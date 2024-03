Letos čeká Hollywood slabší sezona. V roce 2025 ale bude v kinech nabito

Hvězdy filmového průmyslu si na pondělním předávání Oscarů, které ovládl film Oppenheimer, naposledy poblahopřály k úspěchům loňského roku. Ten letošní pro Hollywood skýtá ponurejší výhled. V důsledku stávky scenáristů a herců, která na několik měsíců ochromila branži, se do kin dostane méně potenciálních hitů než obvykle.

Odborníci už teď upozorňují, že v distribučních plánech na duben chybí srovnatelný komerční tahák, jako byl loňský Super Mario Bros. ve filmu. Ten celosvětově utržil 1,3 miliardy dolarů, v přepočtu asi 31,5 miliardy korun.

V létě by se situace měla zlepšit, až také české biografy uvedou 13. června pokračování animovaného příběhu V hlavě od studia Pixar a 25. července velkorozpočtovou akci Deadpool & Wolverine, což je třetí díl trilogie o zjizveném antihrdinovi s nadlidskými schopnostmi Deadpoolovi z komiksového světa Marvel. Ke konci roku před Vánoci už ale nabídka bude zase skromnější.

"Myslím, že rok 2024 dopadne ze tří posledních let co do celosvětových čísel nejhůř," odhaduje Tim Richards, ředitel evropského řetězce kin Vue, který působí ve Velké Británii, Polsku nebo Německu.

Jeho slova potvrzují i dosavadní čísla z USA a Kanady, tedy největšího filmového trhu světa. Za letošek tam zatím kina meziročně utržila o 9,8 procenta méně, spočítala společnost Comscore. Podle odhadů analytické firmy B. Riley Securities se letos filmový trh v USA a Kanadě smrskne na 8,5 miliardy dolarů, což by představovalo pokles o pět procent oproti roku 2023.

Například šéf společnosti Walt Disney Company Bob Iger už veřejně deklaroval, že jeho firma začne znovu klást důraz na kvalitu oproti kvantitě. Letos uvede do kin zhruba desítku filmů.

Marvel Studios vlastněné Disneym dříve posílaly do biografů alespoň dva nebo tři tituly ročně. Na letošek chystají jediný, a to právě Deadpool & Wolverine.

Universal Pictures, jejichž majitelem je nadnárodní konglomerát Comcast, plánují v roce 2024 představit zhruba tucet projektů. Komerčně nejvíc si slibují od čtvrtého dílu rodinné ságy Já, padouch, jejíž tři díly dosud celosvětově utržily skoro 2,6 miliardy dolarů, v přepočtu asi 59 miliard korun.

Do distribučních plánů stále ještě může přibýt hit, který celkovou situaci třeba před Vánoci zlepší - některé studio by takový snímek mohlo oznámit na dubnovém setkání fanoušků popkultury CinemaCon v Las Vegas.

"Momentálně si ale myslím, že letos budeme hlavně dohánět loňský rok," říká Shawn Robbins, analytik webu Boxofficepro.com. Podle něj bude trvat, než se obor opět přiblíží k předpandemickým hodnotám v čele s rekordním rokem 2018, kdy filmový trh narostl na 11,9 miliardy dolarů.

Ne všichni ale sdílí tentýž názor. "Podle mě to prognostici vidí přehnaně negativně," říká třeba Richard Gelfond, ředitel společnosti IMAX provozující velkorozměrová kina. "Když si vedle sebe dáte nabídky na rok 2023 a 2024, připadají mi dost podobné," míní.

Kromě čtvrtého dílu série Já, padouch a třetího dílu Deadpoola si šéf IMAXu hodně slibuje od pokračování komiksového filmu Joker: Folie à Deux, který česká kina uvedou 3. října, a koncem roku ještě od snímku Čarodějka, což je adaptace broadwayského muzikálu o čarodějnicích ze země Oz.

Podle Tima Richardse z řetězce kin Vue je situace o trochu jiná v USA a Kanadě, kde sázejí především na Hollywood, a Evropě, kde provozovatelům biografů může letos víc než jindy pomoct místní tvorba.

"Některé filmy přepsaly rekord v Itálii, dalším se dařilo v Polsku, Německu, a dokonce Nizozemsku. Ale samozřejmě to nevykompenzuje to, co chybí v Hollywoodu," přiznává Tim Richards.

Všichni se naopak shodnou na optimistickém výhledu do roku 2025, kdy kina uvedou projekty zpožděné kvůli loňské stávce scenáristů a herců. Budou mezi nimi hned čtyři komiksové novinky od Marvelu včetně Captaina Americy, druhý díl Batmana s Robertem Pattinsonem v hlavní roli, další Superman, třetí díl sci-fi ságy Avatar nebo čerstvé přírůstky v sériích Mission: Impossible, John Wick, Star Wars či Rychle a zběsile. Momentální výhled naznačuje, že by rok 2025 měl nabídnout bezprecedentní počet velkorozpočtových titulů.

Tim Richards také upozorňuje, že společnosti Apple a Amazon se zavázaly víc investovat do výroby celovečerních filmů a konkurovat zavedeným studiím, což by mělo trhu jako celku pomoct.

"Rýsují se před námi opravdu zajímavé roky 2025 a 2026," uzavírá šéf řetězce kin Vue.

Video: Trailer z filmu Deadpool & Wolverine