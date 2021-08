Zpěvák Led Zeppelin Plant vydá další album se zpěvačkou Kraussovou

Bývalý frontman slavné rockové kapely Led Zeppelin Robert Plant a zpěvačka Alison Kraussová, známá z žánrů country a bluegrass, po více než dekádě vydají společné album. Bude se jmenovat Raise the Roof, vyjde 19. listopadu a sestaveno má být podobným způsobem, jaký jejich první spolupráci nazvané Raising Sand z roku 2007 vynesl šest cen Grammy, píše server Variety.

Singl Can't Let Go z nové desky Roberta Planta a Alison Kraussové. | Video: Rounder Records

Novinku opět produkoval Američan T-Bone Burnett, který dal dohromady nejlepší sestavu svých studiových hráčů, uvádí časopis. Podobně jako u Raising Sand album zahrne převážně předělávky méně známých skladeb od významných jmen rocku, blues i country, jako jsou Merle Haggard, Allen Toussaint, The Everly Brothers nebo skupina Calexico.

Jedna píseň, High and Lonesome, je autorská, Plant ji napsal s producentem. Na albu budou účinkovat kytaristé Bill Frisell a Marc Ribot, písničkář Buddy Miller, kytarista a akordeonista David Hidalgo z kapely Los Lobos, bubeník Jay Bellerose nebo basisté Dennis Crouch a Viktor Krauss, což je bratr zpěvačky Kraussové.

Nahrávka vyjde na značce Rounder Records, distribuovat ji má Warner Music. Hudebníci ji natočili v Nashvillu krátce předtím, než vloni na jaře vypukla první vlna pandemie, doplňuje agentura AP.

Plant s Kraussovou ve čtvrtek zveřejnili první singl zvaný Can't Let Go, který složil zpěvák Randy Weeks. V roce 1998 ho na svou desku Car Wheels on a Gravel Road zařadila další country zpěvačka Lucinda Williamsová.

Plant s Kraussovou příští rok vyrazí na turné, ještě však neoznámili konkrétní místa a data. Na předchozím turné v roce 2008 navštívili i Německo, Belgii, Francii či Nizozemsko, nikoliv však Česko. Sem Plant naopak opakovaně jezdí se svými sólovými projekty. Hrál na festivalu Colours of Ostrava, v plzeňském amfiteátru Lochotín, Brně nebo v Pardubicích.

Plant proslul v 60. a 70. letech minulého století energickým vokálem v čele rockové formace Led Zeppelin. V nahrávkách s Kraussovou se však drží mírnější polohy, inspirovaný nashvillskými melodiemi.

Padesátiletá country zpěvačka a houslistka Kraussová získala 27 cen Grammy, což je čtvrtý nejvyšší počet v historii ocenění. Z žen ji překonává pouze zpěvačka Beyoncé.

Album Raising Sand z roku 2007 se dočkalo celosvětového uznání, mnozí jej označovali za vrchol tvůrčí dráhy obou hudebníků. Deska se dostala na druhou příčku žebříčku Billboard 200, zaznamenala platinové prodeje a obdržela šest Grammy včetně těch pro nejlepší album a nahrávku roku.