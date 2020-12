Warner Bros. otřásli Hollywoodem. Všechny filmy včetně Duny a Matrixu dají na síť

Studio Warner Bros. uvede všechny snímky chystané na příští rok v biografech a pro Američany souběžně ve stejný den na streamovací službě HBO Max. Podle agentury Reuters se jedná o bezprecedentní tah, v jehož důsledky klesly akcie provozovatelů kin. Agentura AP rozhodnutí přirovnává k zemětřesení, deník Wall Street Journal píše o drastickém kroku.

Timothée Chalamet a Rebecca Fergusonová účinkují ve filmové adaptaci sci-fi románu Duna, který Warner Bros. souběžně uvede do kin a na službě HBO Max. | Foto: Warner Bros.

Mezi 17 filmy plánovanými na rok 2021, kterých se změná týká, jsou očekávané velkorozpočtové pokračování Matrixu, sci-fi Duna, adaptace videohry Mortal Kombat, akční Godzilla vs. Kong, nový animovaný Tom a Jerry, superhrdinská The Suicide Squad, Král Richard s Willem Smithem v hlavní roli nebo muzikál Život v Height od Lin-Manuela Mirandy, autora oceňovaného Hamiltonu.

Všechny tyto snímky budou ode dne, kdy je začnou promítat kina, zároveň k vidění na službě HBO Max, bez extra poplatku, v kvalitě 4K Ultra HD po dobu jednoho měsíce. Poté na ně opět budou mít exkluzivitu biografy, až poté se ke snímkům dostanou uživatelé dalších služeb jako Amazon nebo iTunes.

Změna se v první fázi týká jen amerického trhu, jinde ve světě služba HBO Max zatím není dostupná. Pro zdejší diváky by to mělo znamenat, že pokud budou smět být otevřená kina v Česku, filmy zde budou mít klasickou premiéru na velkém plátně.

To se ale v průběhu příštího roku zřejmě změní. Dle tiskové zprávy, kterou HBO rozeslala po čtvrteční půlnoci, na druhou polovinu roku 2021 chystá expanzi videotéky HBO Max do Latinské Ameriky i Evropy. "Koncem příštího roku budeme v obou těchto regionech velmi aktivní," potvrdil šéf HBO Max Andy Forssell na on-line konferenci Web Summit, která se konala ve čtvrtek večer a jíž se zúčastnil po boku řečníků jako předsedkyně Evropské komise Ursuly von der Leyenové.

Podle Forssella chce firma výhledově dosáhnout toho, aby HBO Max fungovala ve 190 zemích světa, tedy téměř všude. "Je jen otázkou, jak rychle se nám to podaří," zdůraznil. Aktuální plán Warner Bros. počítá s premiérou Duny na 1. říjen 2021 a nového Matrixu 22. prosince. Pokud se tou dobou HBO Max spustí v Evropě, oba snímky už by Češi mohli vidět z domova.

V reakci na oznámení Warner Bros. klesly akcie největšího světového provozovatele kin AMC Enterainment téměř o 16 procent, konkurenční firmy AMC pak dokonce o 22 procent. AMC již krátce před oznámením avizovalo, že odprodá 200 milionů akcií v hodnotě až 834 milionů dolarů, což je v přepočtu 18,1 miliardy korun, s cílem zvýšit likviditu na trhu.

Naopak akcie telekomunikační společnosti AT&T, která skrze konglomerát WarnerMedia vlastní i studio Warner Bros. a HBO, si mírně polepšily.

3:04 Ve filmu Duna účinkují Timothée Chalamet nebo Rebecca Fergusonová. | Video: Vertical Ent.

Změna, kterou ve čtvrtek večer představil výkonný ředitel WarnerMedia Jason Kilar, představuje zatím nejagresivnější krok ve snaze dostat filmy k divákům domů co nejdřív. V Hollywoodu způsobila rozruch. Kina se roky bránila tomu, aby filmová studia zkracovala dobu mezi premiérou v biografech a datem, kdy se snímek může objevit na nosičích Blu-Ray a DVD nebo na streamovacích službách.

Kilar, jenž v minulosti pracoval pro Amazon a patřil k zakladatelům videotéky Hulu, se vedení WarnerMedia chopil na jaře. Od té doby se firmu snaží restrukturalizovat tak, aby její v květnu spuštěná streamovací služba HBO Max zdatněji konkurovala Netflixu.

Od začátku pandemie sice HBO hlásí až o 60 procent vyšší sledovanost než dřív, v říjnu však služba HBO Max měla stále jen 9 milionů předplatitelů. Dalších 29 milionů se k podobnému obsahu dostane přes předplatné jiného typu služeb HBO. Naopak vloni spuštěná konkurenční videotéka Disney+ celosvětově nabrala již 74 milionů platících uživatelů.

Web Theverge.com píše, že taktika by se mohla vyplatit. Američané si možná nepředplatí HBO Max jen kvůli tomu, aby mohli sledovat do stálé nabídky zařazený populární seriál Přátelé, mohou se ale pro předplatné rozhodnout kvůli jednomu velkorozpočtovému filmu - a když už ho budou mít, podívají se také na Přátele a službu si ponechají. "Cílem je neustále si říkat o pozornost diváků. Tím, že Warner Bros. na HBO uvedou každý měsíc jeden velký film, budou mít lidé víc důvodů předplatné prodlužovat," uvažuje Theverge.com.

