Brzy po premiéře budou filmy on-line. Universal se dohodl s dalším řetězcem kin

Jeden z největších amerických řetězců kin Cinemark uzavřel dohodu se studiem Universal Pictures. To bude moci streamovat své nové filmy již 17 dnů poté, co je Cinemark v USA začne promítat.

Smlouva s platností na několik let je podobná té, kterou Universal již v červenci uzavřel s největším světovým řetězcem biografů AMC. Obě mění po desítky let zavedený způsob distribuce, kdy filmy měly nejprve premiéru v kinech a teprve po několika měsících se dostaly dříve na videokazety, později na nosiče DVD či Blu-Ray a dnes na streamovací služby.

Podle dohod s AMC a nyní také třetí největší firmou na trhu Cinemarkem však Universal nyní může své filmy, včetně těch od značek DreamWorks Animation a Focus Features, nabídnout on-line již necelé tři týdny po premiéře v kinech. Dosud měli kinaři zaručenou exkluzivitu zhruba po dobu 74 až 90 dnů.

Zavedeným modelem otřásla pandemie koronaviru, kvůli níž je po světě stále zavřená spousta biografů.

Cinemark si do smlouvy s Universalem prosadil výjimku pro snímky, které za první víkend v amerických kinech utrží více než 50 milionů dolarů. Tyto filmy zůstanou výhradně v biografech 31 dnů, tedy alespoň pět týdnů, a teprve poté je Universal může streamovat. Z jeho portfolia se výjimka pravděpodobně bude vztahovat na nové díly velkorozpočtových sérií jako Rychle a zběsile nebo Jurský svět, které jsou díky vysoké koncentraci trikových scén dělané pro velká plátna.

"Tato oblast pro nás byla klíčová, aby dohoda neuplatňovala jedno fixní okno na distribuci všech filmů," zdůrazňuje Mark Zoradi, ředitel Cinemarku, který se nyní snaží uzavřít podobné smlouvy s dalšími studii. "Uvažovali jsme o tom již před nemocí covid-19. Její nástup a zmenšená nabídka studií naše úvahy jen urychlily," dodává Zoradi, který byl dříve šéfem Walt Disney Motion Picture Group, a tak podle serveru Deadline.com rozumí také pohledu filmových studií.

Šéfka Universalu Donna Langleyová říká, že její firma je "víc než kdy" odhodlaná podporovat kina. Dohodou se Cinemarkem "uživatelům nabízí víc možností, jak se k filmům dostat".

Podle časopisu Hollywood Reporter dosažená dohoda představuje vítězství pro obě strany. Velké řetězce kin nejvíc žijí z velkorozpočtových snímků, u nichž se jim podařilo zajistit exkluzivitu na 31 dnů, skoro dvojnásobek původně navrhované sedmnáctidenní lhůty.

Universal si zase vytváří možnost, jak své novinky podruhé zpeněžit on-line výrazně dřív než konkurence. Když jde film v USA do kin, studio se o tržby dělí s distributorem a provozovatelem biografu, avšak při on-line streamování firmě zůstane až 80 procent tržeb.

Momentálně je Universal jedním z mála studií v branži, které navzdory pandemii stále posílá filmy do kin. 25. listopadu v USA uvede animovaný rodinný snímek Croodsovi: Nový věk, na Boží hod pak westernové drama News of the World s Tomem Hanksem v hlavní roli. Do konce roku má naplánované ještě tři premiéry včetně kriminálního dramatu Nadějná mladá žena s herečkou Carey Mulliganovou.

Kina se dlouho bránila zkrácení doby, kdy mohou filmy uvádět exkluzivně. Provozovatelé se báli, že pokud budou snímky příliš rychle dostupné v internetových videotékách, lidé si je raději pustí doma a návštěvu biografu vynechají.

Úzus změnila až červencová dohoda Universalu s řetězcem kin AMC. Ten podle smlouvy dostane blíže neupřesněnou část tržeb z internetových prodejů filmů.

Zda si podobnou marži nyní vyjednal také Cinemark, pod nějž spadá 332 amerických a 202 zahraničních kin značek Century, Tinseltown či Rave, společnosti podle agentury Reuters nekomentovaly. Server Deadline.com však s odvoláním na své zdroje napsal, že AMC a Cinemark dostanou v přepočtu zhruba jedno až dvě procenta z toho, co film utrží on-line v rámci modelu nazvaného premium video-on-demand.

Nedávno si takto šéf AMC Adam Aron při setkání s investory pochválil, že z premium video-on-demand tržeb snímku Kajillionaire, jejž natočila Miranda July s Evan Rachel Woodovou v hlavní roli, firma získala víc, než kdyby ho byla promítala v kinech po standardní dobu 74 dnů. V amerických biografech, které jsou paralyzované pandemií, snímek utržil jen 530 tisíc dolarů.

Jak dodává agentura AP, Universal je z velkých filmových studií zatím jediný, kdo začal uzavírat separátní dohody s kinaři. Zbytek hollywoodských společností se dosud drží zavedeného modelu. Ten ale podle agentury AP pravděpodobně pandemii koronaviru neustojí, a tak se ve stopách Universalu mohou brzy vydat další.

Časopis Hollywood Reporter je opatrnější, podle něj zatím jen není jasné, jak bude návštěva kin vypadat poté, co začne být dostupná vakcína proti nemoci covid-19.