Vidělo ji 111 milionů lidí. Ze Hry na oliheň se stal nejoblíbenější seriál Netflixu

Jihokorejská Hra na oliheň se oficiálně stala nejpopulárnějším seriálem videotéky Netflix. Devítidilný thriller, ve kterém zadlužení lidé bojují o život v dětských hrách s vidinou na pohádkové bohatství, měl premiéru před měsícem. Od té doby už ho vidělo přes 111 milionů lidí.

Podle dystopického dramatu už vznikl bezpočet memů na sociálních sítích i halloweenské převleky inspirované zelenými teplákovými soupravami, jaké v seriálu nosí účastníci her.

Popularitu nabyla také korejská sladkost zvaná dalgona, do které musí soutěžíci vyškrábat obrazec. Sedmatřicetiletý cukrář Yong-hui, který dalgony vyrábí posledních osm let v jihokorejské metropoli Soulu, řekl, že od premiéry seriálu se týden nedostal domů, neboť se mu před obchodem hromadí zákazníci a neustává příval objednávek. Před seriálem prodával okolo 200 dalgon denně, teď je to 500 denně.

Seriál dále zvýšil zájem o korejštinu. Výrobci platformy pro výuku jazyků Duolingo uvedli, že v Británii narostl počet uživatelů studujících korejštinu o 76 procent, zatímco v USA to bylo o 40 procent. Čísla pocházejí z doby, kdy byl přitom seriál k vidění teprve dva týdny.

Nyní Hra na oliheň zdolala další metu, když na Netflixu nasbírala 111 milionů zhlédnutí. "To je nejvíc ze všech našich seriálů," potvrdila ve středu platforma. Série měla premiéru 17. září, rekord tak přepsala za 27 dnů. Předstihla dosud největší hit Netflixu, seriál Bridgertonovi. Ten za prvních 28 dnů od zveřejnění zaznamenal 82 milionů zhlédnutí.

Netflix poskytuje údaje o sledovanosti zřídka, v obou případech ale uvádí, že jedno zhlédnutí počítá jen těm uživatelům, kteří si pustí alespoň dvě minuty z jedné epizody.

Hra na oliheň je návykový thriller, zábavný krvák i kritika pozdního kapitalismu, shrnul v recenzi na Aktuálně.cz kritik Tomáš Stejskal. "Rychlý spád, akce, napětí a silné emoční zvraty podporují přitažlivé scény uprostřed labyrintů, které vypadají, jako by vizuální hříčky kreslíře M. C. Eschera někdo přetvořil na kulisy dětského pořadu v pestrých, ale pastelově tlumených barvách. Přitom jde o prostředí, kde vládnou krutá, byť spravedlivá pravidla. A právě díky podobným paradoxům je seriál chytlavý," napsal.

2:19 Seriál Hra na oliheň je na Netflixu s českými titulky. | Video: Netflix

Šéf obsahu Netflixu Ted Sarandos řekl minulý měsíc na technologické konferenci v americké Kalifornii, že firmu popularita Hry na oliheň zaskočila. "Nečekali jsme, že z toho bude takový celosvětový hit," přiznal.

Seriál vyvolal tak vysoký zájem, že jihokorejský internetový provider SK Broadband kvůli němu zažaloval Netflix. Žádá od něj kompenzaci za zvýšené náklady spojené s údržbou a mimořádným průtokem dat v týdnech, kdy si uživatelé Hru na oliheň streamovali. V té době přes síť SK Broadbandu protékal 24násobek obvyklého objemu dat. Jihokorejský soud již uznal, že tamní firma by měla mít nárok na odškodné v zatím neupřesněné výši. Netflix odvětil, že se jednáním s providerem nebrání.

Videotéka musela rovněž řešit stížnost Jihokorejky, jejíž telefonní číslo bylo v seriálu uvedené a které po premiéře zaplavily tisíce nevyžádaných hovorů i textových zpráv. Netflix s produkční společností Siren Pictures slíbil, že číslo ze záběru odstraní.

Dotčená je podnikatelka a číslo si nemůže změnit, protože na něm závisí její kontakty s klienty, uvedla. Když jí produkční firma nabídla odškodné ve výši jednoho milionu jihokorejských wonů, což je v přepočtu zhruba 18 tisíc korun, odmítla to jako příliš nízkou částku.

Netflix již dříve oznámil, že do výroby nových filmů a seriálů v Jižní Koreji letos investuje zhruba 500 milionů dolarů, v přepočtu skoro 11 miliard korun.