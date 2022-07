Přátelství zvítězí nad zlem. Netflix oznámil další seriál ze světa Stranger Things

Díky úspěchu populárního sci-fi seriálu Stranger Things začala videotéka Netflix vyvíjet jeho spin-off, to znamená příběh odvozený od hlavní linie vyprávění. S nápadem přišli autoři ságy, bratři Matt a Ross Dufferovi, podrobnosti ale zatím nezveřejnili a zřejmě projekt ani nebudou režírovat.

"Snad najdeme toho správného člověka, kterému předat otěže," naznačili bratři v podcastu Happy Sad Confused. Nápad je podle nich "tisíckrát jiný" než Stranger Things. Kromě spin-offu Netflix chystá také divadelní hru ze světa Stranger Things, na které se má podílet jedenašedesátiletý režisér a producent Stephen Daldry.

Nadpřirozený thriller s hereckými hvězdami Winonou Ryder, Davidem Harbourem či Millie Bobby Brown uplynulý víkend překonal všechny rekordy této videotéky. Stal se jejím nejsledovanějším seriálem natočeným v angličtině. Dosud prvenství drželo drama Bridgertonovi.

Čtvrtou řadu seriálu minulý týden zakončily poslední dvě epizody, kvůli mimořádnému zájmu o ně měl Netflix dokonce krátký výpadek. Celosvětově předplatitelé sledováním čtvrté řady Stranger Things strávili 1,15 miliardy hodiny za prvních 28 dnů od zveřejnění, přičemž číslo ještě poroste. Lepší výsledek dosud mělo jen loňské jihokorejské drama Hra na oliheň. Stranger Things se také stalo nejsledovanějším pořadem týdne v 91 zemích, kde Netflix působí.

Z popkultury 80. let minulého století čerpající Stranger Things měly premiéru roku 2016, kdy z tehdy dvanáctileté herečky Millie Bobby Brown udělaly celosvětovou hvězdu. Čtvrtá řada do hitparád vyhnala píseň Running Up That Hill od Kate Bush, jež v seriálu zní. Song se 37 let po vydání dostal na špici žebříčků iTunes i Spotify.

"Stranger Things oslovilo tolik lidí mimo jiné díky tomu, že vypráví v jádru velmi univerzální příběh," tvrdí Matthew Thunell, viceprezident původní seriálové tvorby Netflixu. Ten jako první četl scénář a projekt ve firmě prosadil. "V zásadě je o síle přátelství, o tom, jak přátelství vyhrává nad zlem," dodává.

Zároveň jsou Stranger Things prvním zábavním "produktem" Netflixu v tom smyslu, že jejich postavy a příběhy hodlá dál rozvíjet prostřednictvím dalších seriálů, videoher či hraček a dalších reklamních předmětů. Samotný management byl úspěchem překvapen. "Upřímně nás nikdy nenapadlo, jak moc budou populární," přiznává Matthew Thunell.

Seriálu se s každou řadou dařilo vzbuzovat větší zájem diváků. Nejprve byl pro fanoušky sci-fi nebo hororů, nakonec zasáhl celou generaci obdivující popkulturu 80. let. Právě to Netflix přimělo začít uvažovat nad spin-offem a prodávat reklamní předměty.

Dnes například americký obchodní řetězec Walmart prodává speciální mraženou pizzu s ananasem a papričkami jalapeños nazvanou Surfer Boy Pizza podle stejnojmenné sítě fiktivních fastfoodů ze Stranger Things. Hračkářství Hasbro zase nabízí tematicky laděnou "věšteckou" kouli Magic 8 Ball. V americkém New Yorku a San Francisku i britském Londýně se fanoušci mohli zúčastnit akcí připomínajících spánkový experiment z Národní laboratoře v Hawkinsu, kterou v seriálu provozuje americká vláda.

"Začínáme od nuly, díky čemuž máme volnou ruku. Můžeme být inovativní a zkoušet nové postupy," říká Josh Simon, viceprezident divize konzumních produktů Netflixu.

Bratři Dufferové pro Netflix natočí závěrečnou pátou řadu Stranger Things, stejně jako spin-off ji vyprodukují pod hlavičkou své nově založené společnosti Upside Down Pictures. Kromě toho se s videotékou dohodli na hrané seriálové adaptaci japonské mangy Death Note, v Česku známé jako Zápisník smrti. Netflix už podle ní roku 2017 vyrobil film.

"Chceme vyprávět ten typ příběhů, které nás oslovily v dospívání, příběhy odehrávající se na té krásné křižovatce, kde se obyčejný život setkává s neobyčejnem, kde spektákl jde ruku v ruce s intimním vývojem postav a kde má srdce převahu nad cynismem," avizovali bratři při založení Upside Down Pictures. Momentálně si dávají několik týdnů pauzu, než začnou psát scénář poslední páté řady Stranger Things, dodává server Deadline.com.