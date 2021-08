Vydá album s Lady Gaga a končí. Zpěvák Tony Bennett v 95 letech uzavírá kariéru

Známý jazzový zpěvák Tony Bennett se v 95 letech rozhodl přestat vystupovat. Američan, kterému doktoři v roce 2016 diagnostikovali Alzheimerovu chorobu, zrušil sérii koncertů plánovaných na druhou polovinu letošního roku. A už je nenahradí, oznámil časopisu Variety jeho syn a zároveň manažer Danny Bennett.

"Další koncerty už nebudou," potvrzuje. "Bylo to pro nás těžké rozhodnutí, protože Tony stále dovede vystupovat. Vyslyšeli jsme ale doporučení lékařů. Nebojíme se, že by to Tony neuzpíval. Čistě z lidského hlediska se ale bojíme o člověka, kterému je 95 let," dodává.

Bennett, asi nejznámější interpret populární balady I Left My Heart in San Francisco z 50. let minulého století, naposledy zpíval dvakrát předminulý týden v newyorském divadelním a koncertním sále Radio City Music Hall po boku zpěvačky Lady Gaga. Vznikl z toho záznam, který teprve bude odvysílán.

Bennett a Gaga již v roce 2011 spolupracovali na skladbě The Lady Is a Tramp, která byla součástí alba duetů nazvaného Cheek to Cheek. Na něm s Bennettem dále účinkovali Amy Winehouseová, John Mayer, Sheryl Crow nebo Andrea Bocelli. Deska debutovala na první příčce hitparády Billboard a později získala cenu Grammy.

V posledních třech letech Bennett s Gagou natáčeli pokračování, jež vyjde letos na podzim. Předminulý týden zveřejnili videoklip k jazzovému standardu I Get a Kick Out of You.

"Trpí krátkodobou ztrátou paměti, ale nic z toho, co uměl, nezapomněl. Nemusel na koncertech používat čtecí zařízení, aby si vzpomněl na text, nikdy mu žádné slovo nevypadlo," popisuje newyorský koncert Bennettův syn.

"Dnes už si možná části toho koncertu nebude pamatovat. Ale když ten večer skončil a Tony se vrátil do zákulisí, jako první mi řekl: já tak rád zpívám," dodává Danny Bennett.

Tony Bennett a Lady Gaga zpívají I Get a Kick Out of You. | Video: Universal Music

Tony Bennett se narodil na předměstí New Yorku v italsko-americké rodině. Inspiraci čerpal od hudebníka Louise Armstronga a zpěváka Binga Crosbyho. Za druhé světové války zpíval s armádní kapelou, jeho první oficiální vystoupení v nočním klubu se uskutečnilo roku 1946. Zakrátko si Bennettova talentu všiml slavný komik a moderátor Bob Hope, který jej přizval ke společnému vystoupení v televizi.

Celosvětově dnes Bennett prodal přes 50 milionů desek, má hvězdu na hollywoodském chodníku slávy. Dvakrát také vystoupil v Praze, a to v letech 1997 a 2014.

Na podzim měl kromě New Yorku zpívat ještě v Marylandu, Connecticutu, Arizoně, Oklahomě a Kanadě.