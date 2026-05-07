V Benátkách začalo bienále umění. Před ruským pavilonem se protestovalo

Protesty ruské skupiny Pussy Riot a feministického hnutí Femen proti otevření ruského pavilonu ve středu 6. května provázely zahájení 61. ročníku bienále umění v Benátkách. Protest se podle agentury AFP konal i před izraelským pavilonem. Rusko má expozici v Benátkách poprvé od invaze na Ukrajinu v roce 2022, což vyvolalo silnou kritiku.
Šéf pořadatelské organizace Pietrangelo Buttafuoco ve středu ruskou účast znovu obhajoval tím, že bienále je prostor pro dialog, a ne tribunál. Výstava se stovkou expozic, včetně česko-slovenské, se zatím otevřela pro hosty a akreditované návštěvníky, pro veřejnost se tak stane v sobotu. Bienále potrvá do 22. listopadu.
"Bienále není tribunál," řekl dnes Buttafuoco. "Existují skutečné tragédie, probíhají války, ale v Benátkách se nechopíme zbraní," dodal s tím, že bienále se řídí mírem a dialogem. "Toto je zahrada míru, místo, kde jsou vystavována díla, místo, kde se diskutuje, a místo, kde si lidé navzájem naslouchají," uvedl Buttafuoco. Poděkoval také italské premiérce Giorgii Meloniové, která podle něj potvrdila, že výstava je svobodnou, autonomní a odvážnou přehlídkou. Buttafuoco také připomněl, že na výstavě umění má svou expozici i Ukrajina.
Rusko dnes sice svůj národní pavilon v Benátkách otevřelo, potvrdilo ale také, že bude přístupný jen během třídenního zahájení. Od 9. května, kdy na bienále může i veřejnost, bude ruský pavilon zavřený a instalace bude viditelná jen zvnějšku.
Před ruským pavilonem demonstrovaly desítky lidí, z nichž někteří měli na hlavách růžové kukly. Protest organizovaly členky skupiny Pussy Riot a hnutí Femen. "Jsme tu, abychom všem připomněli, že jedinou ruskou kulturou, jediným ruským uměním dneška je krev," řekla podle AFP Inna Ševčenková z hnutí Femen. "Tento pavilon stojí na ukrajinských masových hrobech," dodala ukrajinská aktivistka.
Rusko se v roce 2022 bienále neúčastnilo, protože kvůli válce na Ukrajině podali demisi kurátor a umělci. V roce 2024 pak Moskva poskytla pavilon Bolívii. Letos se Rusko účastní s projektem The Tree is Rooted in the Sky (Kořeny stromu jsou v nebi), který má symbolizovat návrat ke kořenům a přírodě. Podle médií na projektu spolupracovali umělci, kteří mají blízko k ruské vládě. Expozici řídí, podobně jako u dalších zemí, komisařka jmenovaná ministerstvem kultury.
Podle italských tiskových agentur je v ruském pavilonu vedle expozice také bar, kde se podává i vodka, která ale pochází z Itálie. Podle Adnkronosu bylo ve středu dopoledne v pavilonu mnoho lidí.
Ruskou účast na bienále kritizovaly dvě desítky evropských zemí a Evropská komise, která pohrozila pořadateli odebráním grantu dva miliony eur (asi 50 milionů Kč). Jedná se o finance, které může použít i filmový festival, organizovaný stejnou institucí. Ruský velvyslanec v Římě Alexej Paramonov, který přijel do Benátek, řekl, že vedení přehlídky čelí ze strany EU "nepřijatelnému, humpoláckému diktátu a nátlaku".
Kromě ruské účasti je kritizována i účast Izraele. Mezinárodní porota letošního ročníku bienále minulý měsíc oznámila, že nebude při udělování cen brát v úvahu země, jejichž představitelé čelí u Mezinárodního trestního soudu (ICC) obvinění ze zločinů proti lidskosti. Porota žádné státy nejmenovala, ale starosta Benátek Luigi Brugnaro médiím řekl, že se to týká Ruska a Izraele. Minulý týden porota rezignovala a uvedla, že o cenách rozhodnou návštěvníci přehlídky.
Vedení bienále už dříve na kritiku ruské účasti reagovalo tím, že přehlídka chce být otevřeným prostorem pro dialog. Poukazovalo také na to, že země, které mají svůj pavilon v parku Giardini, což je i případ Ruska, nepotřebují povolení pro účast na výstavě. V témže parku má společný pavilon se Slovenskem ještě z dob Československa i Česko. Tento týden bienále bez podrobností oznámilo, že účast na posledních chvíli odřekl Írán.
