Cenu Emmy získalo drama Boj o moc, uspěla i Zendaya a hrdina Hry na oliheň

Americkou televizní cenu Emmy pro nejlepší drama už podruhé získal seriál o intrikách v rodině mediálního magnáta nazvaný Boj o moc, který se točí kolem otázek moci a peněz.

Nejlepší minisérií se stala satira Bílý lotos o privilegovaných hostech luxusního havajského letoviska. V průběhu večera posbírala deset sošek, ve svých kategoriích uspěli i herci Jennifer Coolidgeová a Murray Bartlett.

Ocenění pro nejlepší komedii si druhý rok po sobě odnáší seriál z fotbalového prostředí Ted Lasso, jehož hvězdy Jason Sudeikis a Brett Goldstein převzaly sošky za komediální herectví. Z žen porota ocenila Jean Smartovou ze seriálu Stále v kurzu.

V kategorii drama cenu pro nejlepší mužský herecký výkon obdržel Jeong-jae Lee, představitel hlavní role v jihokorejském hitu Hra na oliheň od Netflixu. "Děkuji tvůrcům, že tak nápaditě upozornili na problémy, kterým musíme čelit ve skutečnosti," řekl. Ve Hře na oliheň lidé z okraje korejské společnosti slouží jako zdroj zábavy pro ty nejmocnější v krvavé hře o obří peněžitou odměnu.

Podle deníku New York Times je nezvyklé, aby americkou televizní cenu dostal cizojazyčný seriál. Ocenění má ale symbolickou rovinu v době, kdy se televizní tvorba stává čím dál globálnější a publikum v USA se učí koukat na seriály s titulky.

Nejlepší dramatickou herečkou je Zendaya, která ve druhé řadě Euforie od HBO opět ztvárnila závislou adolescentku. "Přála bych si, aby Euforie někomu pomohla se uzdravit," řekla šestadvacetiletá hvězda. "Každému, kdo někdy miloval někoho jako Rue, nebo kdo si připadá jako Rue, bych ráda poděkovala za vaše příběhy. Nosím je v sobě, stejně jako je v sobě nosí ona," dodala Zendaya s odkazem na svou postavu.

V kategorii talkshow posedmé za sebou uspěl moderátor John Oliver s pořadem Last Week Tonight, ze zábavních pořadů se pošesté v řadě radovalo Saturday Night Live.

Předávání cen Emmy se uskutečnilo v noci z pondělí na úterý v losangeleském Microsoft Theater, tříhodinový galavečer moderoval komik Kenan Thompson. Po dvou letech pandemie koronaviru šlo znovu o plnohodnotnou společenskou událost. Thompson povětšinou udržoval oslavný tón. "Co bychom si počali bez televize, snad bychom nečetli knihy?" žertoval v jednu chvíli.

Taneční vsuvky připomněly vše od dávného seriálového hitu Přátelé po aktuální hororové sci-fi Stranger Things. Herec Brett Goldstein, jenž v seriálu Ted Lasso ztvárnil výřečného trenéra, řekl, že se letos pokusí neříct nic vulgárního, aby jeho projev jako vloni nemusela vystřihnout britská televize. Kvůli tomu tehdy děkovnou řeč neslyšeli hercovi rodiče. "Takže mami, tati, já vás, ku*va, miluju," pravil Goldstein.

Zpěvačka Lizzo převzala cenu za nejlepší televizní soutěž s pořadem Watch Out for the Big Grrrls. "Když jsem vyrůstala, vždycky jsem si přála vidět v televizi někoho, kdo bude tak tlustý jako já, tak černý jako já, tak krásný jako já," uvedla. "Vrátím se v čase a řeknu té malé Lizzo: Holka, jednou to budeš ty," dodala.

Když showrunner Jesse Armstrong přebíral sošku za Boj o moc, zavtipkoval, že následnictví na trůn, na něž odkazuje anglický název seriálu Succession, je momentálně v kurzu. Narážel tím na odchod britské královny Alžběty II., jež zemřela minulý týden ve věku 96 let.

Část doprovodného programu byla na poslední chvíli právě na počest Alžběty II. zrušena. Loňský vítěz Emmy, seriál Koruna o britské královské rodině, se letos do klání nezapojil, protože štáb teprve připravuje další řadu. Kvůli úmrtí panovnice bylo natáčení na několik dnů přerušeno.

Podle deníku New York Times je pravděpodobné, že úterní ceremoniál završil rok, který v USA opět přepíše rekordy co do počtu nových hraných seriálů a pořadů. Mezi manažery televizních stanic i videoték je však už cítit nejistota, zda může trh dál růst.

Netflixu letos poprvé za celou dekádu ubylo předplatitelů, HBO po sloučení svých mateřských firem přestává natáčet novinky v několika zemích včetně Česka a čím víc na trhu přibývá streamovacích služeb, tím roste obava, zda najdou dost platících uživatelů, aby se všechny uživily.