Zlatý glóbus získali Spielberg a McDonagh, ze seriálů uspěly Rod draka i Bílý lotos

Zlatý glóbus pro nejlepší film v noci na středu získaly částečně autobiografické drama Fabelmanovi od Stevena Spielberga a temná komedie Víly z Inisherinu režiséra Martina McDonagha, která měla nejvíc nominací. Druhé nejznámější hollywoodské sošky po Oscarech se vrátily po roce plném skandálů.

Rodinný příběh o dospívání Fabelmanovi, jejž Steven Spielberg natočil volně na motivy vlastního dětství, uspěl v kategorii pro nejlepší drama. "Jsem za to opravdu rád. Tenhle příběh jsem tajil od chvíle, kdy jsem oslavil sedmnáctiny," řekl Spielberg, který na těchto cenách uspěl již popáté. Kromě porotců poděkoval svým třem sestrám a dnes již nežijícím rodičům. "Všichni si dnes myslí, že jsem byl vždycky úspěšný, ale nikdo pořádně neví, co jsme zač, dokud nesebereme odvahu jim to odvyprávět," dodal.

Víly z Inisherinu, které pojednávají o rozpadu jednoho přátelství na irském ostrově a česká kina je uvedou 26. ledna, slaví úspěch v kategorii pro nejlepší muzikál či komedii. V obou případech může zisk Zlatých glóbů posílit šance těchto filmů před březnovým udílením známějších Oscarů.

Zlatý glóbus za nejlepší mužský dramatický výkon získal Austin Butler za ztvárnění Elvise Presleyho ve stejnojmenném hraném životopisném filmu. Mezi ženami byla ve stejné kategorii vyznamenána Cate Blanchett se snímkem Tár, kde ztvárnila úspěšnou dirigentku v tradičně mužském prostředí. I toto drama se teprve chystá do zdejších biografů.

V komediálních kategoriích ceny za herectví přebrali Colin Farrell za Víly z Inisherinu a Michelle Yeoh díky Všechno, všude, najednou. "Myslím, že to zná každá žena. S každým přibývajícím rokem, s každým pomalu narůstajícím číslem jako by ubývalo příležitostí," poznamenala někdejší Bond girl, jež vloni oslavila šedesátiny.

Nejlepší výkony ve vedlejších rolích podali Ke Huy Quan z Všechno, všude, najednou a Angela Bassett v pokračování superhrdinského Black Panther: Wakanda nechť žije.

Víly z Inisherinu proměnily také nominaci za scénář, jejž napsal režisér Martin McDonagh. Cenu pro nejlepší neanglicky mluvený si odnáší historické soudní drama Argentina, 1985 o probuzení ze života pod diktaturou.

Z animované tvorby se porotě nejvíce líbil Pinocchio Guillerma del Tora, z televizních seriálů bodovaly fantasy Rod draka, komedie Základka Willarda Abbotta a nová řada Bílého lotosu, jehož hvězda Jennifer Coolidge si také odnáší sošku za herectví. "Změnil jsi můj život v milionu ohledů," poděkovala autorovi seriálu Mikeu Whiteovi. "Dneska už se mnou dokonce mluví i moji sousedi," dodala.

2:24 Film Fabelmanovi natočil Steven Spielberg volně na motivy vlastního dětství. | Video: Vertical Ent.

Sošky uděluje Asociace zahraničních novinářů v Hollywoodu. Loňské vyhlášení bojkotovala spousta hvězd a televizních studií na protest proti nedostatečné diverzitě, televize NBC tehdy ceremoniál odmítla přenášet. Herci i další pracovníci z oboru vyčítali organizátorům kromě korupce především nedostatečné zastoupení etnických menšin.

Asociace se za poslední rok snažila změnit, v pořadí 80. předávání cen z kalifornského Beverly Hilton se tak v noci na středu vrátilo na obrazovky televize. Tříhodinovým galavečerem provázel jako moderátor americký komik Jerrod Carmichael. "Jsem váš moderátor a jsem tady, protože jsem černej," zažertoval na úvod právě v reakci na loňský skandál. "Když jsem řekl kamarádovi, že mi tady nabízejí půl milionu dolarů, kamarád povídá: jdi tam, dobře se obleč a shrábni ty bílý prachy," dodal Carmichael.

Chvílemi byl ale také vážný, například když zdůraznil, že v době rasových protestů po vraždě černocha George Floyda bílými policisty v USA "ještě pořád členem Zlatých glóbů nebyl jediný Afroameričan", upozornil moderátor. Floyd byl zavražděn v roce 2020.

Podle deníku New York Times o návratu Zlatých glóbů rozhodlo, že "nakonec jde hlavně o peníze", jak napsal. Většina filmových studií považuje předávání sošek za vhodný způsob, jak po svátcích znovu připomenout některé snímky, především dramata, kterým se v kinech nedařilo dost dobře. Podle studie z roku 2021 tituly oceněné Zlatým glóbem po zisku sošky utrží v průměru dalších 16,5 milionu dolarů. To by se nyní hodilo například vítězným Fabelmanovým, kteří s rozpočtem 40 milionů dolarů dosud utržili v USA a Kanadě od listopadové premiéry jen 13,4 milionu dolarů, upozorňuje list.

Podle něj se letošního ceremoniálu nezúčastnila zhruba dvacítka pozvaných včetně hereček Cate Blanchett, Julie Roberts a Zendayi. Ta přitom obdržela další sošku za dramatický herecký výkon ve druhé řadě seriálu Euforie.

Ocenění za celoživotní dílo převzal jedenašedesátiletý herec Eddie Murphy. "Strávil jsem v showbyznysu 46 let, z toho 41 let hraju ve filmech," připomněl. Herec Sean Penn uvedl video s poselstvím ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, jehož země už téměř rok čelí ruské invazi. "Válka na Ukrajině se v neposlední řadě vede také za to, aby nejmladší generace znaly válku jen z válečných filmů," řekl někdejší herec Zelenskyj. "Žádná třetí světová válka nebude. Není to trilogie," zažertoval také.

O cenách, udělovaných ve více než dvou desítkách kategorií, rozhodlo 96 členů asociace a zhruba stovka nečlenů, doplňuje agentura AP. Zlaté glóby často napovídají, kdo později získá nejprestižnější cenu filmového světa Oscara.