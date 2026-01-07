Někdo to rád v Plzni. Komedie plná hereckých hvězd se představuje čerstvým trailerem

Nový film režiséra a scenáristy Martina Horského má být poutavou mozaikou humorných příběhů, které se – podobně jako jejich protagonisté – proplétají uličkami západočeské metropole. Hrdinové různých povah, profesí a zálib hledají štěstí, jen každý z nich trochu jinde a s jiným výsledkem. Do českých kin film vstoupí 2. dubna 2026.
Někdo najde lásku, jiný nečekané přátelství, dalšímu něco dobrého přinese osudová věštba, padající hvězda, vzkaz v láhvi nebo velmi sprostě mluvící papoušek.
Snímek Někdo to rád v Plzni nabídne poměrně silnou hereckou sestavu. Diváci se mohou těšit na Miroslava Donutila, Jiřího Lábuse, Pavla Zedníčka, Veroniku Freimanovou, Marka Taclíka, Martina Pechláta, Kláru Issovou, Štěpána Kozuba, Petra Uhlíka, Jenovéfu Bokovou a řadu dalších známých tváří.
Motivaci, proč se film natáčel právě v Plzni, režisér vysvětlil slovy: „Filmem Někdo to rád v Plzni bych rád rozčeřil vlny současné komedie, ale především chci pobavit diváky. Příběhy, historky a anekdoty, které se ve filmu prolínají, jsou plné nadsázky a bláznivého humoru, místy absurdního a černého, pod kterým ale stále bije vřelé srdce.“
ŽIVĚAlibismus a neserióznost se vymstí, vadí Fialovi kličkování okolo muniční iniciativy
Muniční iniciativa bude pokračovat hlavně díky tlaku zahraničních partnerů, sdělil ve středu bývalý premiér Petr Fiala (ODS), jehož vláda projekt dodávek velkorážové munice pro Ukrajinu zahájila. Kabinet Andreje Babiše (ANO) nechá iniciativu pouze pokračovat, nebude se na ní podílet, zdůraznil. Podle Fialy se dříve nebo později Česku tento alibismus a neserióznost nové zahraniční politiky vymstí.
ŽIVĚTrump od Dánů Grónsko koupí, řekl ministr Rubio. Bílý dům vojenskou akci nevyloučil
Americký prezident Trump chce Grónsko od Dánska koupit, nyní tam neplánuje podniknout vojenskou invazi, řekl podle The Wall Street Journal ministr Rubio členům Kongresu. Dánové varují, že by útok Američanů na členskou zemi NATO měl dalekosáhlé důsledky.
Mezi Prahou a Ústím kvůli trakčnímu vedení zase nejely vlaky. Provoz je zčásti obnoven
Vlak ve středu opět poškodil trakční vedení v Roudnici nad Labem na Litoměřicku. Provoz na železničním koridoru mezi Prahou a Ústím nad Labem se po osmé hodině zastavil. Kolem desáté železničáři obnovili provoz na trati po jedné koleji. Informoval o tom mluvčí Správy železnic pro mimořádnosti Martin Kavka. Podobný problém se vyskytl už několikrát, naposledy se stejná událost stala před Vánocemi.
Sazba hypoték v lednu stoupla téměř k pěti procentům. Experti naznačují další vývoj
Průměrná sazba hypoték na počátku ledna mírně meziměsíčně stoupla o tři body na 4,94 procenta. Jde o první růst sazeb od loňského léta. Vyplývá to z údajů Swiss Life Hypoindexu, který se zpracovává na základě nabídkových sazeb na začátku každého měsíce. Pokles hypotečních sazeb se definitivně zastavil, tvrdí jeden z oslovených expertů.
Zpronevěra 160 milionů. Obviněná advokátka se doznala, její dcera vinu odmítla
Advokátka Hana Suková se ve středu u soudu doznala ke zpronevěře peněz svých klientů. Dodala však, že s celým zněním obžaloby nesouhlasí. Její spoluobžalovaná dcera, koncipientka Pavla Marešová, se cítí nevinná. Ženy podle státní zástupkyně způsobily lidem, kteří k nim do advokátní úschovny složili peníze, škodu zhruba 161 milionů korun. Za podvod a zpronevěru jim hrozí až desetiletý trest vězení.