Oppenheimer vyhrál nad Barbie. Odnáší si nejvíc Zlatých glóbů, uspěli i herci

Historické životopisné drama Oppenheimer režiséra Christophera Nolana a černá komedie Chudáčci v noci na pondělí získaly hlavní Zlaté glóby. Jejich předáním v Hollywoodu začala sezona důležitých filmových cen.

Oppenheimera o strůjci atomové bomby za nejlepší drama označily zhruba tři stovky hlasujících poté, co se pořadatelská instituce po předchozí kritice zreformovala a pokusila o nový začátek. Film si odnáší pět sošek včetně těch pro herce Cilliana Murphyho za nejlepší dramatický výkon v hlavní roli a Roberta Downeyho Jr za výkon ve vedlejší roli.

Murphy ztvárnil jaderného fyzika Oppenheimera, Downey Jr pak člena komise pro atomovou energii Lewise Strausse, doplňuje agentura AP. "Nebylo vůbec samozřejmé, že o jednom z nejtemnějších okamžiků v dějinách lidstva vznikne upovídaný tříhodinový film s ratingem R," zdůraznila producentka Emma Thomas, když v závěru večera s Nolanem přebírala hlavní cenu.

Sošku pro nejlepší muzikál nebo komedii si odnáší surrealistická gotická sci-fi Chudáčci řeckého režiséra Yorgose Lanthimose, kterou čeští diváci teprve uvidí. Emma Stone v ní hraje viktoriánskou mladou ženu, jíž nekonvenční vědec vrátí život a ona se sexuálně i jinak probouzí do nového života.

Snímek volně variující příběh o Frankensteinovi porotci upřednostnili před favorizovaným letním kasovním trhákem Barbie, přičemž Emma Stone si odnáší i cenu za herectví ve své kategorii. "Vnímám ten snímek jako romantickou komedii, ale jen v tom smyslu, že místo aby se moje postava Bella zamilovala do konkrétního člověka, zamiluje se do života. Naučí se přijímat to dobré i špatné, což ovlivnilo i to, jak se na život dívám já," řekla na červeném koberci pětatřicetiletá herečka.

Barbie nakonec z devíti nominací proměnila jen dvě. Odnáší si sošky pro nejlepší song, kterým se stala závěrečná klavírní balada What Was I Made For? od Billie Eilish a jejího bratra Finnease O’Connella, a za mimořádný komerční úspěch, což je nově vzniklá cena.

Představitelka hlavní rolie Margot Robbie ji převzala v růžových šatech připomínajících panenku Barbie Superstar z roku 1977. "Rádi bychom tuhle sošku věnovali všem, kdo se kvůli našemu filmu oblékli a šli na to nejlepší místo na světě: do kina," vzkázala. Producentům se v době letní premiéry podařilo zavést trend, kdy lidé chodili do biografů na Barbie oblečeni v růžovém.

Nejlepší herečkou v kategorii drama se stala Lily Gladstone, představitelka indiánské manželky, kterou si kvůli jejímu pohádkovému bohatství v dobovém filmu Zabijáci rozkvetlého měsíce namluví běloch hraný Leonardem DiCapriem. Sedmatřicetiletá Američanka první slova své děkovné řeči pronesla v jazyce indiánského kmene Černonožců, k němuž náleží. Herečka vyrůstala v rezervaci. "Tohle je historické vítězství a nepatří jenom mně," řekla Lily Gladstone.

Mužskou hereckou cenu za hlavní roli v komedii či muzikálu převzal Paul Giamatti, jenž vynikl jako učitel ve snímku The Holdovers režiséra Alexandera Paynea. Ani jej zatím čeští diváci nemohli vidět.

Cenu za scénář si odnášejí režisérka Justine Triet a její kolega Arthur Harari za drama Anatomie pádu, které se stalo i nejlepším cizojazyčnám snímkem. Animovaným filmem roku je Chlapec a volavka režiséra Hajaa Mijazakiho.

V televizní kategorii si sošku pro nejlepší drama bodoval seriál Boj o moc, z nějž se radovali také herci Sarah Snook, Kieran Culkin a Matthew Macfadyen. Nejlepší komedií se stala nová řada Medvěda o mladém šéfkuchaři, který se z lepších restaurací vrací do Chicaga vést rodinnou prodejnu sendvičů.

Jak připomíná agentura AP, 81. ročník Zlatých glóbů odstartoval novou a nejistou etapu těchto cen. Jejich pořadatelská organizace zvaná Asociace zahraničních novinářů v Hollywoodu byla po předchozí kritice, že není dostatečně etnicky a genderově pestrá, rozpuštěna. Na jejím půdorysu vyrostla nová, ve které je skoro polovina žen a běloši tvoří menšinu. Ta se nyní s podporou televize CBS snaží udělat z předávání Zlatých glóbů třetí nejprestižnější galavečer v roce po předávání filmových Oscarů a hudebních Grammy. "Novináři ze Zlatých glóbů, díky, že jste se dokázali změnit," poděkoval na pódiu jeden z letošních vítězů Robert Downey Jr.

Večer v kalifornském společenském sále hotelu Beverly Hilton International Ballroom moderoval dvaapadesátiletý komik filipínského původu Jo Koy. Otřel se o častou vítězku filmových cen Meryl Streep i nadprůměrnou délku filmu Oppenheimer. Když se ale jednomu jeho vtipu publikum nezasmálo, moderátor zmínil, že byl vybrán na poslední chvíli a dle spekulací poté, co několik známějších jmen odmítlo. "Nabídli mi to před deseti dny. To jste si mysleli, že za tu dobu stihnu napsat dokonalý monolog?" zeptal se.

Podle deníku New York Times byl moderátorův výkon místy katastrofální, půlka vítězů jako by Zlaté glóby brala vážně a druhá půlka jako by si z nich udělala legraci. Zatímco vloni pořadatelé poskytli prostor ukrajinskému prezidentovi Volodymyru Zelenskému, letos se aktuálním politickým tématům včetně izraelské odvetné operace v Pásmu Gazy vyhnuli.

Předáváním Zlatých glóbů začala hollywoodská sezona cen, která vyvrcholí 10. března udílením nejznámějších Oscarů. Celebrity se letos sešly ve srovnatelném počtu poprvé od chvíle, kdy na podzim skončila více než půlroční stávka herců a scenáristů. Mnozí mohli teprve na pondělním červeném koberci poprvé propagovat filmy a seriály, v nichž účinkují a o nichž dlouhé měsíce museli mlčet, jak jim v době zakazovala odborová pravidla.