jeho sexuální promiskuitě.

Právě téma divokého zpěvákova života prosazoval v původním snímku Sacha Baron Cohen. "Problém toho filmu není v tom, že by byl špatně natočený, ale spíš v tom, jaký obrázek vytváří o gay subkultuře a osobnosti Freddie Mercuryho," myslí si Antonín Tesař.

Kamilovi Filovi také vadí, že z filmu není patrné, kde se Mercury svůj um naučil nebo jak se formoval jeho styl. Kritik připomíná, že se ve snímku vůbec neobjevuje zmínka o zbytku Mercuryho života ovlivněného propuknutím AIDS. Film končí rokem 1985, Freddie Mercury zemřel o šest let později na zápal plic.

Producenti a hudebníci Roger Taylor a Brian May se nechali slyšet, že chtěli zachytit především Mercuryho lidskost a hudební stránku, protože média spíše vždy probírala jeho okázalost a výstřednost.

A herec Malek dodal, že by si přál, aby lidé odcházeli z kina sebevědomější. "Doufám, že v sobě najdou to stejné, co v sobě našel Freddie. A doufám, že budou zpívat stejně hlasitě jako on," dodal herec.

Výskat si v neděli večer v Los Angeles možná budou také tvůrci filmového trháku roku 2018. Bohemian Rhapsody je nominovaný na Zlatý glóbus za nejlepší film v kategorii drama - a hereckou cenu si může odnést i Rami Malek.

Video: Recenze Kamila Fily na Bohemian Rhapsody