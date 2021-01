Film o lesbické lásce: Kate Winsletová pohřbila vlastní city a nic nečeká

O sblížení dvou odlišných žen vypráví komorní drama Ammonite, které je nově k vidění ve videotéce Amazon Prime Video. Odehrává se na britském venkově v 19. století.

Anglická paleontoložka Mary Anningová, jež žila v letech 1799 až 1847, pocházela z chudé rodiny. Celý život hledala fosilie na pobřeží rodného městečka v hrabství Dorset. Jako první například objevila kompletní zkamenělinu ichtyosaura, tedy ryboještěra.

Britské instituce, které ji ve své době coby ženu nechávaly na okraji, dnes Anningovou řadí mezi nejvlivnější vědkyně. A teď si ji za hlavní hrdinku svého hraného filmu vybral také režisér a scenárista Francis Lee.

Jedenapadesátiletý Angličan ale ve filmu Ammonite nevypráví životopis vědkyně. Anningové sice snímkem skládá hold, především ho ale zajímá její setkání s Londýňankou Charlotte Murchisonovou. Ta se chce u moře zotavit po ztrátě dítěte. Společně strávené týdny oběma dámám změní život: Ammonite je totiž komorní dobová love story.

Lee na sklonku roku 2017 zazářil debutem Na konci světa, který uvedla i česká kina a na nějž Ammonite v mnoha ohledech navazuje. Oba celovečerní filmy vyprávějí o osudových setkáních dvou lidí na britském venkově, v prostředí drsné přírody. A oba pracují s queer tématy.

Současný romantismus

Ammonite je zasazený na jižní pobřeží Anglie, kde déšť a vítr bičují přírodu i lidské osudy. Příroda zásadně ovlivňuje také obraz a zvuk filmu. Režisér nám nepředkládá žádné dechberoucí záběry skalnatého pobřeží, ale ukazuje krajinu, ve které je poměrně málo světla. Svíčky a petrolejky tvoří malé ostrůvky teplých barev uprostřed šedého, namodralého ostrovního podnebí.

Především v první polovině jako by zvuky živlů také byly slyšet víc než lidské hlasy málomluvných postav. Prostředí lidem dominuje, nemají-li sílu se vzepřít.

Zemitý filmový obraz, opřený o důkladné rešerše, může na první pohled působit realisticky, ale Lee ve svých snímcích vypráví romantické příběhy.

Láska a nepřízeň přírody i společnosti jsou základními prvky Ammoniteu a romantické malířství 19. století nebo poezie Williama Wordswortha mohou divákům dotvořit vhodný kontext.

2:30 Amonnite stojí na výkonech Kate Winsletové a Saoirse Ronanové. | Video: Lionsgate

Hlavní hvězda

Režisér, který má z televize vlastní hereckou zkušenost, dává v Ammoniteu velkou důvěru představitelkám hlavních rolí. Kate Winsletová a Saoirse Ronanová ji naplno využívají.

Pětačtyřicetileté Winsletové, nejznámější z filmů jako Rozum a cit, Titanic nebo Věčný svit neposkvrněné mysli, romantické náměty vysloveně svědčí. Z jejího výkonu v roli Anningové je patrné nasazení i důvěra v projekt.

Představuje ji jako odstrčenou, osamělou ženu, která pohřbila vlastní city a od nikoho nic nečeká. Od odborné veřejnosti, turistů, kterým prodává drobné amonity, a už vůbec ne od neduživé Murchisonové, o kterou se postará jen proto, že za to dostane zaplaceno.

V roli fyzicky křehčí, ale spontánnější Murchisonové pak Winsletové sekunduje šestadvacetiletá Saoirse Ronanová, kterou diváci znají z Malých žen, Lady Bird nebo Na Chesilské pláži.

Nahodilá smrt

Režisér suverénně vede herečky i kameramana Stéphana Fontaina, který pracuje s limitovaným množstvím světla i detaily. Ty diváky dostávají do fyzické blízkosti postav. Intenzivně vyznívají i vášnivé lesbické scény.

Slabiny můžeme objevit ve scénáři, respektive sestřihu. Od chvíle, kdy se dvě ženy seznámí, víme, kam příběh povede. Smrt do něj zasáhne poněkud nahodile, aby posunula děj.

Některé detaily nemají daleko ke klišé. Symbolická hodnota detailů a situací je v několika málo případech snad až ostentativní.

Zatímco režisérův předchozí snímek Na konci světa připomenul oscarovou Zkrocenou horu, Ammonite nutně upomene na nedávný francouzský dobový Portrét dívky v plamenech. Není to tím, že by Lee opisoval nebo se přiživoval na trendech, jen má smůlu v tom, že nedlouho po filmech, které získaly značnou pozornost, se snaží do mainstreamové kinematografie přinášet podobné náměty s queer tématy.

Přesto je na Ammonite potěšení se dívat. Režiséry jako Francise Leeho budou herci vždy milovat, protože jim náročné fyzické herectví dává výrazné příležitosti. Pokud ne s Ammonitem, tak s dalšími projekty filmaře jednou určitě neminou nominace na ceny.