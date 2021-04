Už potřebujeme vizi. Síť kin CineStar vloni přišla o 650 milionů korun

Kvůli tomu, že je pandemie koronaviru donutila zavřít, zaznamenala česká multikina stamilionové ztráty. Nepomohlo ani loňské obnovení provozu na několik měsíců. Kvůli celosvětovému útlumu branže nebylo dost "velkých" filmů, které by diváky přilákaly zpět ve vyšších počtech.

Podle zástupců filmového průmyslu přitom vstupenky tvořily až 70 procent příjmů biografů, která dále žijí z prodeje občerstvení nebo pronájmů. Teď, kdy jsou kina v Česku zavřená, roste zájem o on-line videotéky a televize.

Vláda loni 12. března kvůli ochraně před koronavirem vyhlásila v Česku nouzový stav, který zahrnoval také zavření kin. Ta klasická mohla provoz za omezených podmínek obnovit 11. května. Síť multikin CineStar uvedla do chodu všech 13 poboček v zemi. Konkurenční Cinema City otevřela 12 multiplexů a jeden megaplex 25. června.

Znovu jsou kina zavřená od loňského 12. října. Vládní zákaz provozu trvá, zatím není známo, kdy by se lidé do biografů mohli vrátit. V Česku před pandemií fungovaly tři desítky multikin, které měly přibližně tříčtvrtinový podíl na trhu.

"Potřebujeme, aby se situace co nejdříve stabilizovala a my mohli začít hrát co nejdříve," říká Jan Bradáč, šéf sítě CineStar a zároveň distribuční společnosti Falcon. "Víme, že i když stát bude vymýšlet nové dotační programy, tak je to o vzniku dluhu na příští období. Skutečně potřebujeme vidět nějaké světlo na konci tunelu v podobě toho, že nám stát dovolí hrát," zdůrazňuje.

Bradáč si podle svých slov uvědomuje, že v současné pandemické situaci si nikdo netroufne otevřít kinosály. "Ale potřebujeme od státu vidět nějakou vizi. Za celou dobu komunikace s ním se zdá, že stát je pořád dva kroky za covidem, a to je problém," shrnuje.

Podle Unie filmových distributorů loni do kin kvůli epidemii koronaviru přišlo nejméně návštěvníků v historii. Vstupenek se prodalo 6,38 milionu, tedy zhruba o dvě třetiny méně než v roce 2019. Téměř o dvě třetiny také klesly tržby, bezmála o polovinu se snížil počet představení.

"Je to nejhorší období po stránce ekonomické i obsahové, síť multikin Cinestar za rok 2020 přišla o 650 milionů korun na tržbách a stát nám nebyl schopen kompenzovat více než deset procent této částky," vypočítává Bradáč.

Provozovatelé kin loni dohromadi vykázali čisté tržby zhruba 906 milionů korun, což představuje meziroční pokles o víc než 65 procent. Kvůli opatřením proti šíření nemoci covid-19 byly kinosály zavřené dohromady víc než čtyři měsíce. Diváci se přesunuli k televizorům a na placené on-line videotéky.

Z dat Českého statistického úřadu za uplynulý rok vyplývá, že víc než trojnásobně přibylo lidí využívajících placené on-line videotéky, jako jsou Netflix, HBO GO či Amazon Prime.

České on-line videopůjčovně Aerovod loni meziročně vzrostly tržby šestinásobně. Desetinásobně se zvýšil počet jejích předplatitelů.

Sledovanost televize podle dat Asociace televizních organizací v jarní vlně koronaviru narostla meziročně o čtvrtinu, v podzimní vlně přibližně o pětinu.