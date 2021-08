Cítil se zrazený. Kapelu The Cure opouští basista, hrál s ní také v Ostravě

Britskou rockovou kapelu The Cure opustil dlouholetý baskytarista Simon Gallup, který s ní hrál také předloni na festivalu Colours of Ostrava. Muzikant odchod oznámil na Facebooku. "S lehce těžkým srdcem oznamuji, že už nejsem členem The Cure. Přeji jim všem hodně štěstí," uvedl.

Na doplňující dotaz, zda odchází ze zdravotních důvodů, jedenašedesátiletý Gallup odvětil, že "jsem v pořádku, jen už jsem měl po krk toho, jak jsem se cítil zrazený".

Časopis Billboard v této souvislosti zdůrazňuje, že Gallupův účet na Facebooku není ověřený, příspěvek po pár desítkách hodin zmizel a frontman sestavy Robert Smith se ke spoluhráčově odchodu dosud nevyjádřil. Nepřímo ho ale tweetem potvrdil klávesista The Cure Roger O'Donnell. Na Twitteru zažertoval, že někdo viděl někdejšího člena sestavy Lola Tolhursta, jak si v obchodě s hudebními nástroji kupuje baskytaru, aby Gallupa nahradil.

A friend just told me they saw Lol in the Guitar Centre buying a bass??????? — Roger O'Donnell (@RogerODonnellX) August 14, 2021

Kapela ani po 24 hodinách nevydala dementi zprávy, kterou už převzala světová média včetně televize CNN či hudebního časopisu Rolling Stone.

Frontman sestavy Smith předloni řekl deníku Irish Times, že kdyby druhý nejdéle sloužící člen sestavy Gallup odešel, "už by to bez něj nebyli The Cure".

Tentýž rok sdělil magazínu NME, že právě vztah s Gallupem je pro fungování The Cure určující.

"Pro mě byl srdcem koncertní sestavy The Cure vždycky Simon a vždy to byl můj nejlepší kamarád. Je zvláštní, že byl celé ty roky a dekády přehlížený. Nedává rozhovory, moc se neukazuje na veřejnosti, a přesto je pro to, co děláme, naprosto zásadní," uvedl Smith.

Gallup se stal členem The Cure krátce poté, co kapela roku 1979 vydala debutové album Three Imaginary Boys. Nahradil zakládajícího člena, basistu Michaela Dempseyho.

Účinkoval na třech následujících deskách Seventeen Seconds, Faith a Pornography z přelomu 70. a 80. let, posléze si dal krátkou pauzu a roku 1984 se opět vrátil. Předloni s The Cure vstoupil do Rokenrolové síně slávy, dohromady s nimi za 42 let natočil 13 desek.

Robert Smith založil The Cure v roce 1978, od té doby se v sestavě vystřídalo mnoho muzikantů. Smith nedávno ohlásil, že nové a podle všeho poslední album The Cure vyjde koncem letošního roku. Naposledy sestava v roce 2008 vydala nahrávku nazvanou 4:13 Dream.

The Cure byli předloni jednou z hlavních hvězd festivalu Colours of Ostrava. "Písně rychle střídaly jedna druhou, spojené vším, co je pro The Cure typické: dlouhými instrumentálními úvody, v mixu vysoko vytaženou, skočnou a trsátkem tepanou baskytarou Simona Gallupa, jenž čile křižoval po pódiu," napsalo v recenzi Aktuálně.cz.