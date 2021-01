Vražda na fakultě, jejíž děkanka chce vymýtit sexismus. Hřebejk točí nový seriál

Režisér Jan Hřebejk natočí pro Českou televizi čtyřdílný komediální seriál z univerzitního prostředí nazvaný Pozadí událostí. Napsali ho autor detektivek Michal Sýkora a filmařův dlouholetý scenárista Petr Jarchovský.

Podle režiséra je téma současné. Seriál se zabývá vztahy mezi muži a ženami v době kampaně #MeToo, genderu a měnících se společenských rolí. Natáčení čtyř sedmdesátiminutových dílů začne 25. ledna, štáb bude pracovat v Praze a Olomouci.

"Zápletka je detektivní, žánrem je to komedie, ale výsledkem by ideálně měla být originální, filozofující moralita, stavějící na paradoxech současné společnosti a mezilidských vztahů," říká Hřebejk. "Věříme, že naše diváky zaujmeme tím, že ukážeme situace, které důvěrně znají z vlastního života. A chceme to udělat inteligentně, s jistou intelektuální ambicí," doplňuje.

Podle scenáristy Jarchovského k projektu vedla jeho a Hřebejkova společná láska k tvorbě amerického režiséra Woodyho Allena a seriálu HBO Sedmilhářky nebo znalost univerzitního prostředí. Cílem je vytvořit vtipnou a napínavou komedii s nosnou detektivní zápletkou. "Věříme, že Pozadí událostí bude chytrá zábava, osobní výpověď i aktuální obraz moderní městské společnosti," říká Jarchovský.

V hlavních rolích se představí Jitka Čvančarová, Petra Hřebíčková, Martha Issová, Katarina Kubošiová známá jako písničkářka Katarzia, Jiří Havelka, muzikant a skladatel filmové hudby Petr Ostrouchov nebo Luboš Veselý.

Seriál pro Českou televizi zajišťuje společnost Barletta v produkci Maji Hamplové a Matěje Chlupáčka.

Příběh vypráví o sourozencích, kteří učí na Univerzitě Palackého v Olomouci a oba zažívají krizi v manželství. Vojtu s pětiletým synem opustí žena. Jeho sestra Soňa, připoutaná ke dvěma dětem, čelí manželovým nevěrám a věčnému přehlížení.

Vojta hraný Jiřím Havelkou ve volném čase píše detektivky. Soňa v podání Petry Hřebíčkové se jím nechá inspirovat a pod pseudonymem vydá úspěšný erotický román Pozadí událostí.

Mezitím se děkankou filozofické fakulty Univerzity Palackého stane ambiciózní žena, která chce vymýtit veškeré projevy přežívajících sexistických stereotypů. Pronásleduje pedagogy i studenty, kteří překračují etickou hranici. Děkanku ztvární Jitka Čvančarová.

Situace na univerzitě eskaluje ve chvíli, kdy dojde k sexuálně motivované vraždě studentky. Vyšetřováním případu je pověřena pětatřicetiletá kriminalistka v podání Marthy Issové, která žije v partnerském vztahu se ženou, s níž čeká rodinu.

Třiapadesátiletý Hřebejk už má s detektivním žánrem zkušenost díky Detektivům od Nejsvětější trojice, cyklu pěti televizních minisérií podle knih Michala Sýkory.

Hřebejk natočil první, třetí a pátou řadu nazvané Případ pro exorcistu, Pět mrtvých psů a Živé terče, scénáře ke všem napsal Jarchovský. Zbylé dvé série s Jarchovským vytvořil režisér Viktor Tauš.

Školního prostředí se Hřebejk s Jarchovským zase dotkli před pěti lety v celovečerním filmu Učitelka, odehrávajícím se začátkem 80. let minulého století na předměstské základní škole a vyprávějícím o učitelce, jež si podrobuje rodiny svých žáků a manipuluje okolím.

K detektivnímu žánru měl blízko i Hřebejkův čtyřdílný televizní thriller Rédl podle scénáře Mira Šifry.