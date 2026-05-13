Smetanova Má vlast v podání Rozhlasových symfoniků otevřela festival Pražské jaro

Má vlast Bedřicha Smetany v podání Symfonického orchestru Českého rozhlasu pod vedením dirigenta Petra Popelky v úterý večer v Obecním domě otevřela letošní 81. ročník Pražského jara. Stejný koncert se v Obecním domě odehraje i ve středu.
Součástí koncertu bylo otevření výstavy děl předních českých výtvarníků a designérů, která v závěru festivalu vyvrcholí benefiční aukcí ve prospěch uměleckých projektů festivalu. Už v úterý dopoledne se konal tradiční pietní akt u Smetanova hrobu na Slavíně.
"Zahajovat festival Pražské jaro se Symfonickým orchestrem Českého rozhlasu je především obrovská radost, protože tento festival mám hluboko ve svém srdci. Jsem ohromně rád, že jsme tímto způsobem dostali možnost krásně a důstojně oslavit sto let existence našeho orchestru," uvedl Popelka, který tímto koncertem završil své čtyřleté působení na pozici uměleckého ředitele a šéfdirigenta SOČR.
V podání SOČR letos šlo o jeho 11. provedení zahajovacího koncertu na Pražském jaru, kde odehrál 226 koncertů, první 17. května 1948 se svým tehdejším šéfdirigentem Karlem Ančerlem.
Na úvod večera zazněla státní hymna. V sále Obecního domu usedli i představitelé politického života, například předseda vlády Andrej Babiš (ANO), ministr kultury Oto Klempíř (za Motoristy) a předseda Poslanecké sněmovny Tomio Okamura (SPD).
Koncert, který byl vyprodán za několik dnů, mohli zájemci sledovat v přímém přenosu na velkoplošné obrazovce v areálu Riegrových sadů v rámci akce Open Air Pražského jara.
Kultovní dílo české hudby Má vlast se uvádí na Pražském jaru téměř každoročně. Tradici osvěžuje skutečnost, že se skladby ujímá každý rok jiný dirigent. Má vlast je podobně jako Smetanova opera Libuše vyhrazena zejména slavnostním příležitostem. Jde o cyklus šesti symfonických básní inspirovaný historií, legendami a krajinou Čech. Dílo vzniklo v letech 1874 až 1879, premiéra se konala 5. listopadu 1882 v Praze na Žofíně.
Loňské Pražské jaro otevřela České filharmonie pod taktovkou šéfdirigenta Semjona Byčkova
Pražské jaro letos nabídne 41 koncertů. Festival 4. června zakončí hudba Giuseppa Verdiho v podání Saského státního orchestru Drážďany (Staatskapelle Dresden) a pěvců z vídeňského souboru Singverein. Program je dostupný na webu festivalu.
Součástí festivalu je také soutěž Pražského jara. Finálová kola ve Dvořákově síni Rudolfina se budou konat 13. května v oboru flétna za doprovodu Filharmonie Hradec Králové a dirigenta Kaspara Zehndera, 14. května pak v oboru klavír ve spolupráci se Symfonickým orchestrem hl. města Prahy FOK a dirigentem Petrem Altrichterem.
Rozpočet na 81. ročník činí přibližně 120 milionů korun. Nejdůležitějším podporovatelem z veřejné sféry je ministerstvo kultury.
