Kultura

Hrály si pod hákovým křížem. Dvě výstavy ukazují, jak se žilo dětem během války

Výstava Dětství pod hákovým křížem probíhá v pražském Národním pedagogickém muzeu J. A. Komenského do 1. listopadu 2026. Na snímku je ukázka cenzury učebnice zoologie.
František Kožík napsal knihu Vlajka vítězů původně o sokolské mládeži. Jenže Sokol byl pro nacisty nežádoucí, a tak autor text přepracoval a zmínky o Sokole odstranil.
Dětská ozdravovna na zámku Štiřín, kterou v roce 1945 vybudoval český kazatel, spisovatel, pacifista a sociální pracovník Přemysl Pitter s kolegy.
Judita Matyášová

Narodily se v meziválečných letech a jejich život brzy ovlivnil sílící nacismus. Výstavy o dětství ve střední Evropě ve 30. a 40. letech 20. století představují kurátoři v Praze a v Krakově. Mimo jiné nabízejí vhled do světa, jenž formoval tuto generaci.

Výstava v Národním pedagogickém muzeu v Praze postupně představuje restrikce, jež omezovaly životy dětí na našem území. Od cenzury učebnic přes zrušené mimoškolní aktivity až po zákaz školní docházky pro židovské děti a jejich deportaci do ghetta.

Úvodní sály výstavy Dětství pod hákovým křížem se zaměřují na ukázky cenzury ve školství. Na interaktivní obrazovce se objeví několik učebnic středních škol: na jedné straně původní text a na druhé cenzurovaná verze. Kurátorský tým pod vedením Jakuba Seinera vybral například učebnici z roku 1935 pro studenty pedagogické školy, odkud musel zmizet text o Hitlerově diktatuře a pronásledování odpůrců režimu. 

Pryč od reality

Zajímavý koncept autoři výstavy zvolili u série dětských knih, které byly za války populární. Propojili cenzuru knih s příběhy jejich autorů. František Kožík napsal knihu Vlajka vítězů původně o sokolské mládeži. Jenže Sokol byl pro nacisty nežádoucí. Autor text přepracoval a zmínky o Sokole odstranil. Další zákaz se týkal většiny spolků a kroužků, které formovaly život mladých lidí. Naopak od roku 1942 musely děti a dospívající v protektorátu vstoupit do Kuratoria pro výchovu mládeže, jež propagovalo nacistickou ideologii.

Velmi působivá část výstavy je věnovaná terezínskému ghettu. Prostřednictvím dětských obrázků máme možnost nahlédnout na svět z jiné perspektivy, než jak je obvykle prezentovaná z pohledu dospělých. Vyučující v Terezíně se snažili napomoci dětem, aby se během hodin výtvarné výuky odpoutaly od každodenní reality v ghettu.

Návrat do života

Poválečné osudy dětí jsou představeny především prostřednictvím výjimečné Akce zámky Přemysla Pittra a jeho kolegyně Olgy Fierzové. Veterán z první světové války se již od 20. let angažoval v pomoci dětem. Inicioval výstavbu Milíčova domu v Praze na Žižkově, kam mladí lidé docházeli na nejrůznější volnočasové kroužky.

V roce 1945 Přemysl Pitter a jeho spolupracovníci zřídili na zámku Štiřín a dalších třech zámcích v okolí Prahy ozdravovny, kde pomohli 810 dětem. Jedním z nich byl Jiří Bakon (Jehuda Bacon), který přežil terezínské ghetto i Osvětim.

Před lety navštívil Prahu a vyprávěl mi: „Setkání s Pittrem, to bylo jako ten nejlepší lék, který jsem mohl dostat. Byl křesťan, ale pomáhal všem bez rozdílu a nikomu svou víru nenutil. Hlavně pomáhal dětem a bylo jedno, odkud přišly. Ať už židovské, nebo ty, které byly v Hitlerjugend… Prožili jsme měsíce, často i roky v tom, že jsou lidé mučeni a zabíjeni, viděli jsme tu nenávist. A on nám nabídl lásku. Nabízel a nic za to nechtěl… díky němu jsme se vrátili znovu do života.“

Skrývání i exil

Podobné téma jako pražská výstava si zvolila kurátorka Beata Labno. Výstavní projekt Válečné děti je nyní k vidění v bývalé továrně Oscara Schindlera v Krakově a má o něco komornější rysy než pražská expozice.

Ač je k dispozici pouze jeden výstavní sál, nabízí se návštěvníkům rozmanitý pohled na děti, které prožily válečné roky v ghettu či v lágrech anebo se skrývaly či stihly vycestovat, díky čemuž unikly nacistické zvůli. Na rozdíl od Pittrovy Akce zámky v Krakově ukazují dětské uprchlíky, zachráněné díky mezinárodní solidaritě například na Blízkém východě nebo na Novém Zélandu, kam se za války dostalo 700 polských dětí. 

Myslet jako děti

Zatímco většina výstav o druhé světové válce se soustředí na osudy dospělých, tyto aktuální výstavní projekty nabízí ucelený pohled na dramatické období minulého století z perspektivy dětí. Součástí doprovodného programu jsou vzdělávací aktivity pro školy. Jejich autoři počítají s tím, že válka není pro všechny děti historií.

„Snažíme se vždy pracovat s pedagogy ještě před návštěvou našeho muzea, aby věděli, o jakých tématech budeme diskutovat. Nejčastěji k nám chodí žáci 5. tříd. Musím říct, že jsem velmi mile překvapená tím, jak jsou připravené na téma druhá světová válka,“ říká lektorka Dana Terragni z pražského muzea.

Během 90minutové aktivity s mladými lidmi debatuje o tom, jak rozpoznávat mechanismy totality: „Vysvětluji jim, jak a proč nacistická propaganda sílila. A pak se jich ptám, zda někdy v současnosti zaznamenali nějakou cenzuru nebo co si představí pod pojmem propaganda,“ vysvětluje Terragni. 

Program ke krakovské výstavě cílí na osobní příběhy a předměty. „Nejčastěji máme aktivitu nazvanou Zosiin batoh,“ říká edukátorka Alicja Ososińská. Děti si do symbolického zavazadla vybírají nejrůznější předměty: penál, deník, kapesní nůž nebo panenku, a rozhodují, které dvě věci by si vzaly s sebou, protože jsou pro ně důležité. Do krakovského muzea často chodí polsko-ukrajinské školní skupiny. „Dáváme pozor, aby žádná aktivita neotevírala témata, která by mohla být traumatizující,“ dodává Ososińská. 

Způsob, jakým mladá generace vnímá svět, může být mnohdy inspirativní. A někteří návštěvníci výstavy si to zjevně uvědomují. U vstupu do krakovské výstavy je totiž výzva, abychom si odpověděli na otázku: „Máme mluvit s dětmi o válce?“ A kdosi tu nechal vzkaz: „Děti válce nerozumějí. Měli bychom se učit myslet jako ony – místo toho, abychom je nutili myslet jako my.“

Výstavy:
Dětství pod hákovým křížem

Národní pedagogické muzeum J. A. Komenského

Od 4. 12. 2025 do 1. 11. 2026

Válečné děti (Wojenne dzieci)

Muzeum Krakova

Od 12. 9. 2025 do 30. 8. 2026

