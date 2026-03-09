Herec Mads Mikkelsen dorazí do Prahy. Bude hostem letošního Comic-Conu

Dánský herec Mads Mikkelsen je dalším oznámeným hostem festivalu popkultury Comic-Con Prague, který začne 13. března v pražském O2 universu. Herec známý z filmů Chlast, Casino Royale, Doctor Strange, Fantastická zvířata: Brumbálova tajemství nebo ze seriálu Hannibal bude přítomný při pátečním programu. Návštěvníci se mohou za poplatek nechat se slavným hercem vyfotit nebo získat jeho podpis.
Šedesátiletý herec v Česku momentálně natáčí s režisérem Martinem Scorsesem film What Happens at Night, ve kterém se objeví i Leonardo DiCaprio nebo Jennifer Lawrenceová.
"Mikkelsen patří mezi nejvýraznější evropské filmové herce současnosti. Věděli jsme, že natáčí v Praze a zkusili jsme oslovit jeho americké agenty. Nejdříve se nic nedělo, ale po týdnu se ozvali, že přestože se Mads vrátil do Dánska, je ochotný přiletět sem pouze kvůli několika hodinám na našem Comic-Conu Prague," uvedl Pavel Renčín, marketingový ředitel společnosti Active Radio, hlavního pořadatele festivalu. Organizátoři podle něj budou besedu s hercem streamovat i do druhého největšího sálu.
Mezi již dříve oznámenými hosty letošního Comic-Conu jsou například skotský herec Iain Glen známý rolí Joraha Mormonta ze seriálu Hra o trůny nebo Billy Boyd, představitel hobita Pipina z oscarové trilogie Pán prstenů. Fanoušky aktuálních seriálových hitů může potěšit také účast Craiga Fairbrasse a Vincenta Regana, kteří se objevili v hrané adaptaci animovaného seriálu One Piece z produkce Netflixu. Dorazí i Robert Llewellyn známý jako android Kryton z oblíbeného britského sitcomu Červený trpaslík.
Českou hereckou scénu zastoupí například Jaroslav Satoranský nebo Jiří Lábus, jehož kariéra zahrnuje divadelní, filmové i televizní role, a také desítky nezapomenutelných dabingových postav.
Program Comic-Conu se uskuteční ve čtyřech patrech, z nichž dvě budou věnována videohernám. Návštěvníci budou moci vyzkoušet herní počítače i konzole na více než 100 herních místech. Deskoherna Comic-Conu Prague je podle programového ředitele festivalu Václava Pravdy jednou z největších v České republice. Na více než pěti desítkách stolů se budou hrát jak novinky, tak osvědčené stolní hry většiny českých vydavatelů deskových her. Další desítky stolů jsou věnovány karetním hrám Star Wars, Lorcana a Pokémon i válečným hrám miniatur.
Návštěvníci budou mít možnost například vidět více než 30 kovových soch Jakuba Čavoje, inspirovaných popkulturními fenomény, a to ve velikostech od 30 centimetrů až po dvoumetrové monumenty. Loňský festival popkultury Comic-Con Prague navštívilo více než 23 000 lidí. První podobné setkání fanoušků komiksů, sci-fi a fantasy filmů, seriálů a knih se konalo v USA v roce 1970. V Brně se loni uskutečnil čtvrtý ročník akce Comic-Con Junior, který má větší zaměření na děti než pražská akce.
ŽIVĚ Do Prahy se repatriačním letem z Rijádu vrátilo 180 Čechů
Do Prahy se v pondělí krátce před 07:00 vrátil zatím poslední repatriační let z válkou zasaženého Blízkého východu, kterým ze saúdskoarabského Rijádu přicestovalo 180 Čechů. V noci přistála i pravidelná linka z Dubaje se 189 cestujícími, řekla mluvčí letecké společnosti Smartwings Vladimíra Dufková.
ŽIVĚ Ceny ropy kvůli eskalaci války na Blízkém východě stouply nad 100 dolarů
Ceny ropy zahájily nový týden prudkým růstem a dostaly se až na nejvyšší hodnotu od poloviny roku 2022. Někteří významní producenti omezili dodávky a trh ovládly obavy z dlouhodobého přerušení dodávek kvůli eskalaci války USA a Izraele s Íránem. Energetické trhy jsou obzvláště nervózní, protože krize se odehrává v okolí Hormuzského průlivu, kterým prochází zhruba pětina světových dodávek ropy.
Česko bude na Eurovizi reprezentovat Daniel Žižka se skladbou Crossroads
V mezinárodní písňové soutěži Eurovize bude Česko v květnu ve Vídni reprezentovat zpěvák a herec Daniel Žižka se skladbou Crossroads. Píseň bude mít premiéru 11. března na oficiálním YouTube kanále Eurovision Song Contest. Český zástupce vystoupí v první polovině druhého semifinále 14. května.
Incident v derby, terapeut Slavie nakopl v tunelu Kuchtu. Za hranou, říká Sparta
Nedělní pražské derby ve fotbalové lize mezi domácí Slavií a Spartou poznamenala poločasová potyčka v útrobách stadionu mezi zástupci obou klubů.
Menšík naštval soupeře, mluví se o mezeře v pravidlech. Podle Španělů dělal, že umírá
Duel druhého kola prestižního podniku v kalifornském Indian Wells mezi Jakubem Menšíkem a Alejandrem Davidovichem Fokinou přinesl kontroverzní momenty. Český tenista během druhé sady viditelně trpěl a jeho soupeři, stejně jako především španělským fanouškům, se vůbec nelíbilo, že nedostal trest za zdržování hry. Čech totiž nečekaně ožil a zápas zdramatizoval.