Zendaya. Začínala jako dětská hvězda, dnes otevírá téma duševního zdraví

Americká multitalentovaná hvězda Zendaya vyhrála už druhou cenu Emmy. Tento týden ji převzala opět za titulní roli seriálového dramatu Euforie. A stejně jako před dvěma lety, kdy uspěla poprvé, se zapsala do historie. Tu ale pomáhá tvořit i bez ocenění.

Žijeme ve světě Zendayi a můžeme za to být rádi, dal by se parafrázovat úvod červencového textu amerického magazínu Vanity Fair. Minimálně první půlka sdělení je pravdivá. Šestadvacetileté herečce, zpěvačce a veskrze renesanční Zendaye Colemanové, která už od brzkého věku používá jen křestní jméno, se poslední roky mimořádně daří.

Naposledy to potvrdilo pondělní předávání televizních cen Emmy. Za ztvárnění drogově závislé teenagerky Rue Bennettové ve druhé řadě Euforie od HBO získala další ocenění v kategorii nejlepší herečka v dramatickém seriálu - a spolu s ní nová prvenství. Nejmladší držitelkou Emmy se stala už na předminulém ročníku. Teď k tomu může doplnit, že je první ženou afroamerického původu, jež v této kategorii zvítězila dvakrát.

"Nejvíce bych Euforii přála, aby lidem pomohla se uzdravit," řekla, když sošku přebírala. "Ráda bych poděkovala všem, kdo se mnou sdíleli své příběhy. Chtěla bych, abyste vy všichni, kdo jste milovali někoho, jako je Rue, nebo vy, kdo se jako Rue cítíte, věděli, že jsem za vaše příběhy vděčná a nesu si je v sobě. A nesu je i v ní," odkázala na svou roli v Euforii.

Zlaté sošky a nominace ale nakonec jen stvrzují, co je tak nějak už dávno zřejmé. Tedy že Zendayini agenti mohou nabídky všeho druhu přehrabovat vidlemi a že úspěchy, které si teď připisuje, jsou pravděpodobně pořád jen začátkem zářné kariéry.

Kromě Euforie poslední dobou účinkovala v nejnovější blockbusterové trilogii Spider-Man, kde hraje hrdinovu spolužačku MJ. A vedle Timothéeho Chalameta, Stellana Skarsgårda nebo Rebeccy Fergusonové ztvárnila také jednu z hlavních rolí v oceňované filmové adaptaci sci-fi románu Duna. Její druhý díl právě natáčí.

Čas od času Zendaya vydá i singl - naposledy píseň ze závěrečného dílu druhé řady Euforie nazvanou I’m Tired. Napsala ji s hudebníkem Labrinthem a v žebříčku Billboard se dostali na devětadvacátou pozici.

Zendaya působí jako holka z plakátu a zároveň ideální americká hvězda současného střihu. Spolupracuje na projektech, které její kariéře jeden za druhým dávají větší váhu. V osobní rovině dělá dojem někoho, koho by člověk pozval na večírek, ale zároveň by se ho nebál představit svým rodičům.

Zendaya v Euforii hraje Rue, které doktoři už v dětství diagnostikovali obsedantně kompulzivní poruchu a naznačili, že nejspíš bude bipolární. | Video: HBO

Stejně jako spousta hereček, zpěvaček i jejich mužských protějšků vzešla z tradiční americké továrny na slávu. Rodačka z kalifornského Oaklandu začínala jako dětská modelka a tanečnice, načež na sebe upozornila v seriálech televizní stanice Disney Channel. Ta vyprodukovala spoustu celebrit, od Britney Spearsové a Lindsay Lohanové až po Miley Cyrusovou nebo Demi Lovato. Na rozdíl od nich ale Zendayu neprovázejí skandály, byť vždy mluví k věci a jedná dost upřímně i opravdově.

Pravděpodobně to není pouze jejími osobními kvalitami. Mění se doba a prostředí, v jakém dětské hvězdy vyrůstají. Dnes čtyřicetiletá zpěvačka Britney Spearsová začínala ještě pod tlakem tehdejších protichůdných představ, že teenagerská hvězda má být sexy ztělesněním nevinnosti a čistoty. Pravidelně například čelila otázkám ohledně svého panenství. Takového jednání ze strany médií i veřejnosti už byla Zendaya, stejně jako její vrstevnice Olivia Rodrigo nebo Keke Palmerová, ušetřena. Netřeba dodávat, že jim to prospělo.

V době, kdy dospívaly Spearsová či o generaci mladší Miley Cyrusová, navíc byla témata jako péče o duševní zdraví naprostým tabu. Částečně to potvrzuje studie z roku 2009 publikovaná v britském listu The Guardian, kde třetina ze dvou tisíc respondentů uvedla, že by pro ně bylo těžké veřejně přiznat duševní nemoc.

Problematiku duševního zdraví popularizuje právě oceňovaný seriál Euforie. Zendayina Rue bojuje se závislostí na drogách i psychickými problémy - trpí mimo jiné bipolární poruchou. Vidíme ji střídavě v depresích a při manických epizodách. Právě neotřelý způsob, jakým tyto stavy vyobrazil režisér Sam Levinson, chválí kritici.

Dnes už společnost k tématům jako mentální zdraví přistupuje empatičtěji. A je to správně. Zendaya patří mezi nespočet slavných osobností, které své zkušenosti otevřeně sdílí - v rozhovorech například přiznává úzkosti.

"Jasně že chodím na terapii. Pokud si ji člověk může dovolit, doporučila bych mu, aby ji využil. Myslím, že to je krásná věc," prohlásila vloni pro britský Vogue a promluvila také o období temna, kterým si prošla při pandemii.

Zendaya jako MJ a Tom Holland coby Peter Parker ve filmu Spider-Man: Daleko od domova. Scéna se natáčela na pražském Karlově mostě. | Video: Movieclips

Herečka má pro šíření povědomí o palčivostech současného světa jedinečný prostor - jen na Instagramu ji sleduje přes 150 milionů lidí. Vyjadřuje se také ke společenským otázkám. Po předloňské vraždě neozbrojeného Afroameričana George Floyda bílými policisty se zúčastnila demonstrací proti rasismu a policejní brutalitě - už o dva roky dříve pak konstatovala, že je pro Hollywood "přijatelnou verzí" mladé černošky.

"Pro mě jako Afroameričanku se světlým odstínem pleti je důležité využívat svého privilegia a prostoru, abych vám ukázala, kolik je v afroamerické komunitě krásy," řekla podle BBC. A dodala, že kolorismus, tedy diskriminace podle barvy pleti, v zábavním i módním průmyslu musí skončit.

Za aktivistku se ale Zendaya nepovažuje. "Vždycky jsem se zdráhala takhle označovat. Aktivismus je životní styl. Je to něco, o čem se každý den rozhodujete, abyste tu práci dělali a zasvětili jí svůj život. Cítím, že já toho nejsem hodna. Existuje mnoho lepších slov, které popisují, co dělám já. Jsem herečka, ale zároveň jsem prostě člověk, který má srdce a chce udělat tu správnou věc," popsala předloni magazínu InStyle.

Ačkoliv toho má Zendaya za sebou dost, stále je jí jen 26 let. A také její úspěch na Emmy je ve výsledku jen další příslib, že herečku do budoucna čekají větší věci. Jestli nakonec vážně žijeme v Zendayině světě, možná bychom za to doopravdy měli být rádi.