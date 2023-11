Hollywood se vrátí k normálu. Herci předběžně ukončili stávku, dostanou přidáno

Odborový svaz hollywoodských herců ve čtvrtek ráno středoevropského času předběžně ukončil stávku, kvůli které se v USA od léta netočily žádné větší filmy ani seriály a jež vyústila v odklad očekávaných děl jako sci-fi Duna: Část druhá. Hercům vadilo, že zejména streamovací služby jim platí málo a nabízejí horší podmínky než tradiční studia. Nyní obě strany nalezly kompromis.

Zrušení stávky, která trvala 118 dnů, je zatím předběžné. Vedení odborů dohodu projedná v pátek. Pokud ji schválí, bude o ní hlasovat asi 160 tisíc členů svazu. A teprve pokud i ti budou souhlasit, Hollywood se poprvé od května vrátí do normálu, vysvětluje list Los Angeles Times.

Jako první začali na jaře stávkovat scenáristé, herci se za podpory celebrit jako George Clooney přidali v půlce července. Žádali zvýšení minimální mzdy, podíl na příjmech streamovacích služeb nebo ochranu před tím, aby studia manipulovala s jejich digitálními podobiznami vytvářenými umělou inteligencí, případně aby je "digitálními replikami" rovnou nahrazovala.

Scenáristé našli společnou řeč se studii již koncem září, herci se ale ještě celý říjen a začátek listopadu střídali s transparenty před kancelářemi největších studií v Los Angeles i New Yorku. Výsledkem byla nejdelší herecká stávka v historii Hollywoodu, která zastínila i tu z roku 1980, kdy práce stála 95 dnů. Tuto metu současný protest překonal 17. října.

Až poslední dny média začala spekulovat, že se blíží kompromis. Nyní herci oznámili, že docílili předběžné dohody s Aliancí filmových a televizních producentů, která hájí zájmy velkých studií, streamovacích služeb a produkčních společností od Netflixu po Disneyho, píše agentura Reuters.

Podle ní nová tříletá smlouva zaručí hercům zvednutí minimální mzdy zhruba o sedm procent, vyšší příspěvky na zdravotní a penzijní pojištění i nový bonus, který jim streamovací platformy budou vyplácet. Stejně tak by součástí smlouvy měla být doložka zamezující, aby studia volně nakládala s digitálním obrazem herců vytvořeným umělou inteligencí. Nové znění dohody, z něhož zatím do médií pronikly jen útržky, může pro studia znamenat dodatečné náklady až v hodnotě jedné miliardy dolarů, uvedl web Variety.com.

Podle něj herecký svaz nedosáhl všeho, co žádal. Další příležitost k jednání se mu naskytne v roce 2026, kdy nyní vyjednaná kolektivní smlouva vyprší.

"Dokázali jsme to. Tohle je dohoda za všechny prachy," napsala na Instagramu vyjednavačka hereckého svazu Fran Drescher známá ze seriálu Chůva k pohledání. A po hospodách i barech v Los Angeles bylo možné potkat bujaře oslavující skupinky, líčí agentura Reuters. Podle ní v jednom podniku seděla parta herců, skandovala hesla jako "Když se pustíme do boje, tak vyhrajeme" a vítězoslavně křičela.

"Mám strašnou radost, že jsme vyhráli, že jsme se dohodli a že jsme necouvli," řekl agentuře herec Evan Shafran. "Ještě tu informaci v hlavě pořád zpracovávám. Bože můj," radovala se jeho kolegyně Jessica Brown. Oba jsou členy odborů, a tak poslední měsíce nepracovali.

"Je to hlavně velká úleva," komentuje dohodu další herečka Fanny Grande, která je venezuelského původu. "Pro většinu lidí v oboru byly poslední měsíce fakt hodně těžké, zejména pro lidi jiné než bílé barvy pleti. Jako bychom už tak neměli málo příležitostí. Nejsme celebrity, které by měly spoustu peněz na kontě a mohly žít z nich," přiznala.

Podle odhadu Milkenova institutu, což je neziskový kalifornský think-tank, přerušení práce v Hollywoodu přišlo stát Kalifornie na více než šest miliard dolarů, v přepočtu asi 138 miliard korun. Podle organizace FilmLA, která udílí povolení filmovým štábům, se v týdnu od 29. října natáčelo meziročně o 77 procent méně projektů. Pracovat mohly jen ty týmy, jejichž členy nebyl nikdo z odborů. Takových ale v Hollywoodu existuje naprosté minimum, jedná se převážně o nezávislé menší projekty.

Podle Variety.com do poslední fáze jednání v Los Angeles osobně zasahovali čtyři šéfové největších hollywoodských studií, jimiž jsou Donna Langley z NBCUniversal, šéf Netflixu Ted Sarandos, David Zaslav z Warner Bros. Discovery a Robert Iger, ředitel Disneyho.

Televizní stanice zaplnily podzimní vysílání reprízami, soutěžními pořady a reality show, protože kvůli stávce scenáristů nemohly vysílat nové díly zábavních talkshow. Filmová studia zase odložila spoustu premiér včetně filmu Duna: Část druhá, příštího dílu Mission: Impossible nebo hraného remaku animované klasiky Sněhurka od Disneyho. Televize HBO až v roce 2025 uvede opožděné pokračování minisérie Bílý lotos a seriálů Euforie i The Last of Us.