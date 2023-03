Klimatická krize v minisérii dopadá na bohaté. Hrají je Meryl Streep či Edward Norton

Jak bude za několik dekád vypadat život na Zemi, pokud ji necháme napospas klimatické změně, ukazuje nová hvězdně obsazená minisérie Předzvěsti. K vidění je ve videotéce Apple TV+.

Vytvořil ji šedesátiletý Američan Scott Z. Burns, scenárista několika filmů Stevena Soderbergha včetně vynikající Nákazy. Thriller z roku 2011 s mrazivou přesností předpověděl chování společnosti čelící smrtícímu viru. Také Předzvěsti sledují reakci různých postav na globální krizi. Ta se projevuje záplavami, požáry, suchem či masovou migrací. Uvěřitelnost, která Nákaze zajistila status takřka vizionářského díla, však tentokrát chybí.

Novinka se rozpíná napříč kontinenty, začíná roku 2037 a končí o 33 let později. První epizody ještě v lecčem připomínají současný svět. Planeta se přehřívá, státníci jednají o uhlíkové neutralitě, vyšinutí miliardáři zneužívají krize k vlastnímu obohacení nebo si hrají na bohy. Čím dál ovšem děj postupuje do budoucnosti, tím víc se blíží dystopickému sci-fi. Technologie překládající zpěv keporkaků do bezchybné angličtiny je ještě jedním z příčetnějších scenáristických nápadů.

Každá z osmi zhruba padesátiminutových epizod vypráví víceméně uzavřený příběh. V té úvodní, shrnující ústřední témata série, se střetává tolik perspektiv, až kakofoničnost odrazuje od dalšího sledování. V ostatních je síť vztahů naštěstí přehlednější. Nové osoby, konflikty a úhly pohledu se objevují postupně, ne naráz.

Postavy se neustále obměňují. Osobní dilemata i profesní výzvy, které řeší v různých úsecích budoucnosti, však mají společný základ - environmentální zkázu. Struktura antologie tvůrcům zároveň umožňuje střídání žánrů. Chvílemi tak Předzvěsti připomínají melancholickou "eko pohádku" o snaze navázat kontakt s vymírajícími živočichy, jindy komorní drama nebo krimi thriller.

Jako jeden z mála celým vyprávěním prochází egoistický byznysmen Nicholas Bilton. Této karikatuře ďábelského kapitalisty se snaží dodat alespoň špetku opravdovosti herec Kit Harington ze Hry o trůny. Bilton zjevně dokázal sloučit všechny vlivné technologické, farmaceutické a zemědělské společnosti do jedné obří korporace, k níž teď prosebně vzhlížejí světoví lídři. Osud planety do značné míry závisí na jeho penězích a libovůli.

Sienna Millerová hraje Rebeccu, která pracuje pro společnost shromažďující vzorky DNA, aby mohla být v budoucnu oživena vyhynulá zvířata. Její umírající matku v krátké, ale dojemné scéně ztvárnila Meryl Streepová. Daveed Diggs ztělesňuje rabína v zácviku, jenž přemýšlí, jak zachránit synagogu, kterou kvůli stoupající hladině oceánu brzy zaplaví voda. Menší nebo větší roli v Předzvěstech dále přijali Edward Norton, Diane Laneová, Marion Cotillardová či Forest Whitaker. Protože většina postav se objeví v jedné dvou epizodách a zase zmizí, aniž by byly pořádně osvětleny jejich motivace, celkem pomáhá, že je hrají známé tváře.

K tomu, aby udržela pozornost a vyvolala u diváků emoce, by však série potřebovala víc než promenádu hvězd. Třeba nápaditější scénografii. Nebo režii nespočívající vesměs ve stříhání z jednoho člověka na druhého. A ideálně také dialogy, v nichž bude místo i pro něco jiného než kázání o neutěšeném stavu světa, při němž dokola zaznívají hesla typu "My jsme problém".

Výroky postav často zní jako úryvky z apelativního oscarového dokumentu Nepříjemná pravda, který režisér Scott Z. Burns produkoval. Nemají mnoho společného s tím, jak se spolu lidé běžně baví. Podobně odtažitý je přednes herců - jako by mnohdy jen bez emocí předčítali, co jim kdo předložil.

Scenáristé slyšitelně nepodcenili rešerše a skutečně nastudovali možné dopady kataklyzmatu na technologie, geopolitiku, ekonomiku nebo lidská práva. Humoru prosté disputace mimořádně bohatých nebo inteligentních lidí ale zřejmě nejsou nejšťastnější cestou, jak tato varovná fakta stravitelně předat širší veřejnosti.

Postavy působí stejně nedotaženě a nereálně jako svět, ve kterém vedou své nekonečné rozhovory. Jejich sterilní, bohatě zařízené byty, kanceláře a hotelové pokoje ještě víc otupují pocit bezprostředního ohrožení.

Autoři zůstávají slepí ke skutečnosti, že ekologická krize nedopadá nejbolestivěji na vrcholové manažery, politiky a právníky, jimž věnují většinu prostoru, ale na klimatické uprchlíky nebo obyvatele zemí, jež kvůli extrémnímu suchu ohrožuje hladomor.

2:37 Minisérie Předzvěsti je na Apple TV+ s českými titulky. | Video: Apple TV+

Možnost kolektivního řešení problému série opomíjí. Vyprávění zaměřené výhradně na individuální příběhy elit se drží naivní víry, že jeden vyvolený dokáže zničit nebo napravit svět. Když civilizaci jako na obrazovce reprezentuje akorát pár zajištěných jedinců bez hloubky, místo citového pohnutí divák spíš cynicky uvažuje, zda má smysl bojovat za její záchranu.

Předzvěsti nastolují důležité etické otázky a pojmenovávají, k čemu povede, bude-li starost o budoucnost planety nadále ustupovat byznysovým a politickým zájmům. Činí tak ale pomocí suchých statistických faktů a frází, za nimiž není nic dalšího. Navíc samolibým, paternalistickým tónem rodiče promlouvajícího k nechápavému dítěti. O stěžejním tématu tak paradoxně vypráví dílo, které lze v klidu ignorovat.