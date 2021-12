Chtěla být slavná, aby rodičům koupila dům. Sydney Sweeney je jedním z objevů roku

Zatímco se Sydney Sweeney snažila etablovat jako herečka, její rodiče se rozešli a přišli o dům. Mladá Američanka tak často zažívala odmítnutí, že mnoho nocí proplakala do polštáře. Slíbila si: pokud uspěji, hned v 18 letech rodičům zase jejich starý dům koupím zpět, abych je dala znovu dohromady. Jako spoustě dětem z rozvedených rodin se ale její sen nenaplnil, píše agentura AP.

"Tolik, tolik let jsem pořád slyšela samé ‚ne‘," vzpomíná herečka. "Říkali mi, že nejsem tak dobrá, že to nikdy nedám, že nejsem dost hezká. Pořád dokola. A rodiče se začínali ptát, jestli bych neměla raději zkusit něco jiného," dodává.

Dnes je čtyřiadvacetiletá Sydney Sweeney jednou z nejžádanějších mladých hollywoodských hvězd. Právě završila úspěšný rok, kdy byla hvězdou filmu Voyeuři nebo seriálu Bílý lotos, a za několik dnů opět stane ve středu pozornosti díky druhé řadě mileniálského seriálu Euforie na HBO. Také díky tomu ji teď agentura AP označuje za jeden z objevů roku.

Přestože hrát začala už jako dítě, rodačka ze západoamerického státu Washington větší úspěch zaznamenala až v roce 2018. Jako jedenadvacetiletá dostala vedlejší roli poslušné Eden v dystopickém seriálu Příběh služebnice.

"Když jsem poprvé přišla na plac, říkala jsem si: tak jo, tohle je konečně ono, tohle je to, o čem vždycky mluvili máma s tátou," vzpomíná.

Po mnoha letech snahy pak začal přicházet úspěch za úspěchem. Ještě tentýž rok se Sydney Sweeney objevila po boku Amy Adams v seriálu Ostré předměty. Předloni patřila vedle Zendayi a Hunter Schafer k hvězdám první řady seriálu Euforie, až děsivě upřímného portrétu současných amerických teenagerů vyhledávajících sex a drogy. Hrála v něm promiskuitní Cassie a mimo jiné kvůli tomu musela před kamerou odhodit svršky.

"Vždycky, když čtu scénář, ujistím se, že tam nahota není pro nic za nic, že je opodstatněná," komentovala to letos herečka pro britský Guardian. Na citlivějších scénách vždy spolupracuje s takzvaným koordinátorem intimity, což je v Hollywoodu nově zřízená pozice díky hnutí #MeToo.

2:19 Film Voyeuři je na Amazon Prime Video s českými titulky. | Video: Amazon Prime Video

"Díky tomu jsem si nikdy nepřipadala nepatřičně," dodává. Až na sociální sítě, po kterých kolovaly mimo jiné právě její nahé fotky z Euforie. "Upřímně jsem se kvůli tomu od sítí naučila úplně odříznout a přestat se starat o to, co kdo postuje. Jsem o hodně jiná než moje postavy, takže když mě lidé u takových obrázků tagují, samozřejmě se mi to nelíbí, ale naučila jsem se nebrat si to osobně. Vždycky si řeknu: jasně, to je Cassie. No jo, ta má zase den," dodává.

Sotva měsíc po premiéře Euforie se pak Sweeney mihla v Tenkrát v Hollywoodu, dobovém filmu režiséra Quentina Tarantina, kde ztvárnila jednu z členek takzvané Rodiny Charlese Mansona.

Jak připomíná agentura AP, úspěch definitivně stvrdila letos díky rolím v minisérii Bílý lotos o amerických turistech v havajském letovisku a erotickém thrilleru Voyeuři.

Kromě toho Sydney Sweeney založila vlastní produkční společnost Fifty-Fifty Films, se kterou se chce zaměřovat na příběhy silných žen. "V průběhu covidu jsem měla víc volného času, tak jsem pořád četla. A neustále jsem si říkala: má na tuhle knihu někdo práva?" líčí.

Zaujal ji zejména bestsellerový thriller z žánru young adult They Wish They Were Us od Jessicy Goodman. Kvůli němu přiletěla do New Yorku a přemluvila spisovatelku, že podle románu natočí minisérii. Ta se bude jmenovat The Player’s Table a herečka ji produkuje se svými rodiči pro stanici HBO Max. Do role dvou dívek, které se na newyorském Long Islandu snaží rozplést vraždu své spolužačky, obsadila sebe a zpěvačku Halsey. S tou už spolupracovala na videoklipu k singlu Graveyard.

Že se Sydney Sweeney stala hvězdou, naopak nepřekvapuje režiséra Michaela Mohana. Před třemi lety ji jako jeden z prvních v Hollywoodu obsadil do seriálu Netflixu nazvaného Everything Sucks a letos s ní natočil Voyeury. "Zkoušeli jsme ty scény s tisíci herečkami, ale teprve když přišla Sydney, věděl jsem, že máme tu pravou," vybavuje si konkurz na Everything Sucks.

Tam herečka v roli Emaline naplno projevila "svůj vrozený talent vmžiku se přepnout do naprosto zranitelné polohy", říká filmař.

Také když britský deník Guardian letos mluvil se Sydney Sweeney, zdůraznil, o kolik je jiná oproti svým často ledově chladným, odtažitým, až frackovitě se chovajícím postavám.

"Tráví hodně času přípravami, hodně se zamýšlí nad tím, co má její postava za sebou, aby byla autentická. To samozřejmě vyžaduje spoustu času i energie. Myslím, že právě to ji odlišuje od ostatních: nesmírná pracovitost," pokračuje režisér Michael Mohan.

Znovu si to ověřil při natáčení letošních Voyeurů, v nichž Sydney Sweeney poprvé ztělesnila hlavní roli. Měla to tím těžší, že součástí erotického filmu je mnoho emocionálně vypjatých i explicitních scén.

"Několikrát musí dostat v podstatě záchvat, zareagovat na něco, co se jí přihodilo, jako raněné zvíře. Čtyři dny po sobě musela před kamerou zopakovat tentýž typ usedavého pláče," líčí Mohan, podle nějž si byl štáb vědomý, jaký výkon herečka podává a že právě tento film může rozhodnout o její další kariéře. "Všem bylo jasné, že právě zažívají zrození hvězdy," míní režisér.

To ale podle agentury AP neznamená, že by vše v životě Sydney Sweeney bylo ideální. "Moji rodiče se jeden druhému ztratili a rozvedli se, zatímco jsem na sobě pracovala, takže mám dvojznačné pocity. Jo, splnila jsem si sen. Ale bohužel jsem při tom přišla o rodinu," shrnuje herečka, kvůli níž se rodiče kdysi přestěhovali do Los Angeles, aby byla blíž Hollywoodu. Tamní ceny pro ně ale byly tak vysoké, že během jejího dospívání si prošli bankrotem.

Úspěch se teď dcera snaží využít právě k tomu, aby trávila víc času s rodiči i obecně blízkými. "Mohla jsem třeba přivézt babičku do Paříže a sedět s ní v první řadě módní přehlídky Balmainu. Babička nikdy nebyla takhle daleko od domova, nikdy nebyla v Evropě," popisuje Američanka.

Jindy své bratrance a sestřenice vzala na italské pobřeží Amalfi. "Vyrůstali jsme u jezera, kde jsme se pořád poflakovali, bez televize nebo internetu. Velká část naší rodiny je z chudých poměrů. Takže když jim teď takhle můžu ukazovat svět, znamená to pro mě hodně," říká.

A teď, o šest let později, si Sydney Sweeney konečně splnila sen z dospívání: koupila někdejší dům svých rodičů. "Vždycky jsem si říkala, že až mi bude osmnáct a budu bohatá, koupím rodičům dům, o který přišli, a tím je zase dám dohromady. To se bohužel nepodařilo. Ale aspoň v tom domě znovu být je pro mě úžasný důsledek úspěchu," dodává pro agenturu AP.