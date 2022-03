Oscara pro nejlepší film dostalo V rytmu srdce, herec Will Smith udeřil komika

Drama z prostředí neslyšících nazvané V rytmu srdce proměnilo tři ze tří oscarových nominací včetně té pro nejlepší film. Na nejprestižnější hollywoodskou sošku tak poprvé dosáhla streamovací služba, neboť snímek vyrobila videotéka Apple TV+.

Po dvou letech, kdy Američani kvůli protipandemickým opatřením sledovali filmy častěji doma než v kině, v Hollywoodu padla zřejmě poslední zábrana oddělující tvorbu tradičních studií od streamovacích služeb.

Vítězný snímek vypráví o neslyšících rodičích a dceři, která má pěvecký talent. "Rád bych poděkoval akademii za to, že v takto náročné době ocenila příběh o lásce a rodině," řekl producent Patrick Wachsberger.

1:29 Oscara pro nejlepší film vyhrálo V rytmu srdce. | Video: Reuters

Ze štábu V rytmu srdce se radoval ještě Troy Kotsur, který za ztvárnění hrdinčina otce dostal sošku pro herecký výkon ve vedlejší roli. "Nemůžu uvěřit tomu, že jsem tady," poděkoval ve znakové řeči. Třiapadesátiletý Kotsur se stal prvním neslyšícícím, jenž kdy dosáhl na Oscara. Jeho oceněním zároveň udílející Akademie filmového umění a věd nepřímo reflektovala kritiku z posledních let, že dostatečně nevyzdvihuje příslušníky menšin.

Podle deníku New York Times mělo V rytmu srdce nízký rozpočet 10 milionů dolarů, jen za jeho propagaci však Apple TV+ utratilo dalších až 25 milionů dolarů, v přepočtu přes půl miliardy korun.

Ceny byly uděleny v noci na pondělí středoevropského času. Ceremoniál se vrátil do losangeleského sálu Dolby Theatre po loňské pauze způsobené pandemií koronaviru. Atmosféra zhoustla, když Will Smith přede všemi přišel na jeviště a udeřil komika Chrise Rocka. Ten předtím zažertoval o Smithově ženě, herečce Jadě Pinkett Smithové. Rock zmínil název akčního filmu G. I. Jane z roku 1997, v němž si jiná herečka Demi Mooreová oholila hlavu. Smithova manželka trpí alopecií, nemocí způsobující vypadávání vlasů.

Účastníci večera nejprve měli za to, že scénka byla předem domluvená, a tak se zasmáli. Will Smith však vzápětí ještě ze svého sedadla dvakrát hlasitě zakřičel na Rocka, aby si "ku*va nebral jeho manželku do huby".

0:44 Will Smith na předávání Oscarů udeřil komika Chrise Rocka. | Video: Associated Press

V americkém vysílání režie repliku ztlumila, necenzurovaný záznam z japonské televize se však hned začal šířit po sociálních sítích. "Sakra, právě jsem dostal přes držku od Willa Smithe," komentoval překvapený Chris Rock. Ten se do herečky Jady Pinkett Smithové opřel už před šesti roky, kdy se pro změnu vysmál jejímu rozhodnutí tehdy Oscary bojkotovat, připomíná britský deník Guardian.

O několik chvil později se třiapadesátiletý Will Smith publiku omluvil, když přebíral Oscara za herecký výkon ve filmu Král Richard: Zrození šampiónek. V něm ztvárnil Richarda Williamse, trenéra a otce světově proslulých tenistek Venus a Sereny Williamsové. "Chci, aby skrze mě promlouvala láska, abych šířil lásku a péči a starost o druhé. Možná si o mě budete myslet, že jsem stejný blázen, za jakého považovali Richarda Williamse, ale zamilovaní lidé dělají bláznivé věci," řekl Smith.

Nejlepší herečkou v hlavní roli se stala Jessica Chastainová. Ve filmu The Eyes of Tammy Faye ztvárnila dnes již nežijící zakladatelku křesťanské televize.

Cenu za režii si odnáší novozélandská rodačka Jane Campionová za temný westernový film Síla psa. Ve více než devadesátileté historii Oscarů se stala teprve třetí ženou, která na ocenění dosáhla. Zlatou sošku v této kategorii před ní dostaly Kathryn Bigelowá za film Smrt čeká všude a naposledy Chloé Zhaová za Zemi nomádů.

Nejlepší herečkou ve vedlejší roli porota vyhlásila Arianu DeBoseovou z nové verze muzikálu West Side Story, kterou natočil Steven Spielberg. DeBoseová v něm hraje Anitu, sošku získala jako teprve druhá hispánka a první otevřeně queer žena jiné než bílé barvy pleti.

Cenu za původní scénář si odnesl Kenneth Branagh, autor dobového dramatu Belfast, nejlepší scénářovou adaptací se stalo opět V rytmu srdce. Oscara pro nejlepší filmovou píseň si odnáší poslední bondovka Není čas zemřít. Titulní song nazpívala dvacetiletá Billie Eilish, která se tak stala první držitelkou Oscara narozenou v 21. století. Skladbu složil její bratr Finneas O’Connell.

Za nejlepší cizojazyčný titul porota označila japonské Drive My Car, natočené na motivy dvou povídek Harukiho Murakamiho.

V průběhu večera se na pódiu sešli Samuel L. Jackson, Uma Thurmanová a John Travolta, hvězdy filmu Pulp Fiction: Historky z podsvětí. Ocitovali z něj několik dialogů a Thurmanová s Travoltou krátce zopakovali slavnou taneční scénu.

John Travolta e Uma Thurman con Samuel L. Jackson rinfrescano i fasti di pulp Fiction #Oscars pic.twitter.com/Mw1n0TYHYA — Nastri d'Argento (@nastridargento) March 28, 2022

V jiném segmentu režisér Francis Ford Coppola s herci Robertem De Nirem a Al Pacinem připomněli výročí slavné gangsterky Kmotr.

Pořadatelé rovněž vzdali hold Ukrajině, když drželi minutu ticha za zemi napadenou Ruskem. Organizátoři vyzvali, aby svět pro Ukrajinu udělal víc.

Ukrajinský prezident a bývalý herec Volodymyr Zelenskyj před ceremoniálem lobboval za to, aby na galavečeru dostal příležitost promluvit, v čemž ho podpořili hollywoodská herečka s ukrajinskými kořeny Mila Kunisová a herec Sean Penn. Ten na Ukrajině v době invaze natáčel dokumentární film. "Pokud nenechají promluvit Zelenského, bude to ten nejsprostší moment v dějinách Hollywoodu," řekl Penn. Akademie nakonec Zelenskému prostor neposkytla.