Warner Bros. uvedli, že ke změně strategie je přiměla letošní pandemie koronaviru, v jejímž důsledku se zavírala kina po celém světě. Zatím chce firma nový distribuční model uplatnit po celý příští rok, zda u něj zůstane natrvalo, není jisté.

"Víme, že kina se bez nových filmů neobejdou, ale musíme se tento fakt snažit vybalancovat s tím, že většina amerických kin bude celý příští rok patrně fungovat v omezeném režimu," vysvětluje Ann Sarnoffová, předsedkyně správní rady WarnerMedia.

2:24 Film Wonder Woman 1984 se odehrává v 80. letech, hlavní roli ztvárnila Gal Gadotová. | Video: Vertical Ent.

Podle agentury AP to mimoděk potvrzuje, že v roce 2021 se navzdory existenci prvních vakcín proti koronaviru zábavní průmysl ještě nevrátí zpět do režimu před pandemií. "Kdybychom viděli světlo na konci pandemického tunelu, možná bychom se zachovali jinak. Ale my ho stále nevidíme," argumentuje Sarnoffová.

Ta je přesvědčená, že v současné situaci se jedná o nejlepší řešení. "Mělo by uspokojit diváky, filmaře i provozovatele kin. Našli jsme způsob, jak filmy dostat k lidem. Umožníme jim je vidět na velkém plátně, pro které byly vyrobeny, ale zároveň nabízíme alternativu," dodává.

Agentura AP doplňuje, že Warner Bros. za sebou mají 117 let historie a za tu dobu vytvořili některé z nejslavnějších titulů všech dob, od Čaroděje ze země Oz po Casablancu. Mnohými jsou stále vnímáni jako lídr Hollywoodu, tradičně podporovali kina a ročně na americkém a kanadském trhu utrží z prodeje vstupenek do biografů okolo 1,5 až 2 miliard dolarů. I proto mohou nyní inspirovat konkurenty, aby se zachovali stejně.

Sledovat film doma v USA dnes může být levnější než vypravit se do kina. Například předplatné služby HBO Max stojí 15 dolarů měsíčně, v přepočtu 326 korun, zatímco průměrná cena dvou vstupenek do biografů byla ve Spojených státech vloni 18,32 dolarů, tedy 400 korun, vypočítala americká Národní asociace majitelů kin.

Zástupce řetězce kin Cinemark ve čtvrtek po půlnoci uvedl, že Warner Bros. s nimi krok dopředu nekonzultovali. Další se odmítají vyjádřit.

Agentury AP vnímá krok Warner Bros. v souvislosti s tím, jak se studia letos marně snažila vypořádat s novou realitou koronaviru. Když koncem léta do biografů konečně zamířil očekávaný film Tenet režiséra Christophera Nolana s rozpočtem 200 milionů dolarů, nedostál očekávání a nepodařilo se mu diváky přilákat zpět ve větších počtech. Na Tenetu tak Warner Bros. zřejmě prodělají miliony dolarů.

Zřejmě i proto Warner Bros. nedávno oznámili, že letošní superhrdinskou Wonder Woman 1984 uvedou tento měsíc souběžně na HBO Max a také v těch kinech, která smějí být otevřená. V Česku práva na distribuci vlastní společnost Vertical Ent., ta zatím počítá s premiérou Wonder Woman 1984 v kinech 24. prosince, jak pro Aktuálně.cz potvrdila Alice Hubová z Vertical Ent. Stále ale není jasné, zda otevření biografů tou dobou povolí epidemiologická situace. Od tohoto čtvrtka znovu fungují muzea a galerie, kina jsou však dosud zavřená.

Deník Wall Street Journal upozorňuje, že co ze strany filmových studií původně začalo jako snaha konkurovat rychle rostoucí videotéce Netflix, nakonec přepisuje celý trh. Pandemie jen urychlila změnu, kdy "dnes víc záleží na platících uživatelích videoték než na tržbách v kinech", shrnuje Wall Street Journal.

Provozovatelé biografů v důsledku pandemie koronaviru počítají ztráty, propouštějí zaměstnance a musejí si půjčovat, aby nezbankrotovali. Menší kina žádají americkou vládu o podporu ze záchranného balíčku sanujícího dopady koronaviru.

V největších amerických městech jako New Yorku a Los Angeles, kde dohromady žije odhadem 12,3 milionu lidí, jsou kina stále zavřená a počet nakažených v USA poslední týdny rapidně stoupá. Podle serveru Variety.com je nyní mimo provoz odhadem 60 procent amerických biografů a počet zřejmě bude narůstat.

Ve středu v Americe přibylo téměř 200 tisíc nakažených novým typem koronaviru, 2885 lidí zemřelo, přes 100 tisíc lidí je momentálně hospitalizovaných, vypočítává deník New York Times. Celkově v USA letos v souvislosti s nemocí covid-19 zemřelo 274 tisíc lidí.

Řetězce kin Cinemark a AMC už se v uplynulých měsících dohodly s konkurenčním studiem Universal Pictures na zkrácení doby mezi tím, kdy má film premiéru v kinech a kdy se objeví na streamu nebo fyzických nosičích. Nově tak snímky od Universalu lidé uvidí doma již 17 dnů po premiéře.

Firma Walt Disney Company zase letos přesunula několik svých titulů včetně čínského eposu Mulan, muzikálu Hamilton, animované Duše od Pixaru nebo Artemise Fowla určeného dospívajícím divákům na vlastní streamovací službu Disney+. Další kroky hodlá Disney oznámit příští pátek.