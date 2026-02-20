Přeskočit na obsah
Hudba

Copa tuto je? Michal Hrůza vytvořil titulní píseň pro film Někdo to rád v Plzni

Kultura

Už 2. dubna vstoupí do českých kin komedie režiséra a scenáristy Martina Horského Někdo to rád v Plzni. Zpěvák, hudebník, skladatel a textař Michal Hrůza k filmu napsal, nazpíval a nahrál titulní píseň s názvem Copa tuto je?, která se nyní představuje ve zbrusu novém videoklipu.

Někdo to rád v Plzni, film
V komedii Martina Horského Někdo to rád v Plzni se objeví i Miroslav Donutil a Veronika Freimanová.Foto: CinemArt
„Na podzim jsem dokončil své album, ale nabídku na takhle vtipný film jsem nemohl ignorovat a snad i já jsem ho hudbou trochu okořenil,“ říká Michal Hrůza.

Videoklip k titulní písni filmu Někdo to rád v Plzni. | Video: CinemArt

Rodák z Turnova v roce 1996 založil skupinu Ready Kirken, se kterou natočil pět hudebních alb a napsal pro ni více než padesát písní a textů. Jeho skladba pro Anetu Langerovou Voda živá byla v letech 2005 a 2006 hitem roku. Krátce na to založil skupinu Kapela Hrůzy a vytvořil album Bílá velryba (2007), Napořád (2009), Noc (2012), Sám sebou (2017) nebo Světlo do tmy (2020).

Podílel se také na hudbě k filmu Lidice (2011), Martin a Venuše (2012), Zakázané uvolnění (2014), Padesátka (2015) či Pohádky pro Emu (2016). Je autorem i mnoha televizních znělek, např. k seriálu Vyprávěj nebo Mazalové.

Související

Komedie Někdo to rád v Plzni je mozaikou humorných příběhů, které se – tak jako jejich protagonisté – proplétají uličkami západočeské metropole. Rázovití hrdinové různých věků, povah, profesí a zálib hledají štěstí, jen každý jinde a s jiným výsledkem. Někdo z nich najde lásku, jiný nečekané přátelství, dalšímu přinese překvapení vychlazená dvanáctka nebo padající hvězda.

Ve filmu se objeví řada výrazných hereckých tváří, jako je Miroslav Donutil, Jiří Lábus, Pavel Zedníček, Veronika Freimanová, Eva Leinweberová, Marek Taclík, Martin Pechlát, Klára Issová, Štěpán Kozub, Petr Uhlík, Leoš Noha a další.

