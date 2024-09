Film za sedm miliard korun. Ridley Scott kvůli Gladiátorovi 2 znovu postavil Řím

S výjimkou sci-fi ságy Vetřelec se Angličan Ridley Scott dosud vyhýbal tomu, aby režíroval pokračování svých filmů. "Druhé díly jsou vždycky trochu podezřelé. V tomhle případě se ale nabízel logický odrazový můstek pro to, které postavy přežily a jak příběh pokračoval," vysvětluje, proč udělal výjimku a natočil druhou část svého historického eposu Gladiátor z roku 2000.

Podle agentury AP se film Gladiátor II, který česká kina uvedou 14. listopadu, odehrává několik desítek let po prvním dílu. Hrdina pěti Oscary oceněného příběhu ze starověkého Říma v podání Russella Crowea už nežije. Pozornost se tak přesouvá k Luciovi, vnukovi bývalého císaře Marka Aurelia. Hraje ho Paul Mescal. V novince z něj gladiátora začne vychovávat bývalý otrok, jenž má ambici dobýt Řím a kterého ztvárnil Denzel Washington. Fiktivního římského generála pak zpodobnil Pedro Pascal.

O pokračování začal Ridley Scott poprvé uvažovat hned v roce 2001. Natočil ho ale teprve nyní, kdy je mu 86 let. A rovnou označuje Gladiátora II za svůj možná nejlepší film. "Abych zastrašil ostatní," vysvětluje agentuře AP. "Ale také protože si myslím, že by to opravdu mohla být pravda. Samozřejmě neříkej hop, dokud nepřeskočíš. Ale fakt se to hodně povedlo," tvrdí.

Za jeden z důvodů označuje výkon irského představitele hlavní role Paula Mescala. Hvězdu filmů Aftersun nebo Všichni moji cizinci objevil v televizím seriálu Normální lidi. "Narazil jsem na to asi před rokem a půl. Vypadalo to trochu maloměšťácky, myslel jsem, že to pro mě nebude. Ale pustil jsem si jednu epizodu, pak druhou a už jsem z něj nedokázal spustit oči. On i ta holka jsou naprosto skvělí," říká režisér o seriálu, v němž Paul Mescal účinkoval s herečkou Daisy Edgar-Jones.

"Na základě toho jsem mu zavolal. Díky svému nosu má takový výrazný profil. A něčím mi připomíná Alberta Finneyho. Je v něm kus Finneyho," přirovnává osmadvacetiletého herce k dnes již nežijící hvězdě britské kinematografie 20. století.

Čím je Ridley Scott starší, tím jako by inicioval velkolepější projekty. Vloni do kin uvedl historický film Napoleon, na němž pracovalo 900 lidí. V případě Gladiátora II jich bylo už 1200.

Scott se svým dlouholetým vedoucím výpravy Arthurem Maxem na ostrově Malta postavili majestátní kulisy včetně kopie největšího římského amfiteátru Kolosea.

"Postavili jsme Řím," shrnuje Scott, který prý zvažoval, zda raději netočit na takzvaném bluescreenu, kdy se herci pohybují před jednobarevným zeleným či modrým pozadím a to se pak digitálně vymění za trikové kulisy vytvořené v počítači. "Jenže každý záběr, který uděláte s bluescreenem, ať už je to celek, nebo detail, stojí strašně peněz. Ve finále je to dražší než postavit kulisy. Takže jsme vybudovali Koloseum asi ze 40 procent tak velké, jako je to skutečné. Bylo to levnější než počítačové triky," domnívá se Scott.

Podle časopisu The Hollywood Reporter přesto rozpočet Gladiátora II z původních 165 milionů dolarů nabobtnal zhruba na 310 milionů, v přepočtu sedm miliard korun. Částečně byla na vině loňská hollywoodská stávka scenáristů a herců. Štáb musel vyvracet nařčení, že se nedostatečně stará o zvířata na place, konkrétně šlo o koně a opice, napsal deník Los Angeles Times. Podle BBC zase v důsledku výbuchu na place několik kaskadérů skončilo v nemocnici s lehkými popáleninami. Vážně zraněn nebyl nikdo.

Na dotaz, kde navzdory pokročilému věku bere energii pouštět se do tak rozsáhlých projektů, Ridley Scott říká, že ji má ve vínku.

Režisér filmů Vetřelec, Blade Runner nebo Marťan se narodil roku 1937. Dva roky nato začala světová válka, kde jeho otec sloužil jako důstojník u britských ženistů a většinu času strávil na frontě.

"Matka byla dravá. Musíte se udržovat fit. A musíte umět přijmout stres. Kdo to neumí, nemá u filmu co dělat. Lidi bývají vystresovaní, já ne. Za ty roky jsem se naučil, jak se s ním vypořádat, kdy si musíte umět zavolat lidi a rozhodnout, že teď uděláme tohle a tamto vyřešíme takhle. Musíte být schopni rozhodovat. Nemůžete donekonečna probírat s každým myčem oken, kam postavit kameru," ilustruje.

Točit na několik kamer paralelně se naučil při práci na reklamách. Kvůli nim se svým bratrem, dnes již nežijícím Tonym Scottem, koncem 60. let založil firmu Ridley Scott Associates.

Až jako čtyřicátník v roce 1977 pak režíroval svůj první celovečerní film, drama o dvou důstojnících napoleonské armády nazvané Soupeři. Dnes je při práci na velkorozpočtových produkcích jako Gladiátorovi II zvyklý mít zapnutých až deset kamer naráz.

"Naučil jsem se pracovat ve velkém. Když jsem točil Soupeře, měl jsem za sebou třeba 2500 reklam. A když děláte reklamu a přešvihnete, tak to jde z vaší kapsy. Když to nestihnete do pěti odpoledne, přesčasy platíte vy. To mě naučilo dodržovat harmonogram lépe než jakákoliv filmová škola," říká Scott, jenž vystudoval londýnskou Královskou akademii umění.

Gladiátor II podle jeho slov začne "asi největší akční scénou, jakou jsem kdy natočil", prohlásil pro časopisu Empire tvůrce, jenž už zfilmoval obléhání Keraku v roce 1183 pro epos Království nebeské nebo bitvu u Slavkova pro loňského Napoleona. Přesto připouští, že Gladiátor II obnáší jistý risk a předem úspěch zaručený nemá. Jeden z nejočekávanějších filmů roku navíc bude mít světovou premiéru ve stejný týden jako hollywoodský muzikál Čarodějka.

Přesto už Ridley Scott přemýšlí nad dalším projektem. Čerstvě dokončil tříapůlhodinový režisérský sestřih Napoleona. A nyní je ponořený do příprav celovečerního životopisného snímku o britské skupině Bee Gees, uzavírá agentura AP.